胃痛｜壓力胃火旺胃潰瘍分3種　石斛茶解胃痛食飽按穴隔幾耐好?

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-01 11:25

現代人生活步調緊湊、工作壓力大、飲食作息不正常，很容易引起胃潰瘍。不過從中醫觀點，胃潰瘍分成3種類型的體質，因此調理方式也不同。以下就讓中醫師告訴你如何對症緩解，以及利用穴位、養胃茶來緩解胃痛脹氣。

利用穴位、養胃茶來緩解胃痛脹氣（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

1. 胃陰虧虛型：口乾舌燥、排便乾硬

台灣中醫師廖婉絨說明，有些吸煙者、服用損傷胃壁黏膜的藥物或胃幽門螺旋桿菌感染所造成的萎縮性胃炎，屬於胃陰虧虛型，症狀會出現口乾舌燥、排便乾硬或沒有舌苔等偏乾症狀。

保健茶飲：石斛麥冬茶

石斛6克、麥冬10克、沙參10克，泡成一壺茶。

緩解穴位：中脘穴

廖婉絨表示，胃陰虧虛型的人，不舒服的時候可以按壓中脘穴。中脘穴位置在胸骨柄下端凹陷的地方與肚臍往上，連成一線的中間；要注意的是，中脘穴正好在胃部，所以不要重按，用手掌的掌根輕輕揉按3分鐘就好，剛吃飽的1小時內也不要按壓。

2. 肝胃氣滯型：壓力大、容易緊張焦慮

廖婉絨指出，臨床上發現很多人壓力大、容易緊張焦慮，或是A型的人，多是肝胃氣滯型，且會伴隨肩頸僵硬、痠痛、偏頭痛甚至失眠心悸等問題。建議除了飲食以外，情緒壓力的控管也很重要！

保健茶飲：佛手柑薄荷茶

佛手柑6克、薄荷3克、洋甘菊3克，泡成一壺茶。

緩解穴位：內關穴

在手腕橫紋上，約三根指幅的距離，然後在兩條筋的中間就是內關穴。

按一按緩解胃痛（健康2.0授權使用）

3. 脾胃濕熱型：胃火旺導致牙齦腫、嘴破

若喜歡吃一些燒烤、醃漬食物的人，就是屬於脾胃濕熱的體質。廖婉絨表示，這種體質常容易有胃酸、胃灼熱感，甚至因為胃火比較旺，導致牙齦腫、口破、口瘡。所以這類體質的人要清胃火、健脾袪濕。

保健茶飲：蒲公英甘草茶

蒲公英3克、茯苓3克、生甘草6克，泡成一壺茶。

緩解穴位：梁丘穴

脾胃濕熱型的人不舒服時，可以按壓梁丘穴，它是胃經的穴位，位在膝蓋的上緣，先找到髕骨的最外緣，外緣上面三根指幅的位置就是梁丘穴，廖婉絨說，這是止胃痛很好的穴位。

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