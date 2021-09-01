肌肉痠痛｜針灸通血氣助消腫紓緩痠痛3方法　急性傷害推拿或拔罐?

20歲莊先生，平時偶爾小跑步運動，因為看了電視轉播東京奧運比賽後，於是熱血沸騰時常出門運動，沒幾天就感覺腰痠背痛，在床上怎麼躺都不舒服，於是至醫院就診。



經診察後發現莊先生因為運動過量引起肩頸腰背部肌肉緊繃，採每周一次施以拔罐、針灸與美式整脊（AMCT）療法，三周後肩頸腰背部緊繃、痠痛明顯改善，身體疲累感減輕，晚上睡得比較安穩，日常生活品質進步許多。

運動後全身肌肉痠痛怎麼辦？（點擊圖片查看👇👇👇）

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1. 拔罐紓緩痠痛 應找合格醫師

台灣奇美醫學中心中醫部骨傷科主任任東輝表示，拔罐應選擇肌肉豐滿、皮下組織充實處，臉部不宜拔罐，若是皮膚有潰瘍、傷口，骨骼凹凸不平，嚴重水腫、過敏之處，外傷骨折部位以及孕婦的腹部、腰骶部都是拔罐的禁忌症，最好經由合格中醫師診察後再實施拔罐療法。

２. 運動傷害急性期 推拿按摩可改善不適

有時候運動過於激烈，不慎跌打損傷，造成運動傷害，在傷害急性期關節腫痛瘀青，可以視情況在痛處的遠端取穴針灸，疏通氣血，利於消腫，針灸後在患處外敷如意金黃散消腫止痛；恢復期則可適度推拿按摩，具有改善肌肉組織循環，增強局部血流，促進軟組織修復的功效。

值得一提的是，絕不可在急性期胡亂按摩患處，可能造成更大的傷害。

3. 運動傷害不治療 恐傷害關節活動功能

任東輝主任說明，當運動傷害嚴重導致關節錯位、骨架不正，或者肌肉韌帶損傷拖太久沒有適當治療，造成局部的軟組織沾黏、氣血阻塞不通而酸痛，這時就需要利用小扁針鬆解術，直接鬆解沾黏處，再結合中醫正骨手法與美式整脊（AMCT）療法，雙管齊下調整人體筋骨結構，恢復關節活動功能。

養成固定運動習慣 避免當一日運動員

任東輝主任提醒，現代人工作忙碌，應養成固定的運動習慣，以維持身體健康。若因為一時興起運動過量造成運動傷害，建議尋找合格的中醫師辨證論治，視狀況施以拔罐、針灸、小扁針鬆解術或中醫正骨結合美式整脊（AMCT）療法，可以疏通氣血、恢復關節運動功能，再搭配內服舒筋活絡、強筋健骨的中藥，可明顯改善筋骨疼痛，提升生活品質。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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