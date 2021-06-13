綠茶防心臟病麥茶助入眠5大長壽茶　點泡點飲最有效哪種忌滾水泡?

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-06-13 17:00

茶的種類多不勝數，常見的有紅茶、綠茶、烏龍茶、玄米茶等等，日本節目《林修の今でしょ！講座》向1000名健康長壽的長者做訪問，得知他們最常飲的10種茶，並請來專家評估當中5種營養最為特出的茶作講解，教大家何謂正確的飲茶方法。

節目組事先和1000名健康長壽的市民做了調查，例出他們最常飲用的10種茶：

節目組事先和1000名健康長壽的市民做了調查，例出他們最常飲用的10種茶。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

1. 綠茶 2. 麥茶 3. 焙茶 4. 烏龍茶 5. 紅茶 6. 南非國寶茶 7. 玄米茶 8. 魚腥草茶 9. 蘋果茶 10. 牛蒡茶

綠茶雖然對身體有很多益處，但茶專家松井輝明先生則認為，假若搞錯了飲用方法只會令養分流失，所以這次來跟大家分享如何有效攝取營養的飲法。

5大長壽茶

▼專家嚴選5種不同方面對健康有益的茶，更親自講解最有助吸收營養的泡茶法，先要介紹的是家常的綠茶（立即按圖看清内容👇👇👇）

+ 10 + 10 + 10

1. 綠茶：疏通血管

綠茶以含有兒茶素聞名，而兒茶素還細分為8大種類，當中4種較為普遍的兒茶素，綠茶亦同樣含有，能幫助疏通血管的就是這4種的其中一種：表沒食子兒茶素沒食子酸酯（Epigallocatechin gallate，EGCG） 。這種兒茶素可以抑制小腸吸收膽固醇，同時幫助身體以排便的形式將膽固醇排出。

通過減少膽固醇積聚，防止血管阻塞，繼而達到預防心血管疾病、中風等效果。雖然烏龍茶和紅茶跟綠茶一樣，同樣含有此兒茶素，但因綠茶是未經發酵的關係，所含的兒茶素最多。

如何沖泡最吸收？

水溫

最有效提取兒茶素的水溫是70-80度。因此，泡茶的時候應該避免用剛沸騰的熱水，反而是先稍微放涼再泡。如果是用室溫水冷泡綠茶，就會提取到茶氨酸，而茶氨酸是一種能夠中和咖啡因的物質，有使人放鬆的效果。

綠茶可以減少膽固醇積聚，防止血管阻塞，繼而達到預防心血管疾病、中風等疾病的效果。（UpSplash@Arseniy Kapran）

用量

據專家所說，1日飲5杯或以上綠茶就有降低腦梗塞風險的效果。節目亦引述一個靜岡縣的調查，發現該縣100歲以上的長者中每日飲5杯或以上綠茶的佔8成，不過，專家亦提醒綠茶並非飲得愈多愈好，畢竟綠茶除了兒茶素也含有咖啡因，每日最多也不應飲超過10杯。

飲用時機

要抑制膽固醇攝取，最好是在飯後3小時飲綠茶。由於進食過後食物會先在胃部被消化，期間大約要經過3小時才會到達小腸。因此，趁着這個時候飲用綠茶，才是減少小腸吸收膽固醇的黃金時機。

茶葉狀態

使用茶包沖泡綠茶比起用原片茶葉更有效提取兒茶素，因為茶包裡的茶葉已經被磨碎，有助釋放兒茶素。若原片茶葉沖泡，釋放於茶水中的僅有4成的兒茶素，建議將剩下的茶葉入饌，以免浪費。

至於大家在壽司店經常見到的茶粉則更有效於攝取兒茶素，專家更提到綠茶的兒茶素同時帶有殺菌功用，所以常見於進食魚生的壽司店。距今約1300年前，綠茶在日本就被當成是藥物般飲用，綠茶入口苦澀，更被大家認定是「苦口良藥」。

不宜飲用

貧血人士，在攝取鐵質的時候避免飲用綠茶。本來身體就只能攝取食物中10%的鐵質，茶中所含有的丹寧又會進一步抑制身體吸收鐵質，因此專家建議進食含豐富鐵質的食物，比如：海產、菠菜等食物時避免飲茶。

2. 麥茶：助眠

▼接下來就是有助眠功用的麥茶。（立即按圖看清内容👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

睡眠不足不單此會影響工作表現，形成惡性循環，更加會降低身體抵抗力，引起百病。根據專家所言，抑鬱症最初期的徵狀正是失眠，而睡眠不足會阻礙身體攝取鈣質，容易患上骨質疏鬆症及增加患認知障礙症的風險。

