雞蛋營養｜蛋黃或蛋白更有營養？每日最多食幾隻？4類人1隻都嫌多

你喜歡吃蛋黃還是蛋白呢？台灣營養師高敏敏分享，她每天早餐都會吃一顆雞蛋，是很好的蛋白質來源；但過往門診上，很多人都說不愛吃蛋黃、只吃蛋白，其實雞蛋的精華都在蛋黃。



▼蛋黃、蛋白營養比一比（按圖看清👇👇👇）

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高敏敏表示，雞蛋是優質蛋白質的好來源，蛋黃的維他命A、葉酸、鈣質，都比蛋白豐富很多，可以幫助黏膜的健康，對備孕、懷孕的媽咪好、增加保護力；蛋白則是無膽固醇的優質蛋白質來源，很多健身運動人士很愛，幫助增肌減脂。

吃蛋最好整顆吃

但許多人認為蛋黃的膽固醇很高，吃蛋時只挑蛋白吃。高敏敏強調，「食物膽固醇對血膽固醇的影響並不大」，人體膽固醇70％大部分都是身體自己合成，僅有30％是來自吃下肚的食物；而過多的壞脂肪，才是刺激身體合成壞膽固醇的主要原因，例如：甜點、炸物、麵包奶油等

高敏敏說明，一顆正常大小的雞蛋，約含210mg的膽固醇，低於每人每日建議攝取量300 mg以下，對身體的影響不大；反而，蛋含的卵磷脂、膽鹼等，可以幫助脂肪代謝，吃蛋時最好整顆吃，才能完整的營養。

一天可以吃幾顆蛋？

高敏敏認為，關鍵還是要看個人健康狀態。原則上，沒有高膽固醇 血症、高血脂症的人，每天吃到2~3顆雞蛋，對身體是沒有問題；若是本身有血液膽固醇過高、曾罹患動脈血管梗塞、肥胖或脂肪肝患者，一天應少於1顆蛋黃的攝取量。

高敏敏提醒，平時飲食避免油炸、油煎、油酥的反式脂肪、飽和脂肪料理，比起不吃雞蛋才是更聰明的做法，而一顆雞蛋約等於一份蛋白質的量，也建議可以跟豆製品、魚肉、雞肉等肉類食物相互均衡食用，一天攝取約6~8份蛋白質。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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