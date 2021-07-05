失眠｜吃對5類食物改善睡眠質素　紅豆腰果補胺基酸哪類魚最好？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-07-05 21:02

失眠的人愈來愈多，已變成全民問題。根據台灣睡眠醫學會發表的調查結果也顯示，台灣的慢性失眠症問題，盛行率大約為11.3%；也就是說，差不多每10個人中，就有1個人因為失眠問題的困擾。

▼了解有什麼助眠食物（點擊下圖看清！👇👇👇）

失眠可分為以下幾種

一、次發於精神疾病的失眠：像是焦慮、抑鬱、適應障礙、精神分裂症、躁鬱症等。

二、次發於身體疾病的失眠：很多身體疾病會影響睡眠，最常見的是疼痛，如頭痛、胃痛、心絞痛、關節痛等。另外心臟衰竭、呼吸道疾病、肥胖的病人則常因呼吸困難而醒來。甲狀腺功能異常、腎功能異常、巴金氏症等疾病也常伴隨失眠。另外某些特殊的睡眠疾病，如睡眠呼吸暫停症也是以失眠為主要表現。

三、藥物引起的失眠：藥物或食物亦會造成失眠，常見的如酒精、含咖啡因的飲料、呼吸道擴張劑、類固醇、某些降血壓藥等。

四、原發性失眠：除了前述諸多因素外，還有些人的失眠是找不出任何原因的，這一類稱之「原發性失眠」。

當「失眠」頻率達到「一週三次及以上，持續至少三個月」就會被診斷為「失眠症」。

相關文章：失眠｜睡眠質素差比抽煙更傷身！15招快速入眠早餐食蕉呼吸慢啲？

+ 24 + 24 + 24

補充對的營養素助改善睡眠品質

台灣Heho健康營養師吳宜庭表示，晚餐或睡前避開NG（不良）食材，或是試試補充「助眠」食物，都有助於改善睡眠品質。

吳宜庭指出，與睡眠關係最大的營養素為色胺酸，色胺酸是可以經由一連串反應合成血清素，血清素與我們的睡眠和情緒關係密不可分，可以安定神經、讓人容易入眠。色胺酸是人體無法自行製造或合成量不足，需要由飲食中補充的胺基酸，可以由以下食物中獲得：

一、堅果種子類：杏仁片、開心果、腰果、亞麻仁籽、黑芝麻、花生仁、南瓜籽、葵花籽等

二、乳品類：芝士、牛奶、奶粉、蛋類等

三、肉類：豬後腿肉、雞里肌、火雞肉等

四、魚貝類：虱目魚、香魚、紅肉鮭魚、狗母魚、日本花鱸、真鯛、白帶魚等

五、豆類：紅豆、大紅豆、青仁黑豆、黃豆等

另外，鈣質、鎂、維他命B雜等，也都可以加以補充，改善睡不著、睡不好的問題。

▼同場加映：助眠穴位，睡前按這個穴位有助身心放鬆，改善睡眠質素👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

相關文章：睡眠穴位｜疲倦卻不能入睡？ 睡前按6穴位放鬆身心頭頂發熱為準

延伸閱讀：

失眠、淺眠怎麼辦？睡前6招伸展好入眠

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」