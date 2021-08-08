更年期｜防骨質流失不只補鈣　更年期常見5問題脫髮或甲狀腺有關

各位女性同胞在忙碌的日常生活中，妳是否忘記檢視自己的身體健康呢？讓我們跟隨台灣許崇恩醫師的帶領，從功能醫學的角度，討論成年、更年期女性常見的健康疑問與營養缺口。

撰文：台灣註冊醫師許崇恩／Hello醫師



減肥可能讓女性缺鐵

控制體重是很多女性的煩惱，尤其有時候拼起來不吃飯，雖然體重可能下降了，但可能出現頭暈等不適症狀，等到恢復正常飲食後又復胖回來，不知道如何是好。

▼補鐵要吃什麼？（點擊下圖看清👇👇👇）

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事實上，女性本來就容易出現缺鐵的問題，如果加上減肥，可能會讓缺鐵的狀況變得更加嚴重，需要特別注意的是，缺鐵不一定會貧血，不過可能會讓人頭暈、也會讓人代謝變差。

又如有些女性減肥會「卡關」，可能就是因為缺鐵所造成的代謝變差所致，當然，確切到底缺了多少鐵，需不需要特別透過營養品補充，就得經由醫生的專業評估來判斷。如果不想吃營養品，當然可以在日常飲食中多攝取一些富含鐵的食物，比如鵝肝、豬肝、豬紅（又稱豬血）、紅肉等。吃素的朋友也不必擔心，一樣可以從紫菜、髮菜、紅豆、黃豆、燕麥、菠菜等食物中獲取植物性鐵質。只是還是得由專業團隊來進行指導才安全，因為鐵補過頭了也是有風險的。

還有就是要經過詳細的問診、檢測，了解肥胖的真正原因，譬如很多女性不是真的肥胖，而是甲狀腺功能異常引起的代謝差與水腫，這時也許可以通過營養素來調理，比如硒元素就是對甲狀腺很重要的一種營養素。許醫師鼓勵個案與專業團隊共同設定目標，用精準、個案能接受並配合的方法，來達到成果。

身體缺鐵會出現8大症狀（按下圖看清👇👇👇）

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女性掉髮不見得只缺鐵

很多人可能以為掉髮、雄性禿是男性才有的困擾，但其實女性有掉髮問題的也不在少數。

許醫師解釋：「女性掉髮主要有兩個原因，一個是缺鐵、一個是甲狀腺低下，而後者主要是由橋本氏甲狀腺炎（Hashimoto's thyroiditis）造成。」

甲狀腺機能低下（Hypothyroidism）是一種自體免疫疾病；患者自身的免疫系統開始攻擊自己的細胞，就會產生炎症，攻擊關節就會造成關節炎，攻擊甲狀腺就造成甲狀腺炎（Thyroiditis），而甲狀腺受到攻擊會影響荷爾蒙的產生，導致掉髮。這些發炎反應，可能跟體內的抗氧化營養素、微量元素被消耗有關，例如硒、維他命D等等。

在治療上，常規醫學可能會開補充甲狀腺荷爾蒙的藥物，不過功能醫學則會著重於矯正免疫系統的紊亂，這種紊亂可能是由腸道不健康、缺乏特定營養素、體內毒素過多所造成。

更年期營養著重提升黃體素

我們都知道更年期與雌激素下降有密切的關係，使得更年期女性出現各種不適症狀。一般來說，可以透過荷爾蒙療法改善，不過我們一樣可以在飲食的部分做些改變，降低邁入更年期對我們的衝擊。

一般來說，女性更年期的定義是一年沒來月經，而女性在真正進入更年期之前會有一段過渡期，這也是最常有不舒服症狀的時期。

邁入更年期前的荷爾蒙變化（Hello醫師授權使用）

在過渡期時，雌激素會起起伏伏，而非馬上下降，但黃體素則會降到非常低，引起熱潮紅、失眠等症狀，所以其實黃體素驟降導致的荷爾蒙失衡，才是更年期不適的主因。如果這時候在吃一些刺激雌激素升高的東西，其實不見得有幫助。

因此，改善更年期症狀應該擺在提高「刺激黃體素生產」的營養素，許醫師建議：「硒、維他命C、鎂、維他命B6，都對人體產生黃體素有所幫助。」

預防骨質流失 鈣鎂都要顧

除了更年期之外，隨著年紀增長，男女都會面臨骨質流失的問題，為了避免骨質疏鬆症，我們通常都會想到，是不是要吃鈣片、喝牛奶來補鈣，但許醫師表示：「骨頭的確含很多鈣，但是要讓骨質生長絕對不是只補鈣就夠了。」

除了鈣之外，鎂和荷爾蒙都是骨頭生長的必須元素，然而，受到廣告的影響，民眾大都覺得喝牛奶就會長高、補骨頭，所有跟骨頭有關的都補鈣就對了，但事實是，鈣太多會消耗掉鎂。如果一味地補鈣，反而會造成缺鎂，那骨質流失的問題可能還是沒辦法改善。

此外，補鈣的同時也要注意維他命D的攝取，若是不足，吃再多的鈣質可能還是沒辦法有效吸收。

總而言之，達到營養素和荷爾蒙的平衡還是關鍵，我們可以透過荷爾蒙和營養調理，加上運動來減緩骨質流失的狀況。

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胃酸減少導致營養難以吸收

上了年紀後，往往會發現自己的胃口變得愈來愈差，在吃不下或是吃得很少的狀況下，即便有吃三餐，可能仍離所謂的營養均衡有段距離。該如何改善呢？

人隨著年紀變大，胃酸的量會減少，而胃酸不僅僅是消化食物，也是幫助吸收營養素的關鍵。不僅如此，胃口不佳其實跟鋅也有關係，而鋅又需要胃酸才能吸收，於是這樣環環相扣，也就使上了年紀胃口不好變得相當常見。

其實現在養生觀念愈來愈盛行，尤其有點年紀的人會更加重視，不少人到了五十幾歲後變得特別養生，但身體狀況反而愈糟，這其實就跟腸胃機能的衰退有關，這時或許可以考慮適當輔以營養點滴的方式，讓身體可以不經過腸胃，直接吸收營養。

胃藥讓營養吸收雪上加霜

另外值得一提的是，老人家有時候胃不舒服就使用胃藥，也就是制酸劑，反而讓本來就缺乏的胃酸變得更少，進一步增加營養攝取的障礙，一些老年常見疾病，例如肌少症，如果吃進的蛋白質都沒辦法充分吸收，那肌肉自然無法增加。

什麼是營養點滴？

營養點滴又稱靜脈營養，主要的做法是由靜脈將各種營養素輸進人體，例如胺基酸、葡萄糖、維他命、微量元素等等。營養點滴對於腸胃道功能不佳的族群（老人、手術後的患者）特別有效，而患者藉由靜脈營養針恢復體力後，對於食慾的改善、活動力提升也會有幫助。

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女生掉髮因為更年期？剖析現象與原因

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：減肥、掉髮、骨質流失？醫師解答女性常見營養問題】

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