渣馬2021｜起步急步幅大4錯誤跑步易傷膝筋膜炎！護膝3招減受傷

渣打馬拉松將於10月24日復辦賽事，今日（23日）更開始首階段報名。渣馬是每年的盛事，但因疫情關係停辦一年，跑手練習亦受影響，避免受傷，跑手賽前記得作好準備，留意跑步姿勢是否正確，錯誤跑姿容易弄傷膝蓋或引發足底筋膜炎。



渣馬停辦一年，今年10月復辦。(資料圖片)

渣馬已開始接受首階段報名，只供精英組及擁有去年參賽名額的跑手登記，9月2日才接受公眾報名，今年還首度新增虛擬跑，又增設西隧九龍收費廣場為10公里賽事的起點。

▼報名參加比賽前，報名時間、報名費等有關渣馬你要知的5件事（按圖 👇👇👇）

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報名連結︰https://www.hkmarathon.com/zh-hant/

練跑4大錯誤

跑步，除了要選擇一雙適合自己的跑鞋之外，也要留意跑步的正確步姿。迅康復康治療中心註冊物理治療師李建邦提醒，跑步有三種常見的錯誤跑姿，分別是跑步時步幅過大、盤骨上下擺動及出現X型腳。

1. 雙膝内旋（X型腳）



▼X型腳跑步是怎樣的？會有什麼問題？（按圖 👇👇👇）：

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跑步時出現雙膝向内旋（俗稱「X型腳」），不僅加大對膝部外側的壓力並導致膝痛，還會損害俗稱腳板底的足弓，容易引起足底筋膜炎。

正確姿勢：膝蓋中綫大概對著二三腳趾

2. 步幅太大



▼ 步幅過大有什麼影響？（按圖 👇👇👇）：

步幅愈大，腳跟蹬地所要求的力量就愈大，更會產生向後阻力，出現煞車效應。步幅愈大阻力愈大，也會加大落地時對膝關節的衝擊力，容易令關節受損。

正確姿勢：身體的重心盡量向前傾

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3. 起步過急易拉傷



在急跑的過程中，易因用力過大而導致小腿肌肉撕裂。

▼起步過急有什麼問題？（按圖 👇👇👇）：

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4. 快速跑斜路



在斜路跑步時，若速度過快或步幅過大會造成身體不平衡，易拉傷大腿後側肌肉。

▼ 快速跑斜路有什麼問題？（按圖 👇👇👇）：

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8種跑步常見傷害

跑步時一不小心，便有可能拉傷肌肉、或因過度伸展而扭傷腳踝，要提防因跑步而造成的傷害，便應在跑步時選擇合適、舒適的鞋子，以及預防以下的8種受傷情況。

▼8種跑步常見傷害（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 肌肉拉傷



跑步前若不做足熱身運動，便有可能拉傷肌肉，造成肌肉撕裂。受傷時，傷者可能會感到肌肉有「啪」的斷裂感，隨後便可能出現瘀青、腫脹等情形。

2. 腳踝扭傷



跑步時或因落腳方式錯誤，或腳步沒踩穩，而使腳踝落地時彎曲幅度過大而扭傷腳踝。

3. 水泡



鞋子尺寸不合、鞋後跟或襪子磨腳、一次增加太多運動量等，都有機會使人冒出水泡。

4. 跑者膝



臀部和腿部肌肉無力，或跑步姿勢不正確，都有機會令跑者造成膝蓋髕骨磨損。

5. 脛骨疲勞性骨膜炎



較常發生於患有扁平足人士，或平日沒有跑步習慣的人士身上，在跑步時脛骨疼痛。

跑步姿勢跟熱身同樣重要，跑姿不正確容易受傷。(Unsplash)

6. 疲勞性骨折



跑者有機會因為運動量過大、或因為沒有做足熱身運動，而造成疲勞性骨折。

7. 足底筋膜炎



常見於足弓較高、扁平足或小腿肌較緊的人，由腳跟延伸到腳趾的筋膜發炎。

8. 阿基里斯腱炎



若突然增加運動量或頻率，就有機會令小腿後側的阿基里斯腱發炎。

相關文章︰【跑步】肌肉拉傷起水泡8種跑步傷患 必學R.I.C.E.簡單急救法不過，若膝蓋痛甚至腫脹持續超過2-3周，則有可能是因關節退化而引致的關節炎，屆時便應及早就醫及接受詳細檢查。台灣新國民醫院骨科主治醫師陳冠豪提醒，若是輕度退化，可以消炎藥物、減壓鞋墊、疼痛神經阻斷術及自體血小板或玻尿酸注射等治療為主，也可參考以下連結的關節炎運動，助紓緩不適。

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同場加映︰3種日常護膝動作

動作一：直抬腿（按圖了解👇👇👇）



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動作二：壓膝（按圖了解👇👇👇）



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動作三：抱膝（按圖了解👇👇👇）



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