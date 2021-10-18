秋天養生｜2大群體食秋蟹易出事　中醫師教這樣煮可中和寒性

秋風起，菊香蟹肥，每年的九月、十月正是吃螃蟹的好時節。然而，螃蟹性寒，虛寒體質者多吃恐腹瀉，如何健康吃蟹，中醫師告訴你。



螃蟹營養價值高，秋天吃正當時

老饕都知道，秋天是品嚐螃蟹最好的季節！台灣睿鳴堂中醫診所中醫師王心眉表示，螃蟹富含蛋白質、鈣、磷、鋅等，且熱量偏低，營養價值不容小覷。但螃蟹屬於高普林、蟹膏、蟹黃為高膽固醇食材，慢性病患者應避免過量食用。

螃蟹有活血化瘀之效，中醫認為跌打損傷、骨折瘀腫之人適宜食用螃蟹；而懷孕婦女因不適合吃太多活血食物，淺嚐即止；而腸胃虛寒、皮膚過敏、支氣管疾病或免疫系統問題者，也應適量；對蝦蟹過敏體質者，則應盡量避免。

她提醒，在烹調螃蟹時，務必處理掉蟹鰓，因為腮是螃蟹的呼吸器官，用來過濾水質，上頭容易藏有許多病菌和穢物；消化系統的蟹腸，內有排泄物，也應去除；而位於蟹腹中央，連接著兩片蟹腮的蟹心也應清除。

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懷孕期或哺乳期的婦女

懷孕期或哺乳期的婦女若想安心吃蟹，王心眉建議，選擇新鮮螃蟹清蒸並徹底蒸熟，再搭配紫蘇葉或生薑沾醋食用，除了能中和螃蟹寒性，降低腸胃不適或是拉肚子的機率。

紫蘇葉，質地細軟、香味清新，很適合生吃、拌沙律或搭配魚生片食用。紫蘇葉在中醫調理上，能解表散寒、行氣和胃、理氣寬胸、止痛安胎，《本草綱目》則記載，紫蘇葉可以解魚蟹毒。

脾胃虛寒的成年人

脾胃虛寒的成年人想大啖螃蟹，不妨同時飲用黃酒。中醫認為黃酒性溫味甘苦，有通經絡、行血脈、溫脾胃、潤肌膚、散濕氣等作用。王心眉說，黃酒宜秋冬飲用，將之裝入錫壺中，隔水加熱後飲用，以35℃~45℃為佳。

她進一步說明：「之所以需要加熱飲用，是因為此一動作能使黃酒中極微量的甲醇、醛、醚類等有機化合物揮發掉，有利於健康；同時將所含的脂類芳香物蒸騰，使酒味更加甘爽醇厚、芬芳濃郁。」

除此之外，烹調時螃蟹時，倒入些許黃酒能去腥，並能滲透到食物內，誘發出螃蟹本身的鮮美，使料理香氣四溢，讓人食指大動，也能避免吃螃蟹容易拉肚子的狀況發生。

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