腰痛｜煮飯晾衫家居4陷阱易傷腰　必學4招爐灶太矮1件神器防腰痛

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-06-01 19:00

腰痛相信是不少都市人的煩惱，久坐少運動，久而久之就開始出現腰痛的問題。日本節目《名医のTHE太鼓判！》請來骨科專家神戶克明先生講解，並請他前往一位受腰痛困擾的嘉賓家中視察，發現4個隱藏家中引致腰痛的高危位，並提供改善方法。

腰痛相信是不少都市人的煩惱，久坐少運動，久而久之就開始出現腰痛的問題。（iStock）

就腰痛或關節痛的問題，節目組於早前進行了街訪，詢問不同人士什麼時候會感腰痛或關節痛，結果不少人回答是做家務的時候，比如是晾衣服或在廚房煮飯時。同場的一位嘉賓中山女士就講到自己的腰痛在生了小孩之後更加嚴重，由於腰痛很多時是源於不良的生活習慣，神戶先生就去了中山女士的家中進行調查。

從中山女士的X光片可以見到，她的薦椎沒沿着臀部彎曲，而是筆直向前，接上腰椎的位置亦因此受壓，有時甚至會壓迫到神經而導致雙腳麻痺。（《名医のTHE太鼓判！》截圖）

▼調查發現中山女士的家中有4個有機會引致腰痛的危機位，立即接圖看看你的家有沒有這個問題！👇👇👇：

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1. 廚房枱高度不當

神戶先生指出最理想的廚房枱，亦即是爐灶、洗手盆等高度，應該是因應每人的身高而有所不一，約在腰間位置，而計算方式是「身高÷2+5厘米」，過矮的話會引起腰痛，過高則會導致肩膀痛。

以中山女士的情況為例，她高155厘米，155厘米÷2+5厘米，廚房枱最理想的高度為82.5厘米。然而經過量度，發現實際的廚房枱高度為86厘米，比理想高度多出了差不多4厘米。

為了應對這個現況，神戶先生給她一雙厚底拖鞋，以彌補過高的廚房枱帶來的負擔。至於廚房枱過矮的情況，神戶先生則建議使用腳踏，並單腳踏起。因為單腳踏高的時候，盤骨會自然打開，繼而有助拉直整條脊骨，防止身體前傾，減輕腰的壓力。同時因為雙腳張開的關係，亦有助分散腰部的負擔。

▼站的時候站姿不良都會引起腰痛，馬上按圖了解４大錯誤站姿（按圖👇👇👇）：

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2. 椅子過高

從中山女士側面的坐姿看，非常端正，腰背貼着椅背挺直，看起來沒什麼問題。然而神戶先生馬上就指出這個坐姿其實對腰、膝蓋、髖關節等一系列的關節不好。

這個坐姿的敗筆原來是「腳跟」，仔細一看，可以見到中山女士的腳跟不碰地。若然腳跟不碰地，主要的力就會由髖關節承擔，長久下來是引起腰痛的一大原因。

要解決這個問題，同樣也是以腳踏輔助，讓中卜女士的膝蓋和髖關節達致差不多的高度，原先集中在腰部的壓力亦成功分散到雙腳，專家指這樣才是理想的坐姿。

3. 梳化坐姿勢不良

要知道家中的梳化有沒有對你的腰構成負擔，就要看看你膝蓋的高度了！當你休閒的坐在梳發時，膝蓋是不是和中山女士一樣，放得比腰高？如果是的話，你的腰可能承受着比站起來的時候多40%的重量！

如果坐在梳發時膝蓋放得比腰高，你的腰可能承受着比站起來的時候多40%的重量！（《名医のTHE太鼓判！》截圖）

因為當膝蓋放得比腰高，變相亦即是臀部陷了下去，腰背也會因此而縮起來，盤骨就會嚴重傾斜，重量自會集中在腰部，是非常不利腰部健康的姿勢。專家建議用抱抌墊在臀部後方，藉此將本來傾斜的盤骨撐起，減輕腰的壓力。

▼梳化坐姿不良亦有可能導致腰椎間盤突出，立即按圖看看腰椎間盤突出的成因及影響（按圖知更多👇👇👇）：

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4. 晾衣服常彎腰

中山女士一直以來都是用洗衣桶的，為了方便會一口氣提起所有衣物。看着中山女士晾衣服的動作，可以見到她不停來回地彎腰和站直的姿勢。

晾衣服不停來回地彎腰和站直的姿勢非常傷腰，應使用晾衣服專用的圍腰減少腰部不必要的活

這樣又彎又直一來一回其實很累，長期更很傷腰。因此專家拿出了一件晾衣物專用的圍裙，可將衣物放在前方的大袋，方便提取，晾衫時便可省去彎腰的動作，減少腰部負擔。

▼同場加映：改善腰痛動作一：放鬆腰背肌肉，紓緩腰痛（按圖👇👇👇）

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（資料來源：《名医のTHE太鼓判！》）