飲水｜無糖茶飲可否代替水？青瓜番茄15款蔬果助你補水這個竟第1

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-06-08 10:02

因為白開水無色又無味，讓許多人不是很喜歡它，轉頭選擇有眾多口味的台式飲料的懷抱。但如果一直用含糖飲料或無糖茶飲，來代替白開水來補充人體所需要水分的話，其實對於身體也是相當不好的，造成肥胖、糖尿病、泌尿系統結石、心血管疾病等疾病的機率相當大！

▼身體缺水易出現的不適（點擊下圖看清👇👇👇）

1. 引發冠心病 2. 造成關節疼痛 3. 代謝功能變差 4. 誘發哮喘（氣喘） 5. 容易抽筋 6. 皮膚變差

水分對人體的重要性

從人沒有食物吃大約可以撐10天，但3天沒有喝水就會死亡，就可以知道水分對生命的維持有多重要性了。維持生命的3大要素是陽光、空氣、水，而人體中含有70%都是水分，體內的所有組織器官運作都要靠水來支撐，像是消化系統分泌的消化酵素分解醣類、蛋白質需要有水才能發揮作用、身體代謝完的廢物要跟著水分才能被排出體外等等，都在顯示水分是維持人體健康的重要關鍵。

那究竟一天要喝多少水？其實可以從我們每天流失了多少水分去推算，在正常狀態下，人體每天透過呼吸及皮膚所排出的水分約600-800毫升，就算人一整天都沒喝水，也還是會產生約400-600毫升的尿液，若以排出的量來推算，每人每天最基本就要攝取1200-1500毫升的水分，但若要維持體內各種器官的順利運作，在沒有任何禁忌症之下，醫生則建議成人一天的喝水量要達到2000毫升以上才算足夠。

當體內的水份不夠時

如果喝水量過少，就非常容易出現尿道感染和結石，或是讓體內尿酸過高進而引發痛風，再來常見的還有便秘、乾眼及皮膚乾燥等，都與每天的喝水量有關。尤其在泌尿道疾病中，大部分可以靠多喝水來改善病情或預防疾病的發生，像是有8成的尿道結石是可以靠多喝水自行排出的，膀胱感染發炎也需要靠多喝水來稀釋細菌，並透過尿液將細菌排出體外。

若是因為疾病造成水分的流失，像是腸胃炎不斷腹瀉，除了要補充水份外，也需要額外補充電解質，以免體內電解質不平衡導致危急情況發生 ; 還有在感冒時也要多補充水分，因為感冒發燒會增加身體的水分散失，而且水是很好的天然化痰劑，多喝水可以幫助痰液被稀釋並且容易排出，感冒會更快好。

對於兒童及青少年而言，在2015年美國所發表的一篇研究中，發現體內在輕度缺水的狀態下，會出現頭痛、易怒、動作表現不佳、認知或學習功能減退等狀況。

水除用喝的，也可以用「吃」來補充

雖然知道水對人體很重要，除了靠喝水來補足人體所需的水外，也可以靠多吃一些含水量的蔬果來補充，再加上蔬果還含有豐富的維他命、礦物質及膳食纖維，對於在個炎熱的夏季，也不失為是一個好方法。

在沒有無任何食用禁忌症的情況下，就請大家多喝水、也多吃以下的蔬果吧！

1. 青瓜，含水量 96.7%。 2. 大白菜，含水量 96%。 3. 生菜，含水量 95.6%。 4. 芹菜，含水量 95.4%。 5. 番茄，含水量 94.5%。 6. 青椒，含水量 93.9%。 7. 西瓜，含水量 91.5%。 8. 菠菜，含水量 91.4%。 9. 楊桃，含水量 91.4%。（患有腎臟疾病者應避免食用） 10. 西蘭花，含水量 90.7%。 11. 西柚，含水量 90.5%。 12. 哈密瓜，含水量 90.2%。 13. 番石榴，含水量 89%。 14. 蘋果，含水量 87%。 15. 提子，含水量 84%。

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參考來源：台灣癌症基金會、行政院衛生署中央健康保險局電子報 – 正確喝水 做個水美人

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