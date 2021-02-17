【護心飲食】燕麥營養豐富降壞膽固醇　必知3種有益心臟健康食物

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-17 15:02

【護心飲食下集】心臟是人體非常重要的器官，沒有什麼比細心呵護心臟更重要，為了仔細照顧這個重要的人體器官，我們除了要定期運動、控制壓力，養成不要吸煙的好習慣以外，也可以透過飲食來維護心臟的健康。但是要攝取哪些營養豐富、又促進心臟健康的食物呢？以下將一一介紹這些食物。 文：鄭安珉 醫學審稿：台灣註冊醫師姜冠宇／Hello醫師

護心飲食上集：4種有益心臟健康食物 牛油果搗碎當牛油多吃抗發炎

▼3種有益心臟健康食物（點擊下圖率先看清！👇👇👇）

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1. 三文魚

三文魚是一種冷水性魚類（Cold-water fish），富含對心臟健康非常有益的Omega-3脂肪酸（Omega-3 fatty acids），能夠有效降低血壓。Omega-3脂肪酸具有適當抗凝血的功能，可以抗血栓跟保持血液流動，更能降低血中的三酸甘油酯（Triglyceride，它是一種會提高人們罹患心血管疾病風險的脂肪）。

此外，心臟病專家還發現，三文魚富含類胡蘿蔔素（Carotenoid）之一的蝦紅色素（Astaxanthin），它是威力非常強大的抗氧化劑（Antioxidant）。美國心臟協會建議人們每周應至少食用2份（1份約100公克）三文魚，或其他富含脂肪的魚類。事實上，因其易於烹飪的特性和美味，三文魚已是世界上最受歡迎的菜餚之一。

如果三文魚實在不合您的口味，也可以選擇其他富含脂肪的魚類，如吞拿魚、沙甸魚、鯖魚、鯡魚或鱒魚，食用這些魚類也能對你的心臟健康有所幫助。

三文魚是一種冷水性魚類，富含對心臟健康非常有益的Omega-3脂肪酸，能夠有效降低血壓。（Caroline Attwood/Unsplash）

2. 燕麥

以一碗熱氣騰騰的燕麥粥開始新的一天，還有什麼比這更健康呢？燕麥粥富含鉀、葉酸及 Ｏmega-3脂肪酸，換句話說，燕麥是營養豐富的全穀物，以及大量礦物質與維他命的綜合體。此外，燕麥含有大量的β-葡聚糖（beta glucan），這種纖維能降低您的壞膽固醇（LDL，高於標準值愈多愈危險）含量，幫助動脈暢通。每天應攝取足量的β-葡聚糖，以減少體內的壞膽固醇含量，該分量約為1杯煮熟的燕麥或大麥。β-葡聚醣也存在於洋菇、大麥和海藻中。

美國食品藥物管理局（FDA）允許燕麥製造商在其產品包裝上印有健康聲明，建議人們攝取富含燕麥的飲食，以降低罹患心血管疾病的風險。此外，研究人員揭露，除了能降低膽固醇，燕麥還可以保持身體規律運作，並預防某些特定的癌症。

3. 菠菜

長期以來，人們非常重視菠菜帶來的好處。顯而易見地，菠菜是最健康的蔬菜之一，其深色源於各式各樣的維他命、植物性化合物、葉黃素、鉀和礦物質（特別是葉酸和鐵），可以保護您的視力與對抗疾病，最重要的是，能保護您免於心血管疾病。

一項為期12年、針對15,000名未罹患心臟病男性的調查顯示，與幾乎不吃任何蔬菜的人相比，每天食用至少兩份蔬菜的人，罹患心臟病的風險降低約25％。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：有益心臟健康食物（二）：鮭魚、燕麥、菠菜】