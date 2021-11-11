養生｜飲冰水會傷身？哪些人要避免喝？中西醫拆解喝冰水優缺點

冰水入口瞬間，總讓人感到通體舒暢，精神都來了！但「喝冰水會傷身體」這句話幾乎所有人都是從小聽到大，但喝冰水真的對身體只有壞處沒有好處嗎？什麼樣的人並不適合喝冰水呢？來聽聽中醫師和西醫師怎麼建議。



喝冰水真的對身體不好？西醫：半真半假，看個人體質

喝冰水真的對身體不好嗎？台灣重症醫師黃軒表示，這句話「一半真一半假」，原因為每個人的體質都不同，喝冰水的優點在於可以暫時性增加新陳代謝，黃軒解釋，先前有看過一份研究顯示喝500毫升的冰水，能夠增加4.5%的新陳代謝。

因為喝冰水後，交感神經會受到刺激，使食道、胃周邊的血管聚集，另外，喝冰水也能夠暫時提神並達到快樂的感覺。

黃軒補充，針對「冰水的溫度要多冰」，也有人進行研究，結果顯示出運動員運動後若喝 10°C 以下的冰水以及16°C的水，發現16°C 冰水比 10°C 以下的冰水較能快速回復體力，原因為 16°C 的水對人體的刺激較小，這恐怕也是為什麼許多東方人會認為「喝冰水不好」的原因之一。

▼4大不適合飲用的水（按圖👇👇👇）

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什麼時候適合喝冰水？黃軒：「想喝就喝」，但要了解自身體質

許多人關心，在什麼時候喝冰水，是比較適合的時機呢？黃軒表示，基本上只要想喝冰水的時候就可以喝，不過應該要充分了解自己身體狀況，而不只冰水，在成長過程中，大家應該都會了解自己對哪類食物會有較刺激的反應，如果已經是喝冰水導致交感神經過度刺激，讓腸胃蠕動增加出現胃痛的感覺，那就建議要避免喝冰水。

中醫角度 身體中有粘膜相關處 皆會受「寒」影響

而以中醫的角度，中醫師又是怎麼看待「喝冰水」這件事呢？台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東表示，不管喝何種溫度的水，進入人體後經過消化、吸收、代謝，以大小便、汗腋形式排出體外後，溫度會變為溫的，等於冰水進入身體後，人體就需要「多耗能量」去替冰水加溫。

以中醫來看，身體中有粘膜相關的地方都會受到「寒」的影響，像是許多有過敏、打噴嚏、流鼻涕症狀的人，喝冰水後會加重症狀，就是因為呼吸道上有粘膜。

謝旭東分析，現代人的體質常常為「上面偏熱、下面偏冷」，也就是胸口以上會覺得燥熱、口乾、心煩、火氣大，但肚臍以下卻是冷的，所以常會想喝冰的來解除上半身的燥熱，雖然覺得說服許多，但對身體的泌尿、生殖系統就會有影響。而喝冰水的優、缺點分別有：

優點：

1. 解一時的「燃眉之急」暫時緩解上火的現象。

2. 劇烈運動完，身體核心溫度升高，喝冰水能達到降溫效果。

缺點：

1. 女性經痛加重、經血量變少。

2. 「長期喝」對身體不好。

謝旭東也提醒，並不是每個人都適合喝冰水，有些人喝完後消化道粘膜受到刺激，會出現拉肚子、便秘的情況，也有人經期前喝冰水，會導致經痛加重，大家應該要評估自身狀況再喝冰水。

中醫、西醫建議 「這些人」儘量別喝冰水！👇👇👇

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而冰水也不是每個人都適合常常飲用！謝旭東醫師和黃軒醫師也建議以下族群，可以少喝點冰水：

1. 老年人：老年人的代謝機能會下降，如果常喝冰水就需要更多能量去加溫，進而對身體會造成負擔，而像是天氣寒冷時若老年人喝更多冰水，會讓夜尿更頻繁。

2. 過敏者：若過敏的小朋友喝冰水常會拉肚子，那也不適合喝冰水。

3. 長期久坐上班族：若長期飲用冰水，也對身體會有不好的影響。

4. 會經痛者：會經痛的女性，建議經前或經期期間，還是儘量避免。

5. 偏頭痛者：容易會讓偏頭痛症狀更加嚴重。

6. 胃酸倒流（胃食道逆流）、腸胃不佳者：不建議躺下前喝過多冰水，會讓食道和胃間的噴門過度刺激，讓逆流情況更加重。

而喝冰水造成經痛的影響，東方女性會比西方女性嚴重，另外許多人也有聽過「吃冰讓經血量變多」的說法，但其實吃冰是會讓經血量變少，吃冰後神經系統受到刺激會傳導至子宮，引起子宮收縮，讓經血無法順利排出，進而引起經痛、經血量少。

喝冰水應注意 避免合併「冰塊」

而如果真的很想喝冰水又怕影響身體，「含在嘴巴一下再吞下去」是有用的嗎？謝旭東中醫師表示，其實這時候神經已經受到影響，神經系統已經進行傳導，建議大家還是評估自己身體狀況。

台灣黃軒醫師也補充，在喝冰水時，不建議混合冰塊一起食用，像是點手搖飲也建議不要加冰塊，冰塊容易生長細菌，若冰塊溶解在水中，當心會將大腸桿菌吞下肚。

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