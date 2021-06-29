減肥｜咖喱飯+牛扒助燒脂？食物組合法抑制吸收3日見效嚴守1法則

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-06-29 08:00

高熱量的食物不一定令人致肥，懂得餐後配搭適合的食物（加餐），反而有減肥的效果！日本節目《それって!?実際どうなの課》，就請來一對體質差不多的兄弟，在3日裡遵照這個「組合進食減肥法」進行實測，結果令眾人嘩然！

組合進食減肥法 多吃更助燒脂？

節目請來營養師伊達友美女士以「組合進食減肥法」的概念，製訂3日內的餐單。伊達友美指出「在進食高卡路里的食物後，補食另一種食物」，常常給人一種吃下更多卡路里、會變得更肥的感覺，但這想法其實未必正確。「組合進食減肥法」的重點是加餐作為促進脂肪燃燒的「催化劑」，補充主餐缺少的營養，令體內的脂肪更易被燃燒。

節目請來營養師伊達友美女士以「組合進食減肥法」的概念，製訂3日內的餐單實測減肥法的真偽。（《それって!?実際どうなの課》截圖）

▼節目組找來一對體質差不多的兄弟做實測，一位如常進食高卡食物，另一位食完高卡食物再加食補餐，究竟最後結果會如何？（按圖看清👇👇👇）：

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第1日早午晚餐：咖喱飯、炒飯和中式燴飯 加餐：牛扒

伊達友美為是次的實測準備了3項加餐食物，分別是牛腰扒、香菇湯和抹茶豆奶，這3項不同的食物是應對着當日的正餐起着不同的作用。第1日的正餐分別是咖喱飯、炒飯和中式燴飯，都是蛋白質不足的餐單，高卡而又少蛋白質會令脂肪更易積聚，因此加餐的牛腰扒就能補足蛋白質，促進脂肪燃燒，從而幫助減肥。

第1日的正餐分別是咖喱飯、炒飯和中式燴飯，配上加餐的牛腰扒補足蛋白質，能促進脂肪燃燒。（《それって!?実際どうなの課》截圖）

第2日早午晚餐：薑汁燒肉、炸蝦蓋飯和牛肉飯 加餐：香菇湯

第2日的正餐是薑汁燒肉、炸蝦蓋飯和牛肉飯，要對應這3餐油膩的食物，香菇湯就起了重要的作用。香菇湯用的鴻喜菇含鳥胺酸（Ornithine），可以支援肝臟工作，抑制吸收多餘脂肪。

第3日早午晚餐：肉醬意粉，大阪燒和薄餅 加餐：抹茶豆奶

最終第3日他們的早午晚餐分別吃了：肉醬意粉，大阪燒和薄餅，而加餐就是抹茶豆奶。會選擇抹茶豆奶是因為它既含有抹茶的食物纖維和兒茶素，可以抑制糖分吸收，同時有可以協助身體代謝糖分的豆奶，藉此中和多糖的正餐。

▼「8杯水減肥法」指的是每天在8個固定的時間，喝1杯約250毫升的水，不用特別改變其他生活或飲食習慣，就可以成功減肥，排除體內多餘脂肪（按圖看清👇👇👇）：

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在結束整個為期3日的實測後，如常進食的弟弟Kazuya由原先的74.4公斤增至74.7公斤，重了0.3公斤；然而吃了加餐，理論上攝取得更多卡路里的哥哥Takuya卻由原來的75.1公斤降至74.5公斤，反而輕了0.6公斤，最終二人的重量偏差多達0.9公斤。本來比弟弟重的哥哥，經過3日的實測，就變得比弟弟還要輕。

▼同場加映：10種燃脂瘦身食物（點擊下圖看清👇👇👇）

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這個結果更是超出伊達友美的預期，所有人都為之驚訝。同時這都印證了「組合進食減肥法」的效果，即使是攝取了更多的卡路里，只要懂得對應組合，互補餐飯中的不足，就能幫助身體燃燒脂肪。

聽到這個可觀的結果，負責製定餐單的伊達友美坦言這結果是超出了她的預期，表示會把是次的實測當成重要的研究數據。（《それって!?実際どうなの課》截圖）

▼「組合進食減肥法」確實是有它的效果，但原來有一些守則沒有遵守就會大大影響效果，大家進行減肥法的時候要先留意再做，那就不會白費心機（按圖看清👇👇👇）：

最後要提提大家的是，執行「組合進食減肥法」的重點是要先食掉高卡的正餐，再另外加吃才會有效。若然正餐和補餐同時間交替進食會無效，當然最好是正餐吃完就馬上補食輔助餐，但假如真的吃不下，都可以趕在消化開始前，亦即是飯後1-2小時內食補餐也有效。

▼同場加映：168斷食法入門小貼士（按圖👇🏻👇🏻👇🏻）

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（資料來源：《それって!?実際どうなの課》）