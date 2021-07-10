羊肉營養｜減肥護膚防中暑羊肉勝豬牛雞？4好處增免疫力是牛10倍!

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-07-10 22:33

羊肉滋補暖身，在大家的印象中可能只是「冬天」的一種食材，但其實羊肉四季皆宜，且非常健康，還對皮膚有益。日本節目《林修の今でしょ！講座》因應近年羊肉愈來愈受歡迎，便請來專家就羊肉和豬、牛、雞來個以「夏天」為題的營養比併，結果顯示羊肉在多方面領先另外3種主要肉食。

日本節目《林修の今でしょ！講座》引述資料，發現現時正在出售羊肉的餐廳比7年前增加了3倍。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

日本節目《林修の今でしょ！講座》以「最能解決夏天煩惱」為題，列出5個項目，包括（1）不致肥、（2）提升抵抗力、（3）預防中暑、（4）改善膚況，以及（5）恢復疲勞，將羊肉和豬、牛、雞4種肉相關的營養成份含量作比較，結果除了（5）恢復疲勞是由豬肉勝出外，其餘4個項目均由羊肉大比數勝出！

▼4種肉類的營養含量對決結果如何？（立即按圖看清内容👇👇👇）

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羊肉好過豬牛雞？

▼羊肉有甚麼好處？專家指羊肉除了卡路里低，更可以預防中暑，是一年四季都適合食用的健康肉類（立即按圖看清内容👇👇👇）

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1. 燒脂瘦身

近年在醫學界備受注目，具有燃脂作用的左旋肉鹼（L-Carnitine），羊肉含量最多，與第2名的牛肉相比，多出一倍有多。

根據節目請來的肉類專家解釋，要判別肉類含有的左旋肉鹼的多寡，就要看肉的顏色，肉色越紅，蘊含的左旋肉鹼就愈多。羊肉所含的左旋肉鹼，是含量最少的雞肉的28倍。因此，以燃燒脂肪為目的的話，食羊肉是最好。

肉色越紅，蘊含的左旋肉鹼就越多。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

左旋肉鹼的作用

人體本身就有左旋肉鹼，其功用是將脂肪運送到肌肉，有助燃燒脂肪。然而這成分在二十幾歲的時候就會開始減少，如果未能從飲食中攝取足夠的左旋肉鹼，就會導致中年發福。

當然，攝取過度亦非良策，專家提到，左旋肉鹼每日的建議攝取量為200毫克，大約等於100克的羊肉，含量約是豬肉的7倍。

點食最好？

要有效攝取羊肉中的左旋肉鹼，專家建議將羊肉煮至半熟就好。因為蛋白質受熱會凝固，而這樣則會降低左旋肉鹼的效用。

羊肉卡路里最低

左旋肉鹼之外，羊肉所含的卡路里，比雞肉還要低。同樣是100克的重量，羊肉只含有164卡路里，雞肉卻含190卡路里。

要有效攝取羊肉中的左旋肉鹼，專家建議將羊肉煮至半熟就好。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

節目中引述一名羊肉專門店的老闆，在一年間每天都維持食羊肉的習慣，一年後體重輕了12公斤。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

2. 提升抵抗力

要提升抵抗力，就要靠能夠製造免疫細胞的維他命A，而相較其他幾種肉類，羊肉所含的維他命A是最多的。與牛肉相比，同樣是100克的分量，羊肉所含的維他命A足足是牛肉的10倍。

維他命A能夠阻截經由胃或腸等內臟入侵身體的細菌病毒，藉此防止人體受感染，難怪羊肉為寒冷地域的主要肉食，有效提升人體免疫力，強身健體，以度過寒冬。

▼同場加映：增免疫力腹式呼吸做法（按圖）

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3. 預防中暑

除了時刻補充水分和鹽分，肉類中亦含有預防中暑的營養，那就是具有促進血液循環的奧米加3脂肪酸。除了沙丁魚、鰹魚、鯖魚，其實羊肉所含的奧米加3脂肪酸，比起其他肉類亦不少。富含奧米加3脂肪酸的羊肉更被稱為「陸地上的魚」，即使是不擅長食魚的人，亦可從羊肉中攝取奧米加3脂肪酸，而且食的時候亦可不用顧忌「肥膏」，安心連同羊肉一同進食。

