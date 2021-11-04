響螺｜夜瞓人士補品必備　加淮山人參果４款湯水滋陰補腎又潤肺

響螺有滋陰作用，適合陰虛火旺人士飲用，亦有養顏補血、健脾養胃的功效，所以秋天最適合飲用響螺湯。註冊中醫師關應春指，一般螺類都有清熱作用，熬夜人士更適宜喝響螺湯。



目前可供食用的海螺品種大約有10多種，除左淡水產的田螺、石螺、山坑螺，還有比較名貴的，如花螺、響螺、鮑魚螺、馬蹄螺、紅螺、香螺等。而秋天是螺肉的收成期，也是食用的最佳時期，肉質較春夏時期豐滿，味道比較鮮美。

▼海螺知多啲（按圖👇👇👇）

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註冊中醫師關應春解釋，螺肉營養價值較高，有豐富蛋白質、維生素、鈣、磷、鐵、低脂肪，而且有一定藥用價值。例如田螺有清濕熱、利小便；山坑螺有健脾胃、增強食慾功效；鮑魚螺滋陰補腎、益精明目；響螺除左有滋陰補腎、健脾開胃，清熱明目，仲有清肝潤燥，防治甲狀腺腫大的作用，性味方面味甘、性涼，比一般螺肉的味甘、性寒，相對平和。

她提醒，由於響螺性涼，脾胃虛寒，易肚痾人士就不宜食用。另外響螺是滋陰潤燥的食物，在中醫角度來說，一些痰濕體質、感冒、發燒既人士亦不宜食用，以免「閉門留寇」令邪氣及病理產物滯留體內，加重病情。在煮製時建議多配以生薑、蒜頭、辣椒同煮，既有開胃作用，亦可減弱螺肉之寒性。

響螺有滋陰作用，適合陰虛火旺人士飲用，亦有養顏補血、健脾養胃的功效，所以秋天最適合飲用響螺湯。(網上圖片)

響螺配淮山 滋陰補腎又潤肺

秋天天氣乾燥，喉嚨容易不適，關醫師推介以下響螺湯食譜，但要注意的是所有湯水均建議一星期飲用1-2次，而飲用湯水的日子應盡量不吃其他生冷食物。

1. 響螺淮山排骨湯



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功效：潤肺健脾、護肝明目、滋陰補腎、寧心安神

材料（3-4人份量）：排骨400克、乾響螺片60克、淮山30克、紅棗5個、枸杞15粒、桂圓肉10粒、生薑2片、水6-7碗、鹽適量。

做法：排骨汆水，備用；將響螺乾事先浸軟，備用；淮山、杞子和陳皮浸水，備用；

煲一鍋水，水滾後加入所有材料（杞子除外）；大火煲滾後再轉中小火煲1.5小時；

最後加入杞子再煲10-15分鐘，加入鹽調味即可。

2. 冬菇響螺瘦肉湯



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功效：滋陰養顏、降血壓

材料（2-3人份量）：冬菇 10粒、響螺頭乾 2両、瘦肉 200克、生薑 2片

做法：冬菇、響螺頭乾用水浸透，備用；瘦肉汆水，備用；加入適量水，大火煲至水滾

；將全部材料放入，然後轉中火煲3小時，加入適量鹽調味即可。

3. 人參果粟米紅蘿蔔螺頭湯



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功效：生津止渴、補脾健胃、調經活血

材料（2-3人份量）：人參果 4個粟米 3條紅蘿蔔 1條螺頭 6隻豬𦟌 200克蜜棗 2粒鹽

做法：人參果去皮，切半備用；粟米洗淨切成 2-3 段；紅蘿蔔去皮切大塊；螺頭及豬𦟌加入薑片汆水，取出螺頭切開，去內臟洗淨；加入適量清水，煮沸後將所有材料放入；大火煲20分鐘，然後轉小火煲2小時，加入鹽調味即可。

4. 猴頭菇沙參玉竹螺頭湯



功效：提高免疫力、延緩衰老、健脾養胃

材料（３-４人份量）：猴頭菇 4個、沙參 50克、玉竹 60克、螺頭 4個、淮山 60克、杞子 1湯匙、蜜棗 3粒、豬脢肉 500克

做法：猴頭菇洗淨浸泡半小時；沙參、玉竹、淮山、杞子洗淨浸泡；蜜棗洗淨，備用；豬脢肉洗淨後用薑片、紹興酒汆水，備用；螺頭解凍洗淨去除內臟，用薑片、紹興酒汆水後切片，備用；將所有材料（杞子除外）加入沸水內，以大火煮滾後轉中細火煲約2小時，最後15分鐘才下杞子，用鹽調味即成。

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