【減肥】番茄菇菌5大天然瘦身食物　高纖燒脂降血糖少運動都唔驚!

減肥是許多人長久的課題，除了運動飲食更是重要，而「吃對食物」可幫助你在減肥的道路上事半功倍。以下就來介紹5大瘦身燃脂食材，具有高纖維、飽足感，還能加速身體代謝。

▼5大瘦身燃脂食材（點擊下圖看清！👇👇👇）

5種天然好食幫助減肥瘦身

蒟蒻

主要成分為水分及少許的食物纖維，100g的蒟蒻熱量僅20大卡。且蒟蒻中的「葡甘露聚糖」，是由葡萄糖及甘露糖結合的多醣類，屬於水溶性膳食纖維，不易被人體吸收。遇到水後會膨脹的特性，可增加飽腹感，延遲胃排空。

竹筍

含有膳食纖維、維他命B雜及鉀、磷、鎂、鈣、鈉、鐵、鋅等礦物質。其中膳食纖維能夠促進腸胃道蠕動，加速糞便排出，避免便秘。注意不要使用美乃滋（又稱沙律醬）當沾醬，以免吃下過多熱量。

菇類

鴻喜菇、雪白菇等各式菇類，皆含有豐富的膳食纖維，具有飽足感不易感到飢餓，還可維持血糖的穩定。

無糖綠茶

綠茶中的兒茶素（綠茶多酚）具有抗氧化、提高新陳代謝、清除自由基等作用，減少脂肪細胞堆積、也可幫助體內的醣類及脂肪代謝。

番茄

番茄含有豐富的膳食纖維又具飽足感、果糖含量少、還有豐富的維他命A、C，與適量油脂一起加熱後還可釋放出豐富的茄紅素，可防止自由基對身體細胞的破壞，降低發炎反應，可說是減肥聖品。

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