最近天氣酷熱， 除了補充水分，食羊肉亦能預防中暑。（視覺中國）

奧米加3脂肪酸可預防中暑

一般而言，奧米加3脂肪酸能夠協助身體代謝壞膽固醇，令血液循環變好，間接令身體沒那麼容易出現中暑的症狀。

中暑的初期先會流汗，所以出現脫水的症狀，當你來不及補充水分，血管內的壞膽固醇所佔的比率就會提升，令血液凝固，血流變差，繼而導致血液未能順暢地，連同養分運送到腦部等重要的器官，最終出現暈眩、噁心、昏迷等嚴重的症狀。

只要在日常生活中注意攝取足夠的奧米加3脂肪酸，就能減少體內的壞膽固醇，預防血液因過多的壞膽固醇變得濃稠，阻礙血流，長遠地減少中暑的風險。

▼同場加映：富含Omega-3脂肪酸的食物（按圖👇👇👇）

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用羊油炒菜更有益

專家提到，要將羊肉的奧米加3脂肪酸完全吸收，可以在煎羊肉後留下煎出的羊油，加入蔬菜炒。如此一來，蔬菜就能吸收羊油中的奧米加3脂肪酸，一併食用就能不浪費任何一點營養。

牛肉亦可降膽固醇

除了羊肉以外，專家亦提到近年有研究發現牛肉含量最多的脂肪酸「硬脂酸 （Stearic acid）」，其實同樣有降壞膽固醇的功用。因此即使是進食牛肉的脂肪，硬脂酸也會將多餘的脂肪分解。只要適量地進食，牛肉降膽固醇的功用也可以和羊肉匹敵。

4. 改善膚況

在肉類中能夠抵抗紫外線的成分是維他命E，而4種肉類中含最多維他命E的羊肉。維他命E之所以有效幫助皮膚抵抗紫外線，是因為它能用作製造皮脂膜，用以防止皮膚受紫外線傷害。

皮膚本來就有屏障功能，可以抵抗外來的東西對皮膚的傷害，一般而言就是所謂的「皮脂膜」，而維他命E正是皮脂膜的成份之一，假如皮脂膜夠堅固，就可以預防太陽的紫外線和熱力的侵擾。與此同時，維他命E也能促進皮膚的新陳代謝，幫助修復皮膚受損的地方。

▼原來除了食羊肉，咖啡都有效抗紫外線，雙管齊下自然有更好效果（按圖了解👇👇👇）

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由於生長激素主要在晚間時分分泌，協助皮膚進行修復和再生的工作，因此最好是再晚餐攝取羊肉去補充維他命E，就能夠在翌日起床的時候摸到自己經過妥善修復的肌膚。

專家建議可以在烹煮羊肉的同時加入含有豐富維他命C的三色椒，維他命C亦同樣有幫助修復皮膚的功用，若果能夠和羊肉一併食物，改善膚況的效果將會得到加乘。

食豬肉可恢復疲勞

要身體從疲勞中恢復過來，就要攝取足夠的維他命B1。綜觀4種肉類，豬肉所含有的維他命B1是最多的。與前4項領先的羊肉相比，豬肉的維他命B1含量是羊肉的7倍，大幅拋離其他肉類。

豬肉所含有的維他命B1最多，是羊肉的7倍。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

維他命B1的作用是提升身體的能量代謝，藉此達到消除疲勞的效果。假如維他命B1不足，身體會容易感到疲倦，最常見的就是一起床就已經覺得累，好像總是睡不夠。若然情況一直持續惡化，就會開始食欲不振，更會出現氣促的情況，嚴重更有人因此而出現心肌梗塞的症狀，是有致命危機的。

專家建議要加強疲勞恢復的效果，煮糖醋豬肉最好，因為醋所含有的檸檬酸，能夠直接把疲勞物質分解，配合着含豐富維他命B1的豬肉進食，則可以達至雙重效果，加速身體復原。

（資料來源：《林修の今でしょ！講座》）