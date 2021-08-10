三伏天湯水｜立秋後末伏燥熱積暑濕　末伏3湯水羅漢果雪梨健脾胃

立秋過後，便是三伏中的末伏（8月10日），意味着天氣雖然仍十分炎熱，但會逐漸早晚轉涼，陽氣漸消、陰氣漸長。今年末伏將持續9日，隨著天氣漸漸乾燥，末伏有甚麼注意事項呢？末伏期間又有甚麼方法可紓緩不適呢？



末伏由今日（10日）起至本月19日共10天，這段期間仍然高溫乾燥，甚至比立秋前更炎熱，但早晚漸趨清涼，因此有「秋老虎」之稱。註冊中醫師楊恩劍寧解釋，在「秋老虎」期間，天氣還是炎熱，易感溫燥之邪，但同時接近立冬，天氣漸涼，易感涼燥之邪，容易出現乾咳、便秘情況，建議飲用潤肺湯水，有助增加肺、大腸、咽喉及皮膚的滋潤度。

▼末伏有什麼注意事項？（按圖了解 👇👇👇）：

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末伏後，便漸漸步入秋季，宜早睡早起，早睡可增強抵抗力，亦避免深夜因涼風着涼；早起則有助肺氣舒暢，減少秋天罹患呼吸疾病的機會。

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三伏天是「初伏」、「中伏」和「末伏」的合稱，是一年中最熱的日子。「伏」意思為「伏邪」，這裏解作「六邪」（風、寒、暑、濕、燥、熱）中的暑邪。那麼，在這段時間大家有什麼應注意事項？

▼三伏天有什麼養生方法？（按圖了解 👇👇👇）：

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首先曬太陽可以溫煦體內的陽氣，養生必不可少。夏季有兩個時段最宜曬太陽：早上6時至10時，及下午4時至5時。夏季每日曬太陽5~10分鐘，平衡陰陽。早晚進食宜清淡，如粥、瓜果（冬瓜、絲瓜、苦瓜）等，午餐多喝湯水，這樣可以清涼解熱、去暑靜心、防止中暑。切忌進食生冷食物、油膩食物、辛辣食物。

此外，註冊中醫師鄧蕙盈也提醒，末伏期間雨水較多、濕氣重，易令人四肢沉重無力、疲勞、出汗、多痰，建議外出時可多帶一件外套旁身，以免進出冷氣地方時著涼。此外，脾胃虛弱者也要留意，由於末伏期間濕氣重，易出現腹瀉、避喝冷飲。

▼三伏天期間有其麼紓緩方法？（按圖了解 👇👇👇）：

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錯過初伏、中伏仍可做天灸？

末伏期間有三個日子是最適合做天灸，分別是本月9日、10日及11日。

「三伏天灸」是傳統中醫藥療法「冬病夏治」中的特色療法，以艾灸特定穴位以升陽補虛的治療方法。三伏天人體陽氣積累達到年度最高點，臟腑功能相對旺盛，利用這有利時機治療虛寒性疾病，如鼻炎、慢性支氣管炎、關節炎等，能最大限度地升陽除寒、去濕化濁，調整人體的陰陽平衡。

一般而言，天灸會選擇入伏時候開始，療效更佳，也可在三伏天起伏的時候進行天灸，可以更充分的順應氣候變化來調養身體。不過，若錯過了初伏，或者起伏的時間也沒有關係，在三伏天內進行天灸都可以起到治療效果，過後幾天補便可。

▼天灸有什麼人不宜？（按圖了解 👇👇👇）：

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天灸適宜人士：



凡是屬於虛寒體質、過敏體質，或任何體質感受寒邪，秋冬季節加重的某些疾病都適合做天灸。

天灸不適宜人士：



1.天灸當日出現發燒、哮喘急性發作期、咽喉發炎、肺部感染病者

2.肺結核、嚴重心肺功能不足、糖尿病患者、惡性腫瘤、葡萄糖六磷酸鹽脫氫酶缺乏症患者（G6PD 缺乏症）

3.兩歲以下幼兒、孕婦

4.皮膚有破損及極易過敏者

立秋後的第一個庚日，便是末伏的第一天（8月10日），天氣變得乾燥，註冊中醫師鄧蕙盈指，這段期間較常出現與氣管相關的問題，如鼻敏感、氣管敏感、咳嗽等。另外，肺與大腸相互影響；當肺氣宣發和肅降的功能失常，就會容易出現便秘、暗瘡及牛皮癬等問題。在三伏天期間，可以多喝一些去濕、健脾胃的養生湯水，幫助化解身體上的不適。

▼有什麼養生食療可供選擇？（按圖了解 👇👇👇）：

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冬瓜薏米百合湯：去濕健脾、清除暑熱



蘋果雪梨無花果湯：養陰潤肺、增強體質



羅漢果西洋菜陳腎湯：化痰止咳、健脾潤肺



▼立秋除了飲食及衣著上要注意外，日常也可按摩不同穴位養生（按圖了解 👇👇👇）：

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