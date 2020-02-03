【食物過敏】可致過敏食物雞蛋排首位　對甲殼類過敏終生吃不得？

食物過敏患者若不慎進食過敏原食物，輕則發癢，重則可能有生命危險。《超圖解營養學：從零開始建構營養學基礎》一書的作者，拆解食物過敏的各種源頭與症狀，並列出較常引起過敏的源頭，牛奶、雞蛋及小麥佔最多，還有其他過敏原食品，而成人才病發的原因，大多因為吃了甲殻類？

食物過敏指的是攝取到過敏原後，身體出現症狀的免疫反應。三大過敏原為牛奶、雞蛋、小麥，隨著年齡而緩解的情況也不少。 治療方式是以去除過敏原的飲食管理為主。

食品標示有義務標明7項過敏原

食物過敏是指攝取造成過敏的食物（過敏原）後，身體出現發癢、蕁麻疹、咳嗽等免疫反應。最容易出現症狀的部位是皮膚，約有90％的患者都是臉部及身體等處出現發癢、變紅等症狀。食物過敏常發生於消化機能未成熟的嬰幼兒，被稱為三大過敏原的牛奶、雞蛋、小麥佔了整體的約60%。

雖然食物過敏的患病率會隨著年齡的增長而減少，但是也有成人才發病的案例。成人中較多的過敏原為甲殼類、小麥、水果類。過敏原當中，牛奶、雞蛋、小麥、蝦、蟹、蕎麥、花生這7個品項在日本被認定為特定原材料，業者有義務在食物標示中標明。

日本業者有義務在食物標示中標明含有7種常見過敏原與否。（資料圖片）

發生食物過敏時，要透過問診及血液檢查等了解過敏原。接著再和醫師及管理營養士諮詢，採取去除過敏原食品的飲食（排除飲食）及食用低過敏原化食品等。至於加工食品，須注意食品標示，確認是安全的再食用。

食物過敏隨著年齡增長會增加耐受性，因而緩解（症狀減輕）的案例也很常見。特別是雞蛋、牛奶、小麥、大豆比較容易得到緩解，蕎麥、甲殼類、堅果類等則傾向於不易緩解。在具有複數過敏原或是曾發生全身型過敏性反應（Ａnaphylaxis）等情況下，過敏是難以得到緩解的，為了避免發病，只能長期進行飲食管理。

過敏病患需要長期進行飲食管理以避免發病。（VCG）

按下圖點擊瀏覽食物過敏可引起的全身症狀：

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按圖瞭解引致過敏的食物（對象為攝取食物後60分鐘內出現症狀，且曾於醫療機關就診的患者）：

雞蛋：38.3％ 牛奶：15.9％ 小麥：8％ 水果類：6％ 甲殼類：6％ 蕎麥：5％ 魚類：4％ 魚卵：3％ 花生：3％ 堅果類：2％ 大豆：2％ 肉類：2％ 其他：約5％ ※雞蛋、牛奶、小麥為三大過敏原。

《超圖解營養學：從零開始建構營養學基礎》的書封。（台灣東販股份有限公司）

以上內容摘自《超圖解營養學：從零開始建構營養學基礎》

作者：渡邊昌

譯者：徐瑜芳

出版社：台灣東販股份有限公司

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