減肥｜低卡排毒去水腫甜椒青瓜菇10瘦身食物　減極都肥因食錯次序

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-22 10:10

你正在執行減肥計劃嗎？在減重、體重控制的過程，飲食佔了很重要的比例，只要選對食物，就能讓你事半功倍！以下台灣營養師林俐岑將會介紹10種高纖維、具有飽足感且能幫助燃脂的瘦身好食材。

▼10種燃脂瘦身食物（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 菇類：吸附油脂、調節血脂肪

台灣營養師林俐岑說明，各式菇類，像是鴻喜菇、雪白菇、白木耳、黑木耳等，皆含有豐富的水溶性膳食纖維，具有飽足感不易挨餓，也讓血糖較平穩；另外也能夠吸附飲食中的油脂，並且與體內的膽固醇做結合從糞便排出，進而調節血脂肪，是減重期間可以經常食用的好食材。（下文圖1中的營養分析圖表以黑木耳為例）

2. 藻類：易有飽足感、促進腸道廢物排泄

海藻也同樣含有豐富的膳食纖維，像是紅藻及褐藻所含的膳食纖維豐富、多種且多為水溶性居多，攝取之後，進入人體腸胃道，會因吸水而膨脹易有飽足感，可避免飲食過量所造成的肥胖，且幫助血糖、血脂的調節，也有助於腸道蠕動，促進腸道廢物的排泄，避免體內有害菌的生長，具有整腸作用。（下文圖1中的營養分析圖表以海帶為例）

3. 大番茄：提高體內燃脂、改善脂肪代謝異常

含有茄紅素的大番茄，其內有豐富的果膠及水溶性纖維，能夠具有飽足感之外，更能吸附油脂，其豐富的鉀離子也能幫助鈉離子及水分代謝。另外，更有研究證實，番茄能提高體內燃脂的效果，改善脂肪代謝異常的問題。

4. 甜椒：促進新陳代謝、預防動脈硬化

富含多種維他命及礦物質，維他命C的含量更是檸檬的3倍之多，且含有辣椒素，抗氧化力強且能促進新陳代謝，幫助體內脂肪的代謝，預防動脈硬化的發生。

5. 牛蒡：幫助排便、對抗脂肪及膽固醇

含有豐富的菊寡糖（菊苣纖維），屬於水溶性纖維，能吸附飲食中多餘的油脂，更可以和體內膽固醇結合進而排出，另外，菊寡糖可被腸道內的細菌所利用、發酵，改善腸道菌相及幫助排便。牛蒡皮含有皂甘，能有效對抗脂肪及膽固醇，除了可改善血脂的問題，更可以達到瘦身效果。

圖1：十大幫助燃脂瘦身食材建議（Facebook@林俐岑營養師的小天地）

6. 薏仁：對水腫型肥胖非常有利

薏仁屬大類食物的全榖雜糧類，但含有豐富的維他命B1、B2，能加速醣類及熱量的代謝，此外，其內含有豐富鉀離子，可以促進體內水分的新陳代謝，具有利尿、消水腫的作用，對於水腫型肥胖非常有利。另外，所含的不飽和脂肪酸及膳食纖維更能降低血脂質，是減重的好夥伴，不妨將主食換成薏仁飯。

7. 黑豆：能對抗自由基、乳化脂肪

富含優質的植物性蛋白，能調節血脂肪，其黑色外皮因含有豐富的花青素，是很強的抗氧化物質，能夠對抗自由基攻擊細胞，也能預防老化；另外，林俐岑提到，黑豆本身含有卵磷脂及維他命E能夠乳化脂肪，加速其代謝，更有利於瘦身；「黃豆」也是體重管理期間很重要的植物性蛋白質來源。

8. 青瓜：具燃脂酵素能分解脂肪

林俐岑強調，青瓜是眾多蔬菜之中，具有燃脂酵素的蔬菜，能夠分解脂肪，且含水量高達95％，熱量低，其所富含的鉀離子，更能幫助水分及鈉的代謝，是減重不可或缺的聖品。

9. 杏仁：對抗飢餓感的好幫手

杏仁是眾多堅果之中，其內的油脂有50％不會被身體吸收，且膳食纖維含量豐富，在咀嚼之後，非常具有飽足感，是減重期間對抗飢餓感的好幫手。

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10. 筊白筍：膳食纖維豐富、熱量低

筊白筍的水分高達93％，膳食纖維豐富且熱量低，以中醫角度來看，筊白筍具有清熱解火、利尿排濕氣的作用，非常適合當作減重食材。

改變餐食順序：蔬菜→蛋白質→全榖雜糧

不過，林俐岑也提醒，減重、體重管理不是單靠這幾樣食物就有辦法完成，而是要先了解你是哪種型態的肥胖，有些人是因為食量大而飲食過量所造成的肥胖，只要透過「改變餐食順序」，先從上述提及的多樣可提供飽足感的「蔬菜」開始攝取，再來是「蛋白質食物」，最後才是「全榖雜糧食物」；另外，如果你是大腹便便的便秘一族，多攝取上述的蔬食也非常有幫助，當然水分攝取足夠也非常重要！

若是整體循環不好，容易水分滯留的人，林俐岑則建議，除了多攝取上述提到的鉀豐富食材之外，也要少吃調味重的食物，且一定要動起來，更有助於體內水分的代謝。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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