幽靈血管｜手腳冰冷全因血管變少？專家教你每日3分鐘激活血管

手腳冰冷會不會是令你在床上輾轉反側的原因？日本漫畫《房東阿嬤與我》作家兼搞笑藝人矢部太郎，正是受到手腳冰冷的問題困擾，有時更會因為腳掌太冷而無法入睡。醫生更發現矢部太郎經常不吃早餐午餐，導致身體營養不足，影響抵抗力，容易生病，不足60歲就可能要過着被照顧的生活。



日本節目《名医のTHE太鼓判！》為一眾嘉賓做身體檢查，發現41歲的矢部太郎因為長期吃不夠飯加上缺乏運動，除了營養不足，部分微絲血管更因為無血流而變成「幽靈血管」，手腳冰冷就是因為微絲血管減少。為了令矢部太郎的血管「復活」，專家教大家一個簡單的運動，重新激活「無血到」的微絲血管，改善手腳冰冷的症狀。

▼41歲的日本藝人兼漫畫家矢部太郎因為長期吃不夠飯加上缺乏運動，被專家診斷出營養不良和手腳冰冷的症狀，可能不足60歲就可能要過着被照顧的生活（按圖看更多👇👇👇）

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矢部太郎一日的卡路里攝取量是正常成年男性的8分之1，中性脂肪亦只有46，是標準以下的數值（正常數值為50-149）。專家指出，中性脂肪長期低於標準也就是「營養不良」，當身體受到感染，就會因為營養不良而無法抵抗病毒細菌，變得體弱多病。

小腿是人類第二心臟，假如足部血管減少，全身的血液循環都會變差。（《名医のTHE太鼓判！》截圖）

節目引述調查結果顯示，偏瘦的人之中，每兩個就有一個表示有不同程度的手腳冰冷症狀，而矢部太郎就是其中一員。透過器材診斷，發現因為血液循環差，矢部太郎足部末端的微絲血管已經「幽靈化」，代表營養未能透過血液流遍全身，會引起身體各種不適和加速衰老。

▼血管幽靈化會導致脫髮、骨質疏鬆外，還有什麼影響？哪些人士最高危？（按圖👇👇👇）

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血管幽靈化對健康有什麼影響？

1.動脈硬化

2.肝功能低下

3.骨質疏鬆

4.服用藥物的藥效減低

5.掉髮

6.虛寒體質

7.產生皺紋或鬆弛，加速肌膚老化



▼為了挽回幽靈化的血管，專家介紹大家做一個原地跳的運動，能有效刺激血液循環，改善手腳冰冷的症狀：（按圖看清内容👇👇👇）

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專家介紹大家做一個原地跳的運動，能有效刺激血液循環，改善手腳冰冷的症狀。（《名医のTHE太鼓判！》截圖）

做法：



1. 站直，望向前方

2. 小腿用力，提起大腿

3. 腳跟盡量離地

4. 每日跳20次



通過腳跟回彈的刺激，可以促進全身的血液循環，做完整個人都會馬上暖起來。本來完全見不到足部微絲血管的矢部太郎，在堅持做了兩星期的原地跳運動之後再做檢查，發現末端的微絲血管比先前明顯得多。

▼同場加映：台北泰安醫院院長謝瀛華在節目中，提供了2種簡單檢查血液循環的方法：（按圖 👇👇👇）

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▼同場加映：除了原地跳運動，日本專家還推介了一些有助增加微絲血管食物（按圖👇👇👇）

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（資料來源：《名医のTHE太鼓判！》）