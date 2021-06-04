橙汁檢測｜全高糖果汁先生唔係最甜？Bless1杯6粒糖純天然≠最健康

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-06-04 20:00

炎炎夏日，飲一杯冰涼果汁有助消暑解渴，而富含維他命C的橙汁是不少人的首選。不過，預先包裝的橙汁糖分不低，有些更額外加入糖分，飲一杯果汁分分鐘已攝取一日糖分建議攝取量。市面上果汁品牌非常多，究竟哪一款橙汁最高糖？標示純天然的果汁又是否代表較健康？

揀橙汁時要看清楚營養標籤，看看它們的含糖量有多少。（梁啟敏攝）

記者在Taste及7-11隨機挑選了10款預先包裝橙汁，檢測各款橙汁的糖分。

▼10款橙汁糖分排名（按圖👇👇👇）

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在10款橙汁中，Natural One純橙汁的糖分最低，每100毫升有7.79克糖，計算一杯飲用分量（250毫升）即19.5克糖；而最高的是Bless 橙汁，每100克有11.7克糖，如果飲一杯（250毫升）便攝取了29.3克糖（約5.9粒方糖），即一日上限的58%。雖然Bless橙汁沒有添加額外糖分，但糖含量依然高，因此，在購買前一定要先留意營養標籤，不要以為純橙汁的糖分就比較低。

世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自的糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。

▼同場加映：糖尿病常見徵狀（按圖👇👇👇）

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按《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》下，每100毫升飲品若含5克糖以下屬低糖飲品；不超於0.5克則可視為「無糖」；衛生署指引若超於7.5克即屬「高糖」飲品。10款橙汁全部均屬「高糖」飲品，大家飲用時需要特別留意分量。

台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師曾於報道中表示，橙富含維生素C、膳食纖維、果膠與多種植化素，適量食用有益健康，包括增強抵抗力、改善便秘、抗發炎、降膽固醇等。然而，吃橙與飲橙汁所能攝取到的營養差異極大，喝橙汁不僅膳食纖維攝取量有限，一次喝太多可能會造成熱量及糖分攝取過量的問題。

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喝橙汁膳食纖維攝取量有限，一次喝太多可能會造成熱量及糖分攝取過量的問題。（unsplash）

揀果汁貼士

挑選果汁時，大家可以留意成分表，看看自己飲了什麼東西落肚。即使是100%純橙汁，也有可能有防腐劑、穩定劑等成分，不一定是純天然。若盒上註明「不含防腐劑」，便代表它多以巴斯德消毒法（Pasteurisation）消毒，即以攝氏60-90度短暫加熱殺菌，這方法也同樣用於牛奶、啤酒等消毒。不過，消滅細菌之餘也同樣令果汁中的營養流失。

有一些果汁會使用濃縮果汁當作原料，以穩定果汁的產量和成本，當濃縮果汁需要還原時，為了保持味道，會添加果漿、糖、調味劑、穩定劑、防腐劑，甚至色素、維他命C、E、A等，選購要留意。

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