後頸腫痛│肩頸酸痛要留意　「富貴包」嚴重可致中風

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-07-09 10:00

身為繁忙的香港都市人，每人總會有不同程度的腰酸背痛、肩頸僵硬。你有沒有見過自己或別人的頸後有一條很深和明顯的橫線，甚至有一個突起的「大包」? 這是由於長期姿態不良，導致肩頸肌肉及頸椎勞損，俗稱「富貴包」或「水牛肩」的都市病。本文請來阮健扶中醫師以專業角度，講解「富貴包」的成因及所衍生的健康問題，以致預防與治療方法。

每個都市人都有不同程度的肩頸僵硬及疼痛，但你又知不知道「富貴包」的嚴重性？ (圖片：canva )

在家簡單五秒 自我檢測有否富貴包

富貴包主要是因為長時間寒背及坐姿不正確、經常低頭玩電話和用電腦等，令胸椎和頸椎交界弧度比正常大。雖然早期就像一般的肩頸疼痛，未必會有強烈痛感，但慢慢能夠抬頭仰望的幅度將會減少，造成生活困難。

阮醫師解釋，所謂的「富貴包」其實是第六節頸椎到第三節胸椎中的突起而形成的硬塊，成因是後頸長期受壓。他指出有研究發現，頭部每傾前十度，頸部後側的張力就會增加三倍，因此長時間低頭玩手機或將電腦屏幕放得較低，都會令後頸椎承受過多的壓力，形成富貴包。

要判斷自己是否有富貴包，阮醫師指可以背貼牆站立，雙腳打開至與肩膊的闊度。「當雙腿、臀部、背部和肩胛骨都靠牆，然後檢查頭部能否貼到牆，如果貼不到而且頸部有明顯凸起，便是出現富貴包的徵兆。」阮醫師補充，即使後頸沒有明顯的凸出，但頭部貼不到牆也證明姿勢異常，應及早正視問題。

長時間低頭玩手機或將電腦屏幕放得較低，都會令後頸椎承受過多的壓力，形成「富貴包」。 (圖片：canva )

富貴包可致腦梗塞不容忽視 拉筋運動已可改善

阮醫師解釋，富貴包是對應中醫所講的大椎穴。「大椎穴是人體的十字路口，是氣血向上通行的一個關口，有著承上啟下的重要功能。那裡有七條經絡交匯，包括督脈、膀胱經、大腸經、小腸經、三焦經、膽經與胃經，一旦大椎穴不通，七條經絡堵塞，會導致氣虛和血虧的狀態。氣血不能上頭部，導致腦部血流不足而引起頭暈、頭痛、失眠、健忘甚至脫髮。大椎穴瘀堵也會造成兩側肩頸肌肉經脈不通暢，輕則引起反覆性肩頸僵硬、上肢麻木及肩臂肌肉勞損，重則會引發肩周炎、腦瘀血甚至腦梗塞。因此平時讓大椎穴的氣血保持通暢是很重要。」

富貴包重則會引發肩周炎、腦瘀血甚至腦梗塞。 (圖片：canva )

雖然富貴包後果可以很嚴重，但一般並不需要進行手術。阮醫師說，「中醫可透過脊椎矯正及針灸推拿來治療。首先，脊椎矯正治療是讓合資格醫師，用專業手法矯正與鬆開已扣緊與錯位的頸、胸椎骨，並平伏已成拱型的骨位，然後再用針灸推拿緩解頸部肌肉痙攣，從而疏通頸部經絡，改善頸部血液循環，以防止富貴包復發。」但以上治療只是治標不治本。想要真正糾正富貴包，必須依靠良好的生活習慣及進行頸部肌肉訓練。

「生活習慣方面，第一不要長期低頭使用電腦和手機，因為低頭時我們頸椎承受的壓力是平時的五至十倍，長時間低頭加重頸椎病的病情。 第二，要注意使用電腦和手機時的姿勢，盡量保持讓頭部與身體在一條直線上。第三，要注意頸部保暖，低溫會使得頸部肌肉痙攣，從而導致頸肩部肌肉酸痛，進而可能引發頸椎病。 第四，要注意保持良好的睡姿，過高的枕頭相當於迫使睡覺的人整晚低頭。」

阮醫師說要真正糾正富貴包，必須依靠良好的生活習慣及一定的頸部肌肉訓練。(圖片：canva )

頸部肌肉訓練方面，可將毛巾繞過後頸，然後頭部微微仰起。接下來將毛巾向前拉，雙手輪流輕微拉動毛巾，讓毛巾帶動頸椎做輕微按摩。第二，可練習靠牆站立法。放鬆站立，頭部、背部貼牆，下巴向內收，同時想像頭頂向天花板方向延伸，眼睛凝視下方。運動時會感到後頸有輕微伸展感，動作持續十秒，每天十次。

總結而言，都市人於辦公室工作，長期低頭是難以避免，但肩頸僵硬及疼痛時，多做拉筋運動，出現問題時及早求醫，就可預防嚴重疾病發生。

阮健扶中醫師。（照片由醫師授權刊登）