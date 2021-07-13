跳繩好處｜容祖兒跳10分鐘等於慢跑1個鐘！強心肺防中風5大好處

跳繩5分鐘等於慢跑半個鐘？難怪天后容祖兒都愛上跳繩，更每日跳三四千下，早前更把成績上載IG分享，自言弄得滿頭大汗，仍感覺很「爽！」其實跳繩若以高強度間歇訓練（HIIT）模式進行，減肥及增強心肺功能效果的確不比跑步遜色，「低耗時、高耗能」，最適合那些大忙人！不過，必須掌握正確姿勢，以免受傷，而跳繩的好處又豈止減肥咁簡單！



容祖兒在IG中分享她跳繩的成績，但4千下還未夠，目標是10,000下。（IG@yungchoyee）

容祖兒目標日跳10,000下

容祖兒早前在IG大讚跳繩5分鐘繩等於慢跑半個鐘，以跳繩10分鐘計就能消耗300千卡的熱量，「CP值」非常高，深受不少減肥人士的青睞。她還為自己定下終極目標，每日跳繩一萬下！

▼容祖兒教大家跳繩時，唔想傷到兩位阿哥（膝頭哥）可以這樣做（按圖👇👇👇）

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跳繩健康好處

跳繩，不受人數或場地限制，一個人都可以做到，可以說是最簡單的運動！但跳繩其實不只方便，它更是一個「健康效益」十分高的帶氧燒脂運動，非常適合沒時間做運動而又關注健康的都市人。

相比不少運動，跳繩的場地限制甚少，非常方便易做。（dylan nolte/unsplash）

跳繩屬高強度運動？

迅康復康治療中心復康及運動教練陳偉華曾撰文指，跳繩是一種很適合作高強度間歇訓練（HIIT）的運動！相信運動愛好者對HIIT的概念都不會陌生，其原理是在短時間內間歇式進行高強度運動，如在大約20至30分鐘內以運動、休息、運動、休息，或者高強度、低強度、高強度、低強度的間隔模式運動，令心跳升至最高心跳率的約80%。

跳繩時，除了下肢肌肉發力跳起外，上身的核心肌肉也要發力，以維持身軀的穩定，是一種同時運用到全身肌肉的運動，因此比起單關節運動更能更快地推高心跳，也更適合作高強度間歇訓練。

強心肺 練下肢

▼HIIT的好處近年愈來愈廣為人知，而結合了HIIT模式的跳繩運動，為身體帶來的益處更加顯著：（按圖👇👇👇）

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1. 燒脂減肥



以HIIT模式跳繩，會令肌肉感受到疲勞，產生後燃效應（Afterburn effect），即不只運動當下能燃燒脂肪，甚至在運動後仍繼續燒脂。美國有研究指出，成人進行30分鐘的跳繩運動後，大概可以消耗350至400卡路里，相當高效益！

2. 提升心肺功能



跳繩本身是有氧運動，有助增強心肺功能，促進血液循環，從而減低患上心血管疾病、高血壓、中風等的風險。如果以HIIT的方式跳繩，心跳上升至最高心跳率約80%，對提高自身最高攝氧量、強化心肺功能有更大幫助。

3. 鍛鍊下肢肌力



跳繩很依賴下半身的肌肉發力以帶動整個身體向上升，所以有助鍛鍊相關肌肉的力量，包括小腿的腓腸肌（gastrocnemius）、大腿的膕繩肌 （hamstrings）和四頭肌（quadriceps），以及臀部的臀大肌（gluteus maximus）等，從而減少日常因肌力不足造成的痛症，尤其單腳跳的鍛鍊效果更大。

▼肌肉位置（按圖了解👇👇👇）

4. 改善平衡力



單腳跳繩同時能夠訓練身體平衡力及刺激臀中肌（gluteus medius）發力，當訓練效果能轉移到日常生活，就可以令日常走路或上落樓梯時，盆骨更加穩定，減少因為失平衡而跌到的風險。

5. 提升運動表現



跳繩是增強式訓練（plyometric training）的其中一項，它的肌肉發力模式是伸展收縮循環（stretch-shortening cycle），有系統的進行跳繩訓練，再配合其他增強式訓練及負重訓練，可提升運動員的爆發力，每步之間減少觸地時間，加快動作反應及轉換方向，轉移至其他運動項目上，表現也能提升。

▼跳繩訓練如何做？（按圖👇👇👇）

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跳繩動作



跳繩的動作不少，如一彈一跳（即雙腳跳起）、開合跳、單腳交替跳等，每個動作都有其優點，當中較易掌握的動作包括：

- 一彈一跳：最基本的步法，相對簡單- 開合跳：訓練步法協調- 單腳交替跳：訓練步法協調及平衡

訓練方法



至於訓練方法，可自選5至6個動作，然後嘗試每動作跳60秒，中間每完成一個動作休息30秒，重複3至4組，慢慢適應後可增加跳的時間。初學者可選擇較容易的一彈一跳或開合跳等，較有經驗的可嘗試單腳交替，甚至交叉腳等。

注意姿勢小心關節受傷

姿勢



跳繩看似簡單，其實要留神的地方很多，稍有不慎很易會受傷，跳之前最好留意以下三點：

1. 初學者應由雙腳開始，慢慢鍛鍊令肌肉有足夠力量及平衡力後才做單腳跳



2. 跳起時身要站直，離地約5至10厘米即可；過度用力向上跳反而浪費力氣



3. 落地時勿第一時間以全掌或腳跟觸地，應以前掌落地，減低對關節的衝擊



▼跳繩姿勢教學（看片👇👇👇）

所謂「工欲善其事，必先利其器」，跳繩除了注意動作外，繩、場地和熱身動作都不可或缺：

繩的長度



一般輕巧的塑膠繩便可，但要注意的是繩的長度應適中，量度的方法如下：把繩踩直後，雙手握繩時嘗試彎曲手肘，彎曲度約90度即屬合用

塑膠繩例圖（資料圖片／迅康復康治療中心提供）

跳繩場地



應避免在堅硬的地，例如水泥地，進行跳繩運動，因為地面太硬會對關節造成較大的衝擊力，有機會損害關節，一般建議在緩衝力較好的草地、木質地板，或在硬地鋪上一塊毯子跳繩，減低受傷機會。

跳繩前熱身



除了一般的靜態伸展熱身運動外，可加入動態熱身，例如Ankle hops（即重複跳彈，腳前掌落地而後跟不觸地）及開合跳，讓身體預先適應跳繩的狀態，亦能提升心率、呼吸頻率和體溫等，作好運動的準備。

按個人需要調整強度

跳繩雖然簡單，但以高強度間歇模式進行，強度也屬頗高，可以根據個人能力調節跳的速度、維持時間及休息時間以調整強度。另外，跳繩對心血管、下肢關節或脊椎有問題的人士來說也有一定風險，建議應避免。

迅康復康治療中心復康及運動教練陳偉華（資料圖片）

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