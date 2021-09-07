雞蛋營養｜溫泉蛋治肚痛1種食法降血糖？醫生教配3款醬汁燒脂護膚

雞蛋營養豐富，原來更是「肚痛救命符」？有日本醫生指吃溫泉蛋不但可以防止血糖上升，還可止肚痛，配搭不同醬汁，還有助提升腦部機能！到底蛋應該如何吃？



雞蛋有不同煮法，日本東京大學醫學部附屬醫院小兒科院長伊藤明子醫生，在節目《健康原因講多D》分享雞蛋營養，其中她解釋吃溫泉蛋有不同特殊功效。

節目主持人問大家：A.生蛋拌飯、B.雞蛋玉子燒，兩種食法哪種可防止血糖急速上升？（《健康原因講多D》影片截圖）

溫泉蛋是源自日本的蛋料理，由於日本各地都有溫泉，人們喜歡在泡湯時，順道把雞蛋放入溫泉水中泡煮至半熟後食用，製作出「蛋黃半熟、蛋白為半凝固狀態」的蛋料理。

▼溫泉蛋有什麼功效?（按圖👇👇👇）

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1. 防血糖急速上升



白飯碳水化合物含量高，令血糖容易短時間急升，如果加入溫泉蛋，其蛋漿的蛋白質像薄膜一樣包着每粒白飯米，令消化速度及血糖上升時間減慢。此外，醫生建議可以加入青海苔，其膳食纖維配合溫泉蛋，可像2層膜包住飯粒，再減慢消化速度，有助穩定血糖。

雞蛋可把飯粒包裹，減慢消化，防止血糖急速升高。加入青海苔效果更好。（《健康原因講多D》影片截圖）

▼同場加映：生蛋撈飯仲有咩好處？（按圖了解👇👇👇）

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2. 治肚痛



肚痛多數是因為傳染性細菌及病毒引起，而溫泉蛋有助提升蛋白質，與體內其他益菌對抗細菌。溫泉蛋伴粥吃也對腸胃最好，腸胃不適如急性腸胃炎、消化不良、食慾降低等，吃粥最易消化。

溫泉蛋伴粥吃也對腸胃最好。（《健康原因講多D》影片截圖）

雞蛋防糖尿病

雞蛋有助控制血糖，2015年東芬蘭大學發表了一份研究報告，用了20年調查2332位中老年男士，在這段期間吃雞蛋的分量與2型糖尿病的關係，這批男士分為2組，一組是每周吃4隻蛋，而另一批是每周吃1隻蛋。結果發現，一星期吃4隻蛋對於2型糖尿病的發病風險低了37%。

豉油加蛋原來很健康？

當大家以為豉油煎蛋飯非常普通，伊藤醫生則告訴大家其實豉油配蛋可以抑制血糖，而配上其他醬汁也有好處。

▼哪種醬汁配蛋最好?（按圖👇👇👇）

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1. 煎蛋 + 豉油



豉油的啡色是屬於一種叫類黑精的色素，有助抑制血糖。但因為含鹽量高，建議選擇減鹽豉油，或減少每次用豉油的份量。

豉油的啡色類黑精色素，原來有助抑制血糖。（《健康原因講多D》影片截圖）

世界衞生組織建議成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克，即略少於一平茶匙鹽（一平茶匙食鹽約重5.8克，含2300毫克鈉）



2. 日式炒麵醬

炒麵醬以蔬果為主要材料，含豐富礦物質和維他命，有助增強抵抗力。

對於控制血糖拌炒麵醬不及拌豉油，但亦有其他好處。（《健康原因講多D》影片截圖）

3. 茄汁

含豐富茄紅素，配合蛋白質豐富的雞蛋有助改善皮膚。

煎蛋拌茄汁有助護膚。（《健康原因講多D》影片截圖）

健康蛋料理推介

除此之外，伊藤醫生推薦3種雞蛋料理，富含營養又各有功效。

▼蛋料理健康配搭?（按圖👇👇👇）

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1. 西蘭花芽菜炒蛋

西蘭花芽菜含蘿蔔硫素，有助防止腦部老化。

2. 雞肉燥炒蛋碎飯



雞肉碎加上炒蛋的雙重蛋白質，可防止肌肉老化。

3. 日式咖喱飯配烚蛋

補充蛋白質、維他命C、礦物質，增抵抗力。



▼同場加映：蛋黃、蛋白營養比一比（按圖看清👇👇👇）

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資料來源：《健康原因講多D》