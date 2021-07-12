仙草茶｜消暑降血壓仙草＝涼粉？加山藥補血健脾4茶療忌同吃海鮮

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-07-12 21:24

仙草凍是近年熱門的甜品之一，其實仙草凍和涼粉均是由仙草製成。仙草是歷史悠久的民間草藥，具有消暑、清熱、涼血、解毒等功效，最適合夏天食用，有助改善中暑、感冒、黃疸、高血壓、糖尿病、關節肌肉痛等問題。 撰文：健福堂註冊中醫師田伊園

仙草是什麼？

仙草，又稱仙人草、神仙草、涼粉草、草粿草等，是食用歷史悠久的民間草藥，俗語有云：「六月大暑吃仙草，活如神仙不會老」，因它具消暑、清熱、涼血、解毒等功能，適宜大暑天氣炎熱的日子食用，保健養生，延緩衰老。

▼仙草茶知多啲（按圖👇👇👇）

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仙草功效

仙草味甘澀、性涼，具有清暑、解熱、利水的功效，主治中暑、感冒、黃疸、高血壓、急性腎炎、糖尿病、關節肌肉疼痛、淋病等。

有研究指，仙草所含的各種活性成分，具有降血脂、降血糖、降血壓、抗菌、抗炎、抗病毒等功效。此外，仙草含有高量的酚酸及類黃酮化合物，可抑制自由基形成，保護細胞，具有抗衰老、抗癌的作用。

仙草當中還含有大量碳水化合物、植物蛋白以及多醣，食用後不僅可以補充營養，還可以提高免疫力。

仙草主治中暑、感冒、黃疸、高血壓、急性腎炎、糖尿病、關節肌肉疼痛、淋病等。（撰文者提供）

仙草適合或不宜哪些人飲用？

仙草具有清熱解暑的功效，是大暑期間消暑的美食之一，適合夏天出現暑熱症狀的人，如有發熱面紅，煩躁汗多，口乾口渴，口臭，口舌生瘡，便秘尿黃等症狀；體質偏燥熱，容易上火者；夏季在戶外暴曬後可食用，有助預防感暑。

不過，體質偏虛寒，如有噁風怕冷，喜喝熱飲，手足不溫，面色蒼白，小便清長，大便爛等症狀的人應少食，甚至不宜食用；風寒感冒，久病體虛者亦不宜。胃腸敏感，容易腹痛、腹瀉者，以及女性生理期、妊娠期、哺乳期慎食。

▼仙草茶療（按圖👇👇👇）

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1.仙草茶：清熱解暑，涼血利濕

2.仙草綠豆茶：清熱解毒、解暑止渴

3.仙草山藥湯：滋陰降火、健脾補血

4.仙草葛根茶：清涼解毒，除煩止渴

▼仙草茶飲用須知（按圖👇👇👇）

不宜空腹及長期食用：仙草性寒，空腹或長期食用，容易損傷脾胃陽氣，出現腹痛、腹瀉等現象。

不宜同吃食物：仙草本身性味寒涼，建議不與其他寒涼食物同食，如海鮮、海帶。建議搭配一些固護脾胃或熱性食物同食，如桂圓、枸杞、紅棗、山藥等。

日常用量：15-60g，煎服 。

健福堂註冊中醫師 田伊園（撰文者提供）

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