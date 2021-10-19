去水腫｜中醫解釋3種體質最易中招！話你知食什麼有助排鈉消腫

水腫令身材走樣，絕對是不少女性的惡夢！原來日常多以高鈉、重口味飲食為主，的確因為攝取過多鈉令細胞的滲透壓平衡失常，進而使水分滯留體內形成水腫。有營養師就表示多進食富含鉀及利尿的食物，有助排出多餘的水分和鈉，從而紓緩水腫的情況。



3大體質易水腫？

在中醫理論主要分成９大體質情況，台灣中醫師陳玫妃在文章指，其中３種需要注意飲水量及飲食習慣，如果不加以理會，容易有濕氣積存體內而變成水腫。

▼哪些體質易水腫？（按圖👇👇👇）

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1. 腎陽虛，腎功能不佳

特徵：頻尿、腰痠、眼睛酸澀、怕冷、易疲倦、下肢容易水腫等。

2. 痰濕、瘀症

特徵：胸悶、下肢容易水腫、肥胖等、關節肌肉酸痛、痛經血塊等。

3. 氣虛，腎氣虛、氣血虛體質

特徵：呼吸短促、易暈眩、疲倦、易感冒等。

以上3種體質由於本身水分代謝不良、濕氣較重，因此更要注意飲水時少量多次、不能一次喝太多或過量，以免又造成濕氣滯留，水份滯留使代謝不佳，容易水腫。另外，３類人士需同時改善飲食習慣，避免攝取太多鈉。

同場加映：馮盈盈去水腫瘦面貼士！（按圖👇👇👇）

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去水腫最重要高鉀

台灣營養師高敏敏在個人專頁上載一張高鉀食物相，表示不少人因外出進食而攝取過多鈉，重口味、重鹹、加工食品吃太多導致鈉攝取過量高、導致細胞的滲透壓平衡失常，進而使水分滯留體內形成水腫。她建議不同的高鉀及利尿的蔬果、飲品，有助將多餘的水份及鈉排出，實行「留鉀排鈉」。

▼有甚麼食物是高鉀？（按圖👇👇👇）

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高鉀蔬菜



菠菜：含豐富鉀、鐵質



金針菇：高鉀、低鈉，平時適當補充即可



白莧菜：含豐富礦物質有助促進代謝



苜蓿芽：富含鉀、維他命



蕃薯葉：有助利尿消腫，保持腸道正常運作



高鉀水果



奇異果：富含鉀、維他命C、奇異果酵素，有助消化



香蕉：高鉀、含豐富膳食纖維和果膠，幫助腸胃蠕動順暢



哈密瓜：排除身體多餘水分



車厘茄：含豐富維他命C，排出多餘鈉，減少水份滯留 ，一次建議15-20顆即可



草莓：改善水腫、調節血壓，一次8-10顆，高血糖、易結石體質需節制



利尿飲品



咖啡：咖啡因幫助加速人體水分代謝，促進腸道蠕動



綠茶：含咖啡因，利尿消水腫，兒茶素刺激新陳代謝



黑豆水：含豐富的鉀，有助排鈉



粟米鬚水：含鉀離子排走身體過多的鈉，利尿、消水腫



紅豆水：以無糖紅豆水為主，煮時不要將豆子煮破，避免過多澱粉釋出



高敏敏又指，平常應少接觸加工食品、油炸重調味食物、沾大量醬料的食物、公仔麵及罐頭等，如果本身已有水腫，更應盡量避吃。



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