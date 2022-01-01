吃太飽易半夜扎醒影響睡眠質素？6個小提醒幫助減少睡眠阻礙

睡眠與身心狀態息息相關，睡眠不足容易使人飢餓感增加，但若大吃大喝就去睡覺也會影響睡眠，除了容易因胃酸倒流不適外，還會因消化增加睡眠中斷的機率，導致睡不好又不舒服。



有時候難免應酬、聚餐，真的吃太飽但仍然想睡個好覺該怎麼辦？台灣國家睡眠基金會提出6種方法可能會有所幫助：

6大撇步別讓「吃太飽」成睡眠阻礙👇👇👇

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1. 吃完3-4個小時後再睡：如果可以的話，在睡覺前等待3-4個小時，讓身體有時間可以好好消化，別一吃很撐就馬上睡覺。

2. 喝水：吃太飽的時候大家都會不喝水，但是身體保持適度水分很重要，切記請避免喝碳酸飲料。

3. 避免飲酒和咖啡因：這兩類飲品都可能影響睡眠，如果想要良好的睡眠品質最好避免。

4. 嘗試輕度運動：不需要高強度運動，可以進行伸展運動、慢走可以幫助消化，讓身體感到更舒適。

5. 上半身墊高避免胃酸倒流：可將上半身墊高15至20公分，平時避免穿著過緊的衣物壓迫腹部，肥胖患者建議減重以助於緩解胃酸倒流的症狀。

6. 改善睡眠環境：房間內如果過多的光線或噪音可能干擾睡眠，移除這些潛在因子，即便在半夜中醒來也可以快速地回到睡眠狀態。關燈、減少噪音，突然醒來也能快速回到睡眠狀態

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