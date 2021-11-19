水果｜飯後半小時食橙助消化保護腸道　10款水果進食時間要知

水果對減肥來說是不可或缺的一部分，但其實也要選擇在對的時間進食。有註冊營養師分享指，「飯前果」和「飯後果」各有好處，但要選擇適合的水果，才能達至降低油分吸收、幫助消化等功效。



水果好處多多，但不少人對飯前或飯後吃有疑問，註冊營養師Jim Lau劉嘉豪於facebook專頁分享食水果的適合時間，解釋其實水果水果有豐富水溶性纖維、維他命和礦物質，可有助快速補充重要元素。Jim 續指水果在飯前食或飯後食都各有好處，同時又分享適合的水果種類。

飯前食水果助控制食慾

Jim表示飯前吃水果，其水溶性纖維可幫助降低糖分及油分吸收。另外，水果的纖維可增加飽肚感，使進食下一餐時不會食太多。

適合飯前吃的水果：蘋果、啤梨、石榴、蓮霧

宜吃時間：飯前0.5至1小時



飯後吃橙 鐵質易吸收

至於飯後吃水果，Jim建議盡量避免挑選纖維含量太高的水果，以免出現胃痛問題。他推介莓類、橘子類等，因為橘子類水果水分比較高，且纖維含量比較低，當中的維他命及礦物質可以幫助消化。

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另外，橘子類有豐富生物性多酚，可以幫助清除腸道自由基，防止因為脂肪氧化而釋出壞分子破壞腸道。而且，橘子類的維他命C可以幫助轉化食物鐵質，變得更加容易吸收，促進身體吸收食物鐵質。

不過他又提醒，吃水果的時間不應與正餐時間相隔太遠，例如下午茶時間，因為有機會令身體胰島素濃度出現波動，反而容易變得肚餓。

同場加映：營養師高敏敏根據不同人體質和生活習慣的人分為5類，各有不同的吃水果時間和種類。你又屬於哪一類？（點擊下圖看清👇👇👇）

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