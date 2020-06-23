【糖尿病】低升糖指數6大水果糖尿病都食得　吃生番茄助降血壓

第二型糖尿病患者（Type 2 diabetes）屬於成年型糖尿病，仍有胰島素（Insulin）分泌的功能，但是因為胰島素抗性（Insulin resistance），而導致血糖值持續偏高，所以糖尿病患者無法盡情享用含澱粉或糖分的食物，包括健康營養的水果。雖然水果普遍甜分高，但並非都不能吃，只要挑選升糖指數（Glycemic index，簡稱GI）低的水果，並適量吃即可！ 醫學審稿：Dr. Stephen Lai 文：張雅惠／Hello醫師

糖尿病患者適合吃這6種低GI水果

一般來說，GI值低於（含）55，屬於低GI，而GI值超過（含）70，則屬於高GI的食物，而低GI食物最適合糖尿病患者，有益健康又可控制血糖。水果富含纖維、抗氧化劑（Antioxidant）和多種營養素，是取代精緻甜點的最佳選擇。

曾任職於美國湯瑪士傑佛遜大學（Thomas Jefferson University）的內分泌與糖尿病科的營養師凱蒂吉爾（Katie Gill）表示，吃水果配合少量蛋白質或脂肪食物一起吃更理想，例如堅果或無糖乳酪等。以下是6種適合糖尿病患者的低GI水果：

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1. 蘋果：蘋果皮抗氧化要連皮一起吃

營養師吉爾表示，蘋果除了富含纖維之外，蘋果皮含大量多酚（Polyphenol），多酚是一種可抗氧化的植物營養素，所以連皮吃最理想，但一次最多吃一顆中等大小的蘋果，以避免糖分攝取過多。

根據美國糖尿病和消化與腎臟疾病國家研究院（NIDDK）的數據表示，蘋果的纖維可以減緩血糖的吸收速度。

2. 番茄：吃生番茄可降低第二型糖尿病患血壓

無論是生或熟的番茄，都含有茄紅素（Lycopene），可降低癌症，尤其是前列腺癌 （Prostate cancer）、心臟病（Heart disease）和黃斑部退化（Macular degeneration）的機率。研究發現，每天吃200克的生番茄，可降低第二型糖尿病患者的血壓，也可能有助於降低與第二型糖尿病相關的心血管風險。

3. 葡萄：含多酚抗氧化可改善體內發炎

美國阿拉巴馬大學伯明翰分校（University of Alabama at Birmingham）營養科學系教授考特尼彼得森（Courtney Peterson）指出，葡萄富含具抗氧化作用的多酚，可改善糖尿病引起的體內發炎。根據營養學雜誌（Nutrients）的研究，葡萄中的多酚也可能幫助控制血糖水平。

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4. 西柚：一天半顆請直接吃勿喝果汁

一天中選一餐吃半顆西柚，是不錯的選擇，西柚是極低GI值的水果，但請記得要直接吃水果，別喝果汁。根據實驗與臨床科學國際期刊（Experimental and Clinical Sciences International）發表的研究表示，若持續吃含維他命C的水果，可控制體重，另有研究指出，西柚可提升體內血糖的運用程度。

5. 牛油果：醣量很低且不飽和脂肪較好

牛油果的醣類含量很低，但脂肪含量很高。根據柳葉刀期刊（The Lancet，或譯刺血針、刺針）的指南，牛油果和其他植物性食物中的不飽和脂肪（Unsaturated fat），比動物性的飽和脂肪（Saturated fat），更適合糖尿病或糖尿病前期患者食用。

6. 莓果：含大量維他命C和抗氧化劑

如草莓、藍莓、黑莓或覆盆子等莓果，都適合糖尿病患者，含大量維他命C和纖維，也富含大量抗氧化劑，可抗發炎、降低患心臟病和癌症的風險，也可保護視力。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：第二型糖尿病別怕吃水果～這6種低GI讚】