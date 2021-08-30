減肥｜樓南光大肚腩翹腳都難！戒包減肚腩4招吃對這種脂肪助減磅

大肚腩（中央肥胖）的問題困擾不少人，影響外觀之餘，還增健康風險。資深藝人樓南光，在抖音平台拍攝短片分享近況，他的大肚腩成了大家的焦點，不少粉絲更留言擔心其健康狀況。事實上，中央肥胖是心臟病、中風、糖尿病等慢性病的症狀，要減走大肚腩除了運動，不妨也從飲食入手。



大肚腩翹腳都難

67歲樓南光在抖音中分享的片段中，見他戴上黑超坐在梳化上，但論最矚目非他的大肚腩莫熟，他更幾乎無法做出翹腳動作，最終需以手協助才勉強完成，連自己也忍俊不禁。不少網友亦留言：「係時候減肥啦」、「要健康啲」。

▼樓南光因為大肚腩，翹腳也有難度。（按圖👇👇👇）：

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減肚腩要吃對食物

想減走大肚腩，需運動也需飲食節制，還要吃對食物。別以為脂肪一定不能碰，攝取含有單元不飽和脂肪等健康脂肪的食物，如橄欖油及牛油果等，更有效減重。

▼大肚腩對健康百害而無一利，有什麼方法可以減肚腩？（按圖👇👇👇）

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1. 多吃高纖食物

各種蔬菜、水果及粗糧均含有豐富纖維。一項研究發現，若參加者於4個月內，每日額外攝取14克纖維，卡路里攝取量會同時減少10％，體重亦會減輕約4.5磅（2公斤）。另一項持續5年的研究顯示，每日進食10克可溶性纖維，可減少腹部脂肪達3.7%，有助減走肚腩。

宜吃含豐富可溶性纖維：燕麥、豆類、薯仔、蘋果等食物



2. 減少攝取碳水化合物

人體減少碳水化合物攝取量時，不但食慾會減低，亦能有效減少脂肪積聚。研究發現，低碳水化合物飲食，能有助減退腹部及積累於其他器官上的脂肪。令身體內胰島素上升，阻止身體燃燒脂肪，從而引致肥胖。

忌吃精製碳水化合物：白米飯、麵條、白麵包、砂糖等



3. 攝取適量健康脂肪

不少正在減肥的人士聞「脂」色變，認為攝取脂肪對減肥必定有害。然而，適量攝取如單元不飽和脂肪（MUFA）等健康脂肪已被證實具有降低膽固醇，以及低密度脂蛋白（壞的膽固醇）的效果，亦有研究顯示高MUFA含量的飲食，能有效減輕體重。

宜吃含有豐富MUFA食物：橄欖油、杏仁、腰果、花生及牛油果等



4. 定期做全身帶氧運動

做運動是維持健康身體及體態的最佳方法之一，若要消滅肚腩，運動強度亦需要有相應程度提升，如持續緩步跑、游泳等。有研究顯示，單純做「仰臥起坐」（sit-ups）對縮少腰圍尺寸及減少腹部脂肪沒有明顯幫助。

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▼10種燃脂瘦身食物（點擊下圖看清👇👇👇）

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肥胖標準知清楚

世界衞生組織早已將肥胖列為「疾病」，肥胖的定義主要依據身體質量指數（BMI）計算。世衞將「超重」界定為BMI指數等於或大於25，將「肥胖」界定為BMI指數等於或大於30，BMI的計算方式如下：

身體質量指數（BMI） = 體重 （公斤） ÷ 身高（米） ÷ 身高（米）



本港衞生署資料亦指出，對於一般亞洲成年人而言，如果其腰圍尺寸相等於或超出以下水平，將被界定為中央肥胖，並較一般人有較高患上慢性病的風險

▼成年人士中央肥胖的標準（按圖👇👇👇）

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女性腰圍：80 厘米（cm）約32吋或以上



男性腰圍：90 厘米（cm）約36吋或以上



壓力和睡眠不足致大肚腩

缺乏運動和進食過多是致胖元兇，但其實壓力和某些生活習慣也會造成大肚腩。

▼出現大肚腩的成因：（按圖👇👇👇）

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大肚腩是百病之源？

中央肥胖與糖尿病、心臟病等慢性疾病息息相關，更會增加患癌的風險。

▼有「大肚腩」的人，腰腹脂肪多會增加心臟病、糖尿病風險，還有甚麼健康問題？（按圖👇👇👇）

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心臟病



當腹部脂肪增加時，也代表內臟脂肪同樣在增加，而內臟脂肪具有代謝活性，能干擾我們體內的荷爾蒙，也就是說，內臟脂肪改變身體機能，並增加心臟病的風險。

《Harvard Health Publishing》資料指出，有大肚腩的人，患心臟病的風險會更高。刊登在《Journal of the American Heart Association》的研究發現，女性腰臀比例較大，心臟病發風險亦較男性高，病發機會增18%；相反，若男性腰臀比例大，心臟病發風險只升6%。

脂肪肝



香港中文大學2017年研究指出，中央肥胖、高血糖（糖化血紅蛋白水平）、出現胰島素抗拒、鐵蛋白較高等，均為非酒精性脂肪肝的風險因素。

2型糖尿病



脂肪囤積會形成「大肚腩」，肥胖指數上升，身體就會出現胰島素對抗的情況，長遠來說同樣會令血糖上升，增患糖尿病風險。

代謝症候群



「代謝症候群」其實就是我們常聽到的三高問題，包括血壓變高、高血糖、異常的血脂肪升高（包括膽固醇或三酸甘油脂），或是已經在用藥控制血壓、血糖、或血脂肪，以及腰腹部聚集太多脂肪，就屬於代謝症候群。

癌症



2013年韓國研究發現，有肚腩的絕經後女性，患大腸癌（colorectal cancer）風險增加接近一倍；同時也增其患乳癌的風險。另一2014年印度研究發現，腰圍和臀圍接近的更年期前後的女性，相比體重正常的女性，其患乳癌風險增3至4倍。

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