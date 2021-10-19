減肥｜50歲黎姿玩瑜伽平衡身心靈　 5日瘦身餐單少油低糖最緊要

黎姿（馬黎珈而）剛踏入50歲，雖然退出演藝圈多年，但至今成為又靚又叻的美容品牌CEO，最近她於Instagram上載運動照片，近年熱愛瑜珈的她表示拉筋成為不可或缺的生活習慣之一，讓肌肉恢復得更快之餘，又有效地消除疲勞。大批網民激讚黎姿身材依然保持得宜，她早前曾大方分享自己的５天減肥法，靠吃蘋果成功瘦身。



熱愛瑜伽保持身心靈健康

今年10月16日踏入50歲的黎姿近日在Instagram上載照片，相中的她身穿粉色運動衣及緊身運動褲伸直雙腿拉筋，本來常做運動的她近年熱愛瑜珈，每星期也會練習，身材依舊保持得宜。

▼黎姿近年熱愛瑜珈，如何保持身材？（按圖👇👇👇）

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黎姿表示在運動後喜愛拉筋，讓肌肉恢復得更快之餘，又有效地消除疲勞。她更體會到：「如果只著重健身，會令肌肉太發達太結實，而拉筋有助於將肌肉拉長，線條自然會更修長好看。」

蘋果瘦身法靠清淡飲食

黎姿早前曾大方分享「5天減肥飲食餐單」，她表示整個減肥法則是少糖、少油、少喝酒，飲食口味也偏清淡，保持健康又能保持身材。她指，健康減肥要保持身心平衡，偶然也會放鬆一下。

而日常飲食約7成食物以清淡新鮮為主，例如麥片、粥、蘋果等也是主，她指富士蘋果每天起至少吃1個，最多吃3個。

▼5天減肥飲食餐單有甚麼？（按圖👇👇👇）

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第1日

早餐：無糖豆奶／蘋果／雞蛋/麥片一小碗

午餐 ： 帶子沙律+魚+青瓜／白飯一小碗 +（肉+菜約3份之2手掌般大的份量）

下午茶：小番茄／紫蕃薯／瑪利餅3片 / 日本富士蘋果1個

晚餐：豆腐、蛋、苦瓜魚肉、冬瓜湯



第2日

早餐：蘋果／雞蛋/麥片一小碗

午餐 ： 沙律+魚+掌心般大的魚肉

下午茶：小番茄／紫蕃薯／

晚餐：豆腐、蛋、魚肉茄子、冬瓜湯



第3日

早餐：麥片1碗、無花果1個

午餐 ： 芝士蔬菜焗豬扒飯、紅豆薏米水

下午茶：無糖藍莓乳酪

晚餐：大蝦沙律、木瓜杏仁霜



第4日

早餐：麥片一小碗＋無花果

午餐 ： 紅菜頭湯（蘑菇＋粟米＋腰果）/雞肉沙律

下午茶：無糖乳酪＋雜果

晚餐：竹苼＋菜＋青紅蘿白湯＋紅豆沙



第5日

早餐：無糖豆奶／橙／雞蛋/麥片一小碗

午餐 ： 雞肉＋牛油果＋青菜沙律/紅菜頭湯

下午茶：紫蕃薯 ＋杏仁6顆/咖啡

晚餐：魚肚＋蘿白＋魚蛋/節瓜瘦肉湯/炖豆奶一碗



同場加映：減肥排毒穴位（按圖👇👇👇）

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