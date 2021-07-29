東京奧運｜銀牌女飛魚何詩蓓早餐必吃花生醬！防心臟病早餐幾時吃

東京奧運香港代表何詩蓓（Siobhan），於200米自由泳奪得銀牌，今早（29日）在女子100米自由泳再以排名第二晉身決賽。這位「混血女飛魚」原來也愛美食，還在社交平台上分享最愛的賽前早餐，包括燕麥片，花生醬及香蕉。究竟這份「銀牌早餐」有什麼營養？早餐又應運動前或後進食？



200米女子自由泳銀牌得主何詩蓓。（01資料圖片）

23歲女飛魚何詩蓓在IG上提到，比賽前她除了會提早兩小時到場地作準備外，還有一套獨家的早餐餐單，有燕麥片，花生醬及香蕉！那麼，這三款食物對人體有什麼好處？

▼何詩蓓不僅熱愛游泳，也喜歡美食和下廚，特別愛吃花生醬，每次賽前早餐都有花生醬在其中！（按圖 👇👇👇）

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「銀牌早餐」營養有幾高？

1. 燕麥片︰

燕麥含豐富蛋白質，能促進恢復肝細胞功能、燕麥的亞油酸含量約為花生油的2倍，對於動脈粥狀硬化引起的各種疾病，有一定的防治作用。此外，燕麥膳食纖維豐富，能大量吸收體內膽固醇並排出體外，及減緩胃部消化速度，增飽腹感，避免過量進食。

2. 花生醬︰

花生同樣含豐富蛋白質和單元不飽和脂肪，註冊營養師郭思慧曾在訪問中指，天然花生醬屬於營養密度高的食物，每100克花生醬約有30克蛋白質、46克脂肪，當中含高比例的單元不飽和脂肪酸，較少飽和脂肪，有助改善壞膽固醇水平及增加飽肚感。

花生醬富含蛋白質、維他命E、鐵質、鉀質、鋅、抗氧化物、膳食纖維和多酚等，但不宜過量。（VCG）

3. 香蕉︰

香蕉富含鉀離子、抗氧化劑，有助控制血壓並促進心臟健康，且水分少、熱量密度相對高，且富含水溶性纖維，能促進水分吸收，幫助排便，建議選擇黃皮、帶有黑點的香蕉。台灣台安醫院營養師劉怡里也建議，女生1天吃1根香蕉，男生則可以1天吃2根香蕉，有助防止便秘。

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除了上述三款食物之外，其實還有不少有營配搭的早餐可供大家選擇！

▼立即點擊下圖查看（按圖 👇👇👇）

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台灣營養師蕭瑋霖指出，早餐的選擇要盡量滿足3種條件：

碳水化合物：充足的碳水化合物可以提供能量﻿



蛋白質：有助肌肉生長，當中的氨基酸能讓心情放鬆、愉悅



膳食纖維：能增加飽足感，穩定血糖，幫助腸道蠕動，維持腸道﻿健康



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▼除此之外，還有甚麼有營早餐可以揀？（按圖 👇👇👇）

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健康早餐3大配搭推介

1. 番薯＋無糖豆漿

番薯是全穀雜糧類食物，富含碳水化合物，除了能提供熱量之外，也富含膳食纖維，吃一個就有滿滿的飽足感，而搭配豆漿的蛋白質，分量剛剛好。﻿

2. 御飯糰＋蘋果＋蛋

是碳水化合物＋蛋白質的組合，而蘋果提供水溶性膳食纖維的果膠，對腸道健康非常好，又有滿滿的飽足感。

3. 乳酪＋堅果＋香蕉

乳酪能增加鈣質攝取且含有益生菌，幫助腸道維持健康，配上好油堅果，好吃又富營養。而香蕉可提供滿滿飽足感，適合不想吃太多澱粉的朋友。

運動前或後吃早餐？

先吃點東西做運動，還是運動完再吃早餐比較好？在《臨床內分泌與代謝期刊》的研究內指出，運動完再吃早餐，會比先吃飽再做運動較好。

研究中指出，經過6星期的實驗，運動完再吃早餐較先吃早餐人士的胰島素敏感性（Insulin sensitivity）較好，即代表能更有效降低體內血糖，有助預防糖尿病及心臟病；再者，前者的體內胰島素濃度較低，即代表燃燒的脂肪較多。



同場加映︰運動後進食注意事項！

不少人一直以來都認為做完運動半小時內不可進食，因為剛做完運動身體特別容易吸收，擔心會前功盡廢，事實是否如此？

▼立即點擊下圖查看須知！（按圖 👇👇👇）

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運動後，容易筋疲力盡，感到勞累。營養師周佑庭曾在著作中表示，為了加速恢復體力，運動後補充適當的熱量和營養是必須的。加上這時身體已耗去不少水分、碳水化合物，也需要蛋白質來修復肌肉，幫助恢復體力和供給能量，令下次運動表現更好。因此最好在每次運動後的1小時內進食，補充以上三大元素，最晚不超過2小時。