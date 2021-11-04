認知障礙｜高錕冥壽Google首頁紀念 腦退化趨普遍十大症狀知清楚

11月4日為諾貝爾物理學獎得主、人稱「光纖之父」的中大前校長高錕88歲冥壽。曾為科學作出巨大貢獻的他，晚年卻飽受認知障礙症(又稱腦退化症、失智症)困擾，行動和認知能力受到很大影響。事實上，認知障礙症近年在本港愈來愈常見，隨着人口持續老化，預料患者人數在2039年將上升至約30萬名，情況不容忽視。

高錕與太太黃美芸一直相懦以沫。（VCG）

Google首頁推動畫紀念

為紀念「光纖之父」高錕的88歲冥壽，Google網站當日在首頁推出動畫Doodle，表揚高錕對光纖、寬頻傳送等科技領域的貢獻。

不過，高錕卻於2002年確診認知障礙症中的阿茲海默症，晚年一直飽受病情困擾。儘管他其後於2009年獲頒諾貝爾物理學獎，但其行動和認知能力當時已因病情而大受影響，令這份榮耀成為「遲來的獎項」。

高錕及夫人黃美芸後來亦在2010年成立高錕慈善基金，以協助阿茲海默症患者及其家屬，然而高錕最終於2018年9月23日辭世，享年84歲。

▼ 高錕晚年患上認知障礙症，太太黃美芸則一直無微不至地照顧：（按圖👇👇👇）

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認知障礙症因患病以致日常生活、行為及情緒亦受影響 (圖片：canva.com )

三名85歲長者有一人為患者

認知障礙症目前已經愈來愈普遍，據世界衞生組織數據顯示，全球約有5,000萬個認知障礙症患者，且每年增長1,000萬宗新症，而阿茲海默症為當中最常見的認知障礙症，約佔六至七成。

在香港方面，目前本港每十名70歲或以上的長者便有一名患有認知障礙症；85歲以上的長者患病比例更增至每三名便有一名患者。當人口老化持續，預料患者人數在2039年將上升至約30萬名。

現時醫學界認為出現腦退化的成因大多是腦細胞死亡、腦細胞無法正常運作、腦細胞之間失去連結而出現認知功能障礙。除了年紀漸長會令細胞死亡，只要腦部有受傷、疾病，都可導致認知障礙症。

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認知障礙症、老化大不同

▼認知障礙症（腦退化）與老化的分別 （按圖👇👇👇）

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症狀一：無法記住聽過看過的事物



腦退化症最明顯的的症狀是記憶力下降。不過記憶力下降與健忘應該如何分辨？美國認知障礙症協會指出，符合以下幾種情況才稱為是記憶力下降。

1.無法記住聽過和看過的東西

2.忘記重要的日子或事情

3.重複詢問同一個問題

4.依序輔助工具來幫助記憶，例如便條紙、電子日程表，或需要家人不斷提醒。

自然老化：間中會忘記重要的事情，但不需他人提醒也可回想起具體內容。

症狀二：難以規劃及解決難題



規劃事情時，比以往用上更多時間。

1.無法規劃一件事情，例如規劃一日的行程。

2.無法依照計劃行事，例如跟影片做健身操。

3.難以集中精力做事。

4. 同一件事，比以前需要花多2倍或以上時間進行。

自然老化：只要別人稍為提醒，就能記起怎樣前往某個地方。

症狀三：難以處理日常瑣事



原本擅長處理的日常瑣事，也開始難以獨自處理。

例如忘記了怎樣前往經常光顧的街市、無法列出每日待辦事項、出門去圖書館，總是會忘記攜帶圖書證、玩遊戲時，忘記了遊戲規則，例如忘記了打麻雀的規則。

自然老化：即使忘記了如果前往某個地方，只要他人稍微提醒就能回想起來。

症狀四：搞不清時間和空間



分不清自己身處的空間，例如常常分不清夢境與現實、無法準確描述所在的地方、不清楚自己身在何處。

另外，更會分不清時間，常見的情況有不清楚現在是幾月幾日和星期幾、更因混淆了時間，而不清楚有沒有做過一些事情。

自然老化：即使忘記了現在的日期，但很快就能回想起來。

症狀五：臉盲、色盲、難以平衡



腦退化症的先兆是經常忘記別人的樣子、開始看不清楚顏色，甚至經常因為看不清楚而跌倒，閱讀時變得很吃力。

自然老化：更接近白內障的症狀，近視、刺眼，晚上視力更差。

▼同場加映，防腦退化餐單15大要訣（按圖率先看👇👇👇）

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症狀六：經常用錯詞語、說錯話



大腦難以處理複雜資訊，所以一閱讀就想睡覺。

而且，減少詞彙量，所以說話時常常把一件物件講成另一件物件，像是「番薯」講成「番茄」等，而且不知道自己用錯詞語。

自然老化：有時想不起一些詞彙，但很快就能回想起來。

症狀七：經常把物品放錯位置



經常把物品放錯位置，像把拖鞋放進書櫃、水果放到垃圾桶等，過後更想不起自己把這些物品放到哪裡。另外，更可能因為找不到物件而懷疑家人、外傭偷竊。

自然老化：即使把物件放錯位置，但過後仍能回想起物件放在哪裡。

症狀八：判斷力及處理數字能力下降



原本擅於理財的人士，突然難以處理數字。同樣地，原本姿整、愛乾淨的人，變得不修邊幅、髒亂。或者不再堅持自己很重視的原則。

自然老化：間中出錯，例如忘記買某種食材。

症狀九：斷絕社交、不再工作



大腦已無法處理複雜的資訊，所以患腦退化症的人可能難以維持長時間的對話。結果，他們可能斷絕社交，放棄團體活動和辭去工作，以避免尷尬。

自然老化：有時會減少社交，但過一陣子就可能重拾對社交的興趣，不斷循環。

症狀十：性格、情緒大變



變得多疑、困惑、沮喪、恐懼、焦慮、暴躁。

自然老化：容易固執，但情緒起伏不大。

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認知障礙症早中晚期症狀

▼認知障礙症（腦退化）不同階段的症狀（按圖👇👇👇）

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初期



患者的學習與記憶障礙會愈來愈明顯。難以記起短期記憶，但長期記憶、語意記憶和工作記憶（如何吃飯）影響較少。

這個時期，患者通常能表達簡單的想法及獨立地完成很多事情，但是大部分需要認知力的活動可能需要他人協助。

中期



中期患者的「認知」、「判斷力」和「理解能力」出現嚴重障礙，失去自理能力及進行大部分日常活動的能力。無法想起詞彙及經常用錯字詞，漸漸亦失去讀寫能力。難以完成複雜的動作，容易跌倒。記憶力再下降，可能無法認得親近的家人，也更難喚起長期記憶。

另外，患者的情緒不穩定，容易「鬧情緒」。對照顧者的要求，例如家人提點加衣時，會表現「冷淡」和「不合作」等。情緒不穩令患者容易失控，有些會出現行為問題，例如：突然哭泣、易怒、遊走、、突發的非故意攻擊行為或拒絕接受照顧。

晚期



晚期患者腦部萎縮，相繼失去記憶系統、認知及其他大腦的功能。患者失去所有照顧自己的能力，需要完全依賴照顧者。完全不能分辨所有認識的人、時間或地方。語言能力退化至說簡單的詞語或單字。頻密出現行為問題，包括坐立不安、沒有方向感、常迷失方向、遊走、易激動、驚恐、幻覺、幻聽、妄想、混亂及抑鬱等。

資料來源：世界衞生組織、香港認知障礙症協會、衞生署、智友站