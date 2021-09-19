減肥｜薯條飽足感是烚薯一半！3大升糖概念哪類食物加油愈食愈多?

大部分的人搞不清楚，減肥到底要看熱量，還是看升糖指數？醫師指出，高升糖食物會讓你吃下更多！減重吃根莖類蔬菜來取代白飯，不但熱量低，升糖指數較低，有助減肥；但是根莖類蔬菜的升糖指數差很大！該怎麼吃？



想減重，多吃「低升糖指數」根莖類

台灣三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在Facebook指出，台灣人的傳統飲食，不利於減重，其中一個很大的原因就是「吃飯配菜」。白飯屬於精緻澱粉，一大碗就是300卡，而配菜要能下飯，大多調味重鹹又油膩；再加上香腸、滷肉、紅燒牛柳等，膳食纖維往往不夠。

所以，吃根莖類蔬菜來取代白飯，不但熱量較低，升糖指數較低，抗性澱粉含量高，而且少吃油膩的配菜，多吃原形肉類和蔬菜，才能確保蛋白質和纖維的攝取。不過，蕭捷健表示，根莖類蔬菜也有分「中高升糖指數」和「低升糖指數」，想要減重，可以多吃低升糖指數的根莖類。

▼減肥到底要看熱量，還是看升糖指數？（點擊圖片查看👇👇👇）

+ 7

另外，不少人還是搞不太清楚，減肥到底是要看熱量，還是要看升糖指數？蕭捷健說明，基本上我們會變胖多少，還是由總熱量來決定。那既然熱量這麼重要，可不可以不要吃一顆番薯（132卡），改吃半盒雪糕？答案是不行！

蕭捷健解釋，吃下多少熱量才會有飽足感，不是自己能決定，吃愈精緻的食物，升糖指數愈高的食物，會讓胰島素和血糖波動變大，進而提高身體的體重設定點，讓你吃下更多東西。如果沒有吃到身體設定的熱量，你會感覺飢餓，於是又吃下一個貝果，讓身心靈得到滿足。

蕭捷健也提到升糖指數3個重要觀念：



1. 高升糖食物讓你吃下更多。

2. 升糖指數低不一定是好食物。

3. 升糖指數會因烹調方式而浮動。



精緻澱粉＋油，會降低飽足感吃更多

他進一步說明，高升糖的食物都不利於減重，但是這不代表，低升糖指數的食物一定好。舉例來說：食物加上很多油，會降低消化的速度，進而降低升糖指數，此外，油脂也會妨礙身體吸收蛋白質。最可怕的是，精緻澱粉加上油的組合，會降低飽足感，讓我們想要吃下更多。澳洲研究發現，薯條的飽足感，只有水煮薯仔的一半不到。

另外，食物含有果糖，也會降低升糖指數，因為果糖無法直接變成葡萄糖，只能在肝臟裡直接被處理掉，加重脂肪肝的程度，就和喝酒一樣。所以，不只果糖糖漿，建議太甜的水果也不要吃太多。

「烹調方式」也會影響升糖指數

至於升糖指數會因烹調方式浮動，蕭捷健說，以紅蘿蔔為例，生的時候升糖指數是16，煮熟變成46，放冷後升糖指數可能回到30左右，其他的根莖類也一樣，這是因為抗性澱粉煮熟後會變少，放冷會有老化回升的現象。不過基本上，根莖類蔬菜大多是好澱粉，就連水煮薯仔也是一樣，但減重還是要注意攝取量。

相關文章：【糖尿病】低升糖指數6大水果糖尿病都食得 吃生番茄助降血壓

+ 11

相關文章：減肥｜睡不足6小時愛吃朱古力10問題測有冇壓力肥 瑜伽7式降食慾

+ 22

延伸閲讀：

芋頭含抗性澱粉有助肥減肥，為何做成芋頭點心變地雷？20款芋頭點心熱量排行

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」