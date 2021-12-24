冬天護心飲食｜多吃燕麥粥、大蒜降血脂　4類食物預防心血管疾病

心血管疾病是一種慢性發炎的疾病，在冬天寒冷的天氣時特別容易發作，因為寒冷會引發人體血液濃度提高，並增加血液的凝結能力反應，在低溫狀態下，由於周邊血管收縮，會造成血管阻力及血壓上升，使心臟負荷增加，而心臟冠狀動脈也會收縮，尤其在已有動脈硬化狹窄處，更易因寒冷而縮緊，造成血流受阻，加重心肌缺氧、心絞痛症狀，所以在冬天，因心血管疾病而死亡的人數也會增加。



因此有心臟病的患者在冬天時要格外注意自己身體的保養，而飲食就是必須嚴密控制的一環。以下介紹4類食物，可以相當程度地預防心血管疾病。

4類食物預防心血管疾病（點擊下圖看清👇👇👇）

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一、富含精氨酸的食物：

精氨酸是一種α-胺基酸（也是一種天然胺基酸），人體能自行產生，但在處於壓力或發生疾病時，會需要補充更多。精氨酸作為一氧化氮的前體，可以協助舒張血管，因此在調節血管張力、控制血小板聚集方面有很大的效果，也可以藉此降低血管的傷害。

精胺酸可以從任何含有蛋白質的食材中攝取到，例如肉類、乳製品、魚類、豆類等。而含有大量精胺酸的食物則包括有朱古力、花生、核桃、香蕉、豆腐、紫菜、雞蛋及芝麻。

二、富含葉酸（維他命B9）的食物：

人體如果缺乏葉酸，就會導致身體內半胱氨酸（一種天然胺基酸）的含量升高，而半胱氨酸濃度升高會直接傷害血管內皮細胞，如果無法有效控制，則會進一步造成粥樣硬化斑塊形成。

所以，多吃一些含有葉酸的食物可以幫助降低冠心病以及中風的機率。而富含葉酸的食物故名思義，大量存在於帶葉的蔬菜中，例如菠菜、蘆筍、小白菜、生菜、椰菜花、黃豆、粟米、豌豆、及其他帶葉的蔬菜。水果則是包括哈密瓜、蜜瓜、香蕉、木莓、西柚、士多啤梨等。

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三、降血脂食物：

高血脂容易引起心血管疾病，在台灣，18歲以上的高血脂盛行率為20.4%，換句話說，5個人當中就有1人有高血脂，所以多吃一些降血脂食物可以直接減少心肌梗塞與中風的機率，也可以幫助防止血栓形成。

能夠降血脂的食物包括燕麥粥、大蒜、洋蔥以及香菇、士多啤梨、菠蘿等等，此外在番茄、葡萄以及柑橘中也含有很多的抗凝物質，對於血脂凝結方面可以做到預防的效果。

四、富含多種胺基酸食物：

甲硫氨酸、離氨酸、牛黃酸等多種胺基酸，可以幫助讓血管更加有彈性。

而富有油脂的魚肉類，例如鰹魚、三文魚、吞拿魚、鯖魚、鯡魚，除了含有豐富的優質蛋白質外，還含有上述的多種胺基酸也富含omega-3不飽和脂肪酸，可以多加食用。

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