消委會果乾｜迪士尼提子乾糖超標籤19倍！地捫無防腐劑哪10款低糖

水果乾來自水果，感覺天然健康，但其實在加工過程中，或會添加糖分或防腐劑。消委會在市面抽取了31款水果乾樣本進行檢測，發現全部屬高糖，更發現標籤與實際檢測的糖分有差距，最高的竟相差19倍！誤信標籤分分鐘進食過量，易致心血管疾病。而防腐劑方面，有4款含量超標，過量或致過敏反應！



消委會在市面上抽驗6類共31款預先包裝水果乾，包括杏脯乾、藍莓乾、小紅莓乾、芒果乾、提子乾、士多啤梨乾，檢測當中的糖分及防腐劑含量。

消委會水果乾糖分檢測

消委會測試結果顯示，31款水果乾全屬「高糖」。按食安中心指每100克含超過15克糖即屬「高糖」。6類水果中，提子乾有10款，平均糖分含量有57.4克（以100克計），是6類果乾中最高，多吃易致肥，增心血管疾病風險。而杏脯的平均糖分含量為6類水果乾中最低，每100克的平均含量為35.8克。

▼消委會檢測水果乾糖分含量，哪10款最低糖 ?（按圖👇👇👇）

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糖分與標籤不符！

鯉魚門紹香園士多啤梨乾是31款當中最高糖，每100克有78.7克，吃一包即相等於15.7粒方糖，與本來營養標籤上所標示的糖分含量（每100克含29.95克糖）高2.6倍。

標籤與實際糖分差距最多的是「迪士尼Disney California Raisins」，每100克含有75.1克糖，即相等於15粒方糖，標籤所示則3.7克糖，竟高19倍！超出《技術指引》內不應高於營養標籤標示值的120%規管容忍限。

▼消委會檢測水果乾糖分含量，哪10款實際含糖分最高？（按圖👇👇👇）

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相反，「点点綠凍乾士多啤梨粒」每100克有23.5克，即相等於4.7粒方糖，但與營養標籤上所標示的糖分含量（每100克含74.4克糖）低31.5%。

提子乾平均含糖分最高。(andreas haslinger@unsplash)

世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。



果乾熱量消耗要步行幾耐？

如果吃用６款水果乾，要步行多久才可以消耗？消委會以一位60公斤的成年人用每小時3公里速度步行計算：

▼以每40克的平均糖分含量計算，６款水果乾到底需要多少時間消耗？（按圖👇👇👇）

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1. 提子乾：糖分23克、熱量92千卡，步行需時26分鐘

2. 芒果乾：糖分22.4克、熱量90千卡，步行需時26分鐘

3. 小紅莓乾：糖分21克、熱量84千卡，步行需時24分鐘

4. 藍莓乾：糖分20.2克、熱量80千卡，步行需時23分鐘

5. 士多啤梨乾：糖分17.8克、熱量71千卡，步行需時20分鐘

6. 杏脯乾：糖分14.3克、熱量57千卡，步行需時16分鐘



杏脯的平均糖分含量為6類水果乾中最低，每100克的平均含量為35.8克。（Unsplash）

消委會水果乾防腐劑檢測

消委會於21款樣本中檢出除害劑，當中近7成樣本檢出多於1種除害劑，有4款更檢出多達10種或以上的除害劑，包括Kirkland Signature的藍莓乾、馬莎Marks & Spencer的提子乾、瑪莉安妮Mariani的提子乾，以及妹嘜Sun-maid的提子乾。

▼消委會檢測4款水果乾含10種以上除害劑，但沒有防腐劑的也有15款。（按圖👇👇👇）

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過量食用防腐劑隨時過敏

常用的防腐劑如苯甲酸，能抑制酵母菌及霉菌生長，延長食品保存期，部份天然存在於某些植物中，例如小紅莓、士多啤梨等，亦可添加於食物中。而二氧化硫則可保存水果乾色澤，防止變成褐色。兩者都能隨尿液排出體外，若對二氧化硫敏感，則可能出現頭痛、氣喘、噁心、呼吸困難等過敏反應，甚至哮喘發作。

是次檢測中獲總評4星以上有16款，6款5星，包括哈特藍莓乾、Ocean Spray Original Dried Cranberries、優の良品特選芒果乾等，大部分亦是無添加防腐劑，相對低糖。

▼消委會水果乾檢測哪16款總評最高，哪6款滿分？（按圖👇👇👇）

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高總評的樣本，多酚含量亦較偏高，具抗氧化作用之餘，能改善健康，減低患病風險。

消委會水果乾進食建議

1. 水果乾配搭堅果，其蛋白質和膳食纖維有助減慢水果乾中糖分的消化，降低釋放進血液的速度。

2. 每人每天應進食最少2份新鮮和不同種類的水果，以攝取較全面的營養

3. 如有需要進食水果乾，要細閱包裝上的成分表，盡量選購沒有添加糖分的水果乾。

4. 對某些添加劑（例如二氧化硫）敏感人士，應避免進食含這些添加劑的水果乾，減低過敏風險。

5. 把水果乾存放在陰涼乾燥的地方，使用密封容器儲存以免氧化或受潮。若有發霉迹象，應立即棄掉。

6. 盡量選擇小包產品，或把一大包水果乾分拆成小包，以控制食用分量，避免一次吃過量。

同場加映：５類人幾時食水果最好？（按圖👇👇👇）

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資料來源：消委會