專家引述研究，指出不僅飲用麥茶，即使只是吸入麥茶散發的香味，亦能使大腦釋放放鬆的α波。因此沖泡麥茶的時候要留意供應商建議的時長，千萬不要以為浸得愈久愈能提取有效成分，浸泡過久會令氣味變得難聞，且令細菌滋生。

即使只是吸入麥茶散發的香味，亦能使大腦釋放放鬆的α波，越紅的部分代表α波越多。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

水溫及用量

為了要更有效激發麥茶的香氣，專家建議用熱水沖泡麥茶，飲用後當身體變得暖和，有利副交感神經運作，維持一個放鬆狀態。再加上麥茶本身不含咖啡因，睡前1杯麥茶，邊享受麥茶的香氣邊飲，有助入睡。

雖然焙茶也可釋放出茶葉中含有的200種香氣成分，讓人放鬆，但專家指它本質始終是綠茶，含大量咖啡因，不利睡眠。

焙茶本質是綠茶，雖散發使人放鬆的香味 ，但經高溫烘焙的焙茶仍殘留錄茶3分之2的咖啡因。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

3. 玄米茶：抑制血糖

▼玄米茶其實是由玄米加綠茶配製而成的一種茶，既有玄米的優點，亦有綠茶的好處，實在是非常好的配搭。（立即按圖看清内容👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

玄米茶之所以有抑血糖的功用，其關鍵在於未經脫殼的玄米。根據專家引述研究，玄米的外殼含有的穀維素（Gamma Oryzanol）有助胰臟分泌胰島素，協助身體穩定血糖值，達致降血糖的功效。此外，玄米茶除了含有玄米，也加入了綠茶，根據武庫川女子大学的研究報告，飲用錄茶有改善血糖值的效果。

飲用時機及用量

飲玄米茶的最佳時機就是飯前，因為血糖值是進食後才上升，所以飯前飲用才能發揮降血糖功用，同時亦善用了穀維素抑制食慾的特性，以防進食過多。雖然目前尚未有足夠的研究數據，但專家都不建議飲用過多，每天飲幾杯就足夠了。

4. 南非國寶茶：強化微絲血管

▼近年香港亦開始多人飲南非國寶茶，原來這種茶可以強化血管壁，非常有益身體。（立即按圖看清内容👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

微絲血管是將養分和氧氣運送到身體各個部位的通道，佈滿全身，大約有100億條，全長約10萬公里，足以環繞地球2周半。假如微絲血管衰退，會令整個人看起來無血色，變得衰老，引起高血壓等症狀，長遠亦會增加患腦退化的風險。

而南非國寶茶中含有的超氧化物歧化酶（Superoxide Dismutase，SOD），則被證實有強化微絲血管壁的作用，防止微絲血管因為年齡增長而劣化減少。

▼同場加映：飲樽裝茶還有什麼要注意？（按圖看清内容👇👇👇）

+ 25 + 25 + 25

相關文章：【飲茶減肥】冷泡茶營養較多？以茶代水會傷腎？解開10個茶的疑團

5. 魚腥草茶：促進腸道蠕動

▼香港人工忙碌，而且壓力大，有便秘的問題亦不足為奇，但身體75%的毒素均透過排便排出，而具有排毒功效的魚腥草就可以幫助腸道蠕動。（立即按圖看清内容👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

腸道是人體的「第二大腦」，若然腸道劣化，毒素就難以排出體外，而積聚在腸道的毒素就會進一步令腸內環境變差，致癌物質隨之而增加，繼而經血液流往全身不同部位，引起致命的病患。

▼魚腥草茶知多啲！（按圖 👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

相關文章：魚腥草茶｜清熱毒抗炎消腫10大好處助戒煙？4款茶療加甘草治感冒

節目中專家講到，魚腥草茶中的槲皮苷（Quercitrin）有效促進腸道蠕動，幫助身體排出體內毒素，身體的毒素大約75%是由糞便排出。而便秘不單會積聚毒素，原本應排出的毒素更有可能反被腸吸收，使毒素游走於全身。透過攝取魚腥草茶中的槲皮苷，可以刺激腸道蠕動達到排毒效果。

紅茶具殺菌功用，圖左白色的部分為流感的病毒，圖右是加入了紅茶的樣本，可以原先的病毒已消失了。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

在節目的尾聲，主持人問到在排行榜第4和第5的紅茶，以及烏龍茶有什麼好事，專家回答說紅茶含有的茶黃素（Theaflavin）其實具有抗菌功效；而烏龍茶則含豐富的多酚（Polyphenol）有將脂肪分解，減少中性脂肪的作用。

（資料來源：《林修の今でしょ！講座》、武庫川女子大学静岡茶いち）

▼同場加映：不同顏色的茶的功效大不同（按圖）：

相關文章：【茶】化痰止咳飲咩茶？紅茶綠茶6種茶各有功效每日勿飲超過...