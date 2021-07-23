飲湯宜忌｜熱氣飲滾湯便秘忌燉湯　中醫推2款湯水飯前或飯後飲？

飲湯，香港人好像特別喜歡，煲湯、滾湯、燉湯款式多多。不過，你又可知道它們原來性質不同，未必人人適合飲用？而飲湯應在飯前或飯後飲較好？下文將由註冊中醫師解答大家對飲湯的各種疑問。

撰文：健福堂註冊中醫師鍾威



燉湯由於熬的時間較長，所選食材一般偏溫補，所以性質較溫燥，熱氣人士如口乾舌燥、口瘡、咽痛、便秘人不太適合飲用。（資料圖片）

煲湯、滾湯、燉湯分寒熱？

在烹調時間及性味上，煲湯、滾湯、燉湯都各有不同。

1. 時間方面



煲湯一般時間都是兩三小時左右，而燉湯通常都是3小時以上。滾湯所需時間最少，只需10多分鐘至半小時便可。

▼煲湯、滾湯及燉湯有什麼分別？（按圖👇👇👇）

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2. 性味方面



滾湯，由於所需時間較短，一般偏寒涼，體質虛寒或陽虛的人，如手腳冰冷、怕冷、易累、臉色偏白、大便溏薄等，不適宜長期飲用。相反如果實熱體質，如體熱、易口渴、喜歡喝冷飲、小便顏色較深、便秘等就比較適合多飲滾湯。

煲湯，相比另外兩種就較為平和，適合大部分人士飲用。至於燉湯，由於熬的時間較長，所選食材一般偏溫補，性質較溫燥，適合身體較差，需進補的人士，如大病後、過勞、體虛易病等。相反如果熱氣較甚如口乾舌燥、口瘡、咽痛、便秘則不適合飲用。

人人都適宜飲湯？

南方人飲湯文化比較複雜多樣，簡單來說人人都適合飲湯，但亦要細看湯的種類，不單單是上述三種不同煲法的湯類，還要細看湯的材料。例如虛者飲補湯，熱者飲涼湯，不同的湯適合不同身體狀況的人，宜選適合自己體質的湯。

飲湯貼士

▼一星期飲幾次？飯前或飯後飲？每餐飲幾多？（按圖👇👇👇）

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滾燙類如選對食材，其實天天喝亦無妨，但是，煲湯與燉湯一周一次就夠，特別是老年人及三高人士，因為這兩類湯烹飪時間較長，食材溶解於湯中愈多，湯類就會含有愈高的嘌呤、膽固醇、甘油三酯，食用過多會導致身體出現不適。

飯前或飯後飲湯？

飲湯到底是飯前飲還是飯後飲？一般都鼓勵飯前飲湯，這樣空胃情況更容易吸收湯的營養，而且會有少許飽腹感，避免吃飯時暴飲暴食，有助控制體重。不過，如果身體比較弱，本身胃口較差的人建議飯後飲湯，以免因飲湯後吃不下飯。

飲湯先或食飯先？不同體質的人也有不同的適合飲湯時間。(資料圖片)

飯後立即飲湯會稀釋胃液？

此外，有指飯前或飯後立即喝下太多湯會稀釋胃液，影響之後消化，這個說法並不太正確。因為湯與食材都是在胃裡同時溶解吸收，除非你等到湯先消化或者食物先消化，再去進食，但這個消化過程需幾小時，所以飲湯時間與食飯時間隔多久不需要太介意。

用量方面，一般每餐飲普通飯碗一碗即可，因為中國人說進食宜七分飽，更不可過量，特別是湯，因為其功能性更加明顯，不能多飲，否則會出現反效果。

▼適宜大部分人飲用的健康湯水推介（按圖👇👇👇）

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健福堂註冊中醫師鍾威（撰稿人提供）

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