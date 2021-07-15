吃水果時間｜糖尿病宜2餐間食蘋果？5類人進食貼士這1類忌空肚食

糖尿病便不能吃水果？腸胃差又有什麼水果選擇？台灣人氣營養師高敏敏近日在媒體中撰文指，只要選對進食時間及適合的水果種類，大家都能享受到水果和它帶來的健康益處。高血糖人士，經常大吃大喝的人、運動一族等究竟如何吃水果可以吃得最健康？



吃水果要選對時間？

營養師高敏敏在FB專頁撰文，把不同體質或生活習慣的人分為5類，並建議他們最健康的食水果貼士。如高血糖人士宜進食低GI （低升糖指數）但高纖水果，還要在兩餐之間吃，而腸胃較差的就要避免空肚吃水果了。

▼營養師高敏敏根據不同人體質和生活習慣的人分為5類，各有不同的吃水果時間和種類。你又屬於哪一類？（點擊下圖看清👇👇👇）

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5類人士吃水果貼士

高敏敏解釋，每類人進食水果也有其專屬時段和適合的水果種類，因為水果有不同的特性和功效，吃對了才能發揮最大效用。

1. 一般人



進食時間無限制，宜吃當季新鮮水果。每天可吃2-4次，每次一個拳頭大或碗裝8分滿的水果。

2. 腸胃較差人士



若是腸胃較差應避免空肚吃水果，避免刺激胃酸分泌，但宜進食口感微酸的水果。例如菠蘿、奇異果等。

3. 高血糖人士



為免升糖指數急升，進食時間應在2餐之間，宜吃低升糖指數的水果，例如蘋果、番石榴等。

4. 運動一族



運動後吃水果，最好選擇在運動後1小時，有助補充能量，回復體力。宜吃中升糖指數水果，例如香蕉、提子、西瓜等。

5. 常吃大餐人士



應在飯後吃有消化酵素的水果，增強消化力，例如奇異果、菠蘿、木瓜等。

對於較少攝取蔬果的人士，高敏敏建議可以把平常的下午茶、零食、或是即製台式飲品，改成吃水果，不但富含纖維、抗氧化劑（Antioxidant）和多種營養素，又可避免每日的攝取熱量超標。另外，她亦建議飯後盡量挑選含消化酵素的水果，幫助腸胃消化之餘更可保持健康。

生果雖然有益，但各具不同屬性，有寒涼溫熱之分。（資料圖片）

同場加映：食水果要啱體質？

生果除了含有不同營養，還具不同屬性，在中醫角度看有寒涼溫熱之分。註冊中醫師何潔慧曾在訪問中指，食物有「四性」：寒、熱、溫、涼，其中寒、涼可歸為同一大類，溫、熱則是另一大類，還有一類生果屬於比較「平性」，即不熱不涼，任何人都可以放心食用。因此不同體質的人在選擇生果時，都應注意其特性。

何醫師解釋：「我們中醫的原則是：寒者熱之、熱者寒之，即體質寒涼者應多吃溫熱性質的食物，反之亦然，透過飲食調補身體的不適，令陰陽達至平衡。」

1. 寒涼生果：奇異果、香蕉、西瓜、西柚、楊桃、雪梨

2. 溫熱生果：桃、菠蘿、荔枝、龍眼

3. 平性水果：蘋果、牛油果、藍莓

你是什麼體質？

▼要知自己宜吃什麼屬性的生果，首先也要了解自己屬什麼體質，按中華醫學會發佈的《中華體質分類判定標準》分了以下9類體質人士（按圖👇👇👇）

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資料來源：高敏敏營養師FB專頁