水果營養｜西瓜皮降血壓芒果皮護血管！4種果皮好處有1種防白內障

夏天正是各種水果盛產的季節，西瓜大又甜、芒果冰吃到爽...，但是營養師說，我們吃水果都會削掉的果皮，其實含有許多有益健康的成份。像西瓜皮瓜氨酸有助降血壓、芒果皮能抗氧化還有豐富的Omega-3，毛絨絨的桃子皮含有維生素原，能預防白內障，奇異果皮含類黃酮及膳食纖維助減肥...，果皮好處多。



夏天正是大啖吃水果的好季節，台灣雲林基督教醫院營養室主任林旻樺表示，各式水果除了可以吃果肉，其實如果善用果皮，可以吃進更多有益健康的成份。因為果皮為了保護水果，含有很多的植物化學成份，可以抗氧化、防蟲害及保護種子，所以很多果皮會有一些會讓人不適的反應，但如果撐過這些不適反應，多利用果皮的營養成份可以讓人更健康。

西瓜皮有瓜氨酸可降血壓

林旻樺說，西瓜皮的白色果肉富含瓜氨酸，具有放鬆血管的降壓作用，同時也能帶走引起人體痠痛的含氮廢物，消除痠痛。而很多人接觸芒果果皮常會皮膚發癢、過敏，這是因為果皮含有一種毒藤有的化學物質「漆酚」。接觸漆酚容易引起皮膚癢疹，有些人吃土芒果沒有先削皮，直接咬一個洞吸果肉，吃完第二天嘴巴都腫起來，就是中了芒果皮漆酚的招。

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芒果皮有豐富Omega-3和槲黃素可護心血管

但如果對芒果皮漆酚不會過敏，其實芒果皮富含膳食纖維，而且含有豐富維他命E、C和多種抗氧化成份，以及多酚類胡蘿蔔素。最重要的營養素則是富含不飽和脂肪酸Omega-3。同時芒果皮含維他命P複合物的槲黃素，可增加微血管彈性及維護血管的膠原蛋白，有益血液循環和心臟健康，富含膳食纖維還有助減重。

對芒果過敏者要先測試沒問題才能吃

可是芒果皮那麼硬怎麼咬得動、吞得下？林旻樺建議可以把芒果皮洗乾淨後和果肉一起用果汁機打碎成芒果果汁再吃，也可以加鮮奶或乳酪飲品一起打，就能喝進芒果皮的好處。但若是對橡樹或漆樹的漆酚過敏者，吃芒果果肉和果皮也容易過敏，要小心食用，先試一小口，確定沒有過敏再食用。

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水蜜桃最近也盛產，去年台灣南部曾經發生小學生集體食物「中毒」，後來查明原因是吃了台灣蜜桃水蜜桃皮上的纖毛引起的過敏，主要是水蜜桃皮上的絨毛含有某種植物多酚，容易引起過敏。但其實桃子皮富含抗氧化劑和維他命A、大量的膳食纖維、類胡蘿蔔素、維生素原等抗氧化成份，有助減少白內障及降低身體發炎。而且水蜜桃皮上富含神經醯胺「賽洛美」，有助皮膚水潤。

水蜜桃奇異果果皮用餐巾紙搓掉毛再連皮吃

奇異果皮和水蜜桃果皮一樣都帶有絨毛，因為連皮吃粗粗的，而且纖毛會刺激喉嚨、搔癢讓人咳嗽，所以一般人都會把果肉挖出來吃。但林旻樺說，其實奇異果果皮比果肉含更多抗氧化成份，包括類黃酮、豐富維他命C。如果怕水蜜桃和奇異果果皮引起過敏不適，建議先用擦手紙或餐巾紙在果皮上搓揉一下，很容易就能去除絨毛，也能吃到果皮的營養。

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