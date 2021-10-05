胰臟癌｜存活率極低！無聲殺手初期病徵難察覺　一枝奶茶幫到手？

一般癌症若能在初期發現並及早治療，存活率可大大提高。然而，並非所有癌症都有明顯的早期病徵，例如胰臟因為位置隱蔽，一旦被癌細胞侵害，即使有進行定期的超聲波檢查也難以發現，故此胰臟癌的五年存活率只有5%至8%，為所有主要癌症中最低，亦因而被稱為「無聲殺手」。不過最近日本就帶來好消息，有研究癌症多年的醫生發現，病人在檢查前飲用知名品牌奶茶，可有助增加胰臟超聲波檢査顯影率，從而更容易發現病變，作出治療。



胰臟癌是本港第六大癌症殺手。（圖片：Sohu）

胰臟屬於消化道器官的一部分，是一個位於腹腔深處，夾在胃部、大小腸及背脊，同時連接十二指腸的器官，其主要功能是分泌消化酶幫助消化，同時製造胰島素調節血糖。因為它「隱身」於胃部後方，一般超聲波無法穿過胃就難以發現該部分的癌症。

藏於胃部後面 初期難發現

胰臟癌屬於入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，故難以在初期被發現，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中發現患上胰臟癌，導致不少病人每每發現患病時，已到了癌症晚期，錯過治療黃金時間，降低存活率。即使可以進行切除手術，病人的存活時間亦較其他癌病患者為短。

胰臟位於腹腔深處，夾在胃部、大小腸及背脊，同時連接十二指腸的器官。（圖片：永越健康管理中心）

胰臟癌可分為外分泌腫瘤和內分泌腫瘤，當中又以胰臟管腺癌最常見。胰臟癌是本港第六大癌症殺手，每年有近500人因胰臟癌死亡。臨床上有高達85%病患被確診時，已是晚期無法開刀，而該15%有機會開刀的病患當中，仍有80%的人術後會復發。

檢查前飲奶茶 可增加發現率？

檢查是否患上胰臟癌有很多方法，醫生一開始會透過臨床檢查為病人作初步診斷，例如觀察眼白和皮膚有否泛黃、以手按壓病人腹部，了解病人有否感覺疼痛等。如有需要會安排驗血、超聲波檢查、腹部電腦掃描、磁力共振等檢查。

若臨床檢查未有發現異樣，醫生會為患者驗血作進一步檢查。（圖片：Shutterstock）

而超聲波檢查在當中最為普遍，但由於胰臟被藏於胃部後面，檢查時胃裡的空氣會形成阻礙，故往往有超過一半胰臟未能看清。為解決以上問題，醫生一般會建議病人多喝水，讓超聲波可以穿透，雖然這個方法可改善看不清楚的情況，但效果不算顯著。而最近前大阪國際癌症中心副院長片山和宏醫生在進行約十年的胰臟超聲波檢査研究後，發現只要在檢查前攝取適量的「午後紅茶」奶茶，竟有助提高九成的胰臟顯影率，提高發現胰臟癌的機會。

日本醫生發現病人在超聲波檢查前攝取適量「午後紅茶」的奶茶，可有助提高胰臟顯影率。（圖片：KIRIN 午後の紅茶（Taiwan））

他解釋，午後紅茶的奶茶濃度和混濁度剛剛好，可以讓超聲波通過之餘，同時提高胰臟顯影率。他曾經嘗試以其他飲料進行實驗，包括檸檬茶和碳酸飲品，惟檸檬茶會與胃酸產生反應，反而增加檢查的難度；而碳酸飲品產生的微細汽泡亦會形成阻礙，故他認為奶茶是最佳的選擇。

不過生產的KIRIN回應指出，他們製作時並沒有預計作檢查使用，在一般飲用以外的使用也應交由醫生專業判斷。

胰臟癌常見的三大症狀

大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，現時成因不明，有可能是胰臟的細胞變異增生所致。亦可能是由於控制癌基因或抑制腫瘤基因的基因出現變化所導致。但一般而言，男性、有吸煙習慣、糖尿病患者、超重、長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果、長期接觸殺蟲劑、石油或染料等化學物質、感染幽門螺旋桿菌、遺傳等都會增加患上胰臟癌的風險。

有吸煙習慣者，會增加患上胰臟癌的風險。（圖片：iStock）

1.黃疸



胰臟可簡單分為三部分，即頭部、體部和尾部。胰臟頭部的位置靠近總膽管，故若癌細胞生長於此，當腫瘤大到令總膽管受壓，會造成膽汁阻塞，出現黃疸。故相對生於胰臟體部及尾部的腫瘤，生於頭部會更易在早期被發現。

2.上腹痛



胰臟癌引起的腹痛通常位於上腹部中間，接近胃部的位置，一般會於飯後痛，類似悶痛，常被誤以為胃痛。腹痛也可能會轉移至後背，令患者躺下時感到劇痛，需要前彎紓服痛楚。胰臟癌引起的腹痛與其他腸胃道疾病引起的腹痛類似，一般人不易辨別，所以當試過一些治療胃部的方法，而效果不如預期的話，可能要到醫院做更詳細的檢查，以排除是胰臟癌或其他因素引起。

胰臟癌引起的腹痛通常位於上腹部中間，容易與胃痛混淆。（圖片：Common Health）

3.體重減輕



大部分胰臟癌患者都會出現體重下降的情況，主要是因為腫瘤會分泌一些物質改變病人的代謝，癌細胞會掠奪身體裡的營養（如蛋白質），以繼續在人體內生存。

Reference:HK01,HA,肝病防治學術基金會