跑步｜晨跑促新陳代謝夜跑減壓午跑免傷！幾時跑助減肥防心臟病發

跑步是一項很容易實行的運動，一雙跑鞋就能夠讓你在幾乎任何場地進行運動。不過一天的時間有限，什麼時候跑最好呢？



其實每個時段各有它的好處，以下就來告訴你晨跑、下午跑和夜跑的優缺點。

▼哪個時間跑步好？（點擊查看👇👇👇）

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一、晨跑：叫醒器官，加快新陳代謝

一覺醒來，器官處於放鬆狀態，跑步可以叫醒器官，加快新陳代謝，並且一整天保持良好的精神狀態。同時，早晨跑步最減肥，如果想要達到減肥效果，可以選擇在晨跑中跑足 80分鐘，以達到有氧運動的效果。不過，如果空腹晨跑或高強度晨跑，很容易誘發低血糖，所以晨跑前最好適當墊一下肚子，補充足夠的水分。

注意事項： 晨跑有一個很大的缺點，就是在器官都還沒「清醒」的情況下運動，對心率和血壓的提升比任何時候都要快，這對心臟產生了很重的負擔。而且早晨是心臟病發作的「高峰期」，猝死風險較大，心臟及心血管不好的，最好不要跑得過於劇烈，或是乾脆直接避開這個時間跑步。

二、下午跑：身體機能最好的時間

人體差不多是在午後的4～6點之間達到最佳狀態，無論是從體力、精神狀態，還是身體機能來說，都是最好的，這不但能提高跑步的效率，還能減少在跑步中受傷的可能。

注意事項： 午後的紫外線比較強，戶外跑步時，一定要做好防曬措施，最好選擇在4點之後，太陽快下山時再跑。

三、夜跑：緩解壓力，有助於放鬆

現在愈來愈多的人選擇夜跑，因為晚上時間相對充裕，也可以緩解忙碌了一天的壓力，讓自己抱持好心情結束這一天。而且與晨跑相反，夜跑時血小板的數量下降了20 %，大大減少了血管栓塞的危險性，因此，不像晨跑有那麼高的心血管風險。

注意事項： 因為跑步刺激了人體的中樞神經，會讓交感神經活躍起來，甚至促進大腦分泌多巴胺。因此可能會導致晚上難以入睡或失眠。最好的方式是不要睡前1～2個小時運動，以免影響正常作息，如果容易因為夜跑而睡不著，不妨改成下午、傍晚跑步。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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