記憶力｜加工食品不只致肥更會損害記憶力　三類食物可降影響！

眾所週知經常進食加工食品容易導致肥胖，但原來最新的研究發現加工食品還會損害我們的記憶力！最近美國俄亥俄州立大學在老鼠身上進行的研究發現，連續四星期食用加工食品，會導致大腦明顯出現記憶力減退、發炎的情況，它們會忘記幾天前曾待在同一個空間，而學習力和記憶力都受到影響。研究結果令人關注到加工食品對記憶力的傷害，日後吃加工食品時應多加注意。本來將剖析當中原因並解釋加工食品的分類，及應該選擇甚麼食物來對抗加工食品對記憶力帶來的傷害。



最近一項研究發現，連續四星期吃加工食品會導致大腦出現記憶喪失的情況。（圖片：shutterstock）

加工食品幾乎無處不在 凍肉牛奶皆是

凡經冷凍、罐裝、乾燥、烘焙、殺菌等方式處理的食物都屬於加工食品。所以除了零食、微波爐食品、香腸等大家熟知的例子之外，凍肉、經殺菌的牛奶、無調味的果仁、預先切好的水果都是加工食品。

這樣數來，似乎大部分食物都是加工食品？以近年冒起的「原型食物」（Whole food）概念作為對比會較容易理解。「原型食物」是一種健康飲食概念，提倡盡量以接近食物原貌的方式食用，最好不含任何添加處理。例如薯仔是原型食物，而薯條是加工食品；提子是原型食物，而提子乾是加工食品。

加工食品以「加工程度」可分為四類。第一類是「未經加工或極少加工食物」，即食物未經加工或只作極簡單處理以供食用，例如鮮奶、蛋、魚、肉、蔬菜、水果、原味乳酪等；第二類是「經加工製造的食物材料」，即經加工處理並製成煮食材料，例如油、牛油、鹽、糖、蜜糖等調味料。

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「未經加工或極少加工食物」，即食物未經加工或只作極簡單處理以供食用，例如鮮奶、蛋、魚、肉、蔬菜、水果、原味乳酪等。（圖片：parenting）

第三類是「加工食物」，即經加工處理後以供食用的食品，多為即食食品，例如麵包、芝士、煙燻肉、罐頭；最後一種是「超加工食物」，即加入鹽、糖、食物添加劑、色素、酸度調節劑等添加物作處理的食品，添加物的含量比加工食物更高，例如汽水、即食麵、零食、沙爹醬、叉燒醬等。其中以第三和第四類加工食品對健康及腦部的不良影響較大。

「加工食物」及「超加工食物」多為即食食品，例如罐頭、零食，對健康及腦部的不良影響較大。（圖片：abcfitconnect）

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加工食品四大特性 過量攝取影響記憶力

為延長保質期和增加口味等理由，加工食品的含量通常都會「多添加劑」、「高鹽」、「高糖」及「高脂」。防腐劑、色素、人工香料等添加劑屬化學物質，過量食用當然會影響腦部健康。而過量的鹽會導致血管變窄，因而減少輸送至腦部的血液量，影響腦部維持正常功能。

糖份方面，適量攝取糖份有助腦部運作，但要注意與「天然糖」對應的「游離糖」，過多的游離糖會導致海馬體萎縮，降低記憶力。脂肪方面，是指反式脂肪，會令壞膽固醇形成，而過多的壞膽固醇會損害認知功能。

適量攝取糖份有助腦部運作，但要注意與「天然糖」對應的「游離糖」，過多的游離糖會導致海馬體萎縮，降低記憶力。（圖片：yennanku.blogspot）

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補充 DHA 別讓發炎反應繼續加劇

在日常生活中難以避免食用加工食品，是否等於無法避免記憶力受損？不用擔心，研究發現補充 DHA 能有效防止大腦中繼續升高發炎反應，即有助預防記憶衰退。DHA 全名「二十二碳六烯酸」，是Omega-3脂肪酸的成份之一，同時也是神經發展非常重要的營養素，並已證實能抵禦大腦的炎症反應。

由於人體無法自身合成 DHA，因此需要從飲食當中攝取，而可以選擇的食物有三類，分別是「魚類」、「 藻類」及「堅果類」。魚類方面，吞拿魚、三文魚、鯖魚、秋刀魚、鰻魚、沙丁魚等都是 DHA 含量豐富的選擇，也是香港人日常經常會食用的魚類。藻類的 DHA 含量比魚類更豐富，不少 DHA 補充品的成份都是從藻類中提取，也可素食人士之選。食用時魚類和藻類時，應避免高溫油炸，改以蒸、燉或煎等烹調方式可保留更多營養。如果選擇營養補充品的話，由於魚油、藻油屬脂溶性，在飯後吃會令吸收效果更好。

魚類方面，吞拿魚、三文魚、鯖魚、秋刀魚、鰻魚、沙丁魚等都是 DHA 含量豐富的選擇，也是香港人日常經常會食用的魚類。（圖片：tw.buy.yahoo）

至於堅果類，例如核桃、杏仁、花生、芝麻等，雖然不直接含有 DHA，但當中所含的豐富α-亞麻酸同樣可在人體內轉化成 DHA。 不過，有些人士在攝取 DHA 前應先諮詢醫生意見。這些人士包括對海鮮或藻類過敏人士、 免疫功能異常人士、正服用高血壓或高血脂藥物人士、肝病患者、凝血功能不全或正在服用抗凝血藥物人士。

雖然補充 DHA 能抵消加工食品對記憶力的損害，但我們不應因此而放肆食用加工食品，日常還是應該注意健康和均衡的飲食。多選擇原型食物也是健康之道。

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至於堅果類，例如核桃、杏仁、花生、芝麻等，雖然不直接含有 DHA，但當中所含的豐富α-亞麻酸同樣可在人體內轉化成 DHA。 （圖片：699pic）

Reference:HK01,Science Direct,聯合國糧食及農業組織(FAO),Life's DHA