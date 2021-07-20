中醫教室-心虛｜胸悶心悸烏雞湯補氣血　哪2時段按穴散步護心最佳

經常失眠、心悸、易驚、氣短？你可能是「心虛」！在中醫的角度，心虛是指心的氣、血、陰、陽不足的病症，平時多思慮、常熬夜及久病大病的都容易心虛。養心護心有什麼方法及湯水食療？

撰文：健福堂註冊中醫師潘美蘭



心是人體五臟（心肝脾肺腎）之一，在《黃帝內經》裡，根據心的功能特點，把心比喻作類似君王一樣，負責統領全身臟腑，「心者，君主之官也，神明出焉」。心虛是泛指心的氣、血、陰、陽不足的病症。

▼心虛有什麼症狀？成因是什麼？（按圖👇👇👇）

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心虛分為：心氣虛，心血虛，心陰虛，心陽虛，症狀亦有異同：



心虛症狀

心氣虛：心悸（自覺心跳加速，短暫時間自動恢復）、氣短（活動時加劇）、自汗、胸悶不舒或痛、面色蒼白、體倦乏力。

心血虛：心悸、易驚、失眠、健忘、眩暈、面色蒼白、唇舌色淡、脈細弱

心陰虛：心悸、心煩、失眠、盜汗多夢、咽乾

心陽虛：心悸、氣短（活動時加劇）、自汗、胸悶不舒或痛、面色蒼白、體倦乏力、嚴重者四肢厥冷、大汗出、心悸加重，甚至昏迷不醒

久病大病之人以及平時多思慮的人都是心虛的高危人士。（《當你沉睡時》劇照）

心虛成因

心氣虛、心陽虛：心氣虛的成因是平時勞累、思慮過度，或年老體衰，心氣漸漸虛衰，心氣虛進一步發張，氣損及陽

心血虛：先天不足、大病或久病耗傷心血、年老體衰、思慮過度（用腦過多）、失血過多、過度疲勞、熬夜

心陰虛：平時勞心勞力過度、熬夜，或因熱病（高燒不退，或長時間低燒等）灼傷心陰，或年老心陰漸虛

年邁體虛、久病大病之人以及平時多思慮的人都是心虛的高危人士。

▼養心湯水（按圖👇👇👇）

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1、烏雞紅棗湯：補養心血



2、黃芪黨參湯：益氣養心



▼改善心虛日常習慣（按圖👇👇👇）

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1.保持心靜



可通過聽放鬆音樂（例如頌缽）放鬆心情，也可通過冥想放鬆，達到心境自在寧靜的境界。

2.護心時段做紓緩運動



一天之中，有兩個最重要的護心時段：中午11～13點和晚上19～21點。在中醫看來，一天十二個時辰，對應人體不同的臟腑。中午11～13點是午時，此時是心經最旺的時段，養心正好。晚上19～21點是戌時，屬心包經。「心包」就是心臟外層的膜，心包經養好了，心的功能也會變好。在這兩個時間段做紓緩、不激烈的運動，例如在晚飯後散步15分鐘。護心時段做運動可幫助氣血流通，令氣血更好回流到心臟。

3.按摩穴位



可在上述兩個重要的護心時段進行穴位按摩。

1.內關穴：養心安神

2.手神門穴：寧心安神、減少憂慮，改善焦慮、失眠

3.耳神門穴：護心安神，減輕焦慮



健福堂註冊中醫師潘美蘭（撰文者提供）

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