減肥｜瞓覺靠3大原則輕鬆減２磅！日醫師分享４大助眠貼士

在都市生活不少人也是早出晚歸，經常有睡眠不足的問題，而原來長久下去也會引致肥胖。若果長期睡眠不足或睡眠質素低，更會令生理時鐘錯亂，有日本專門研究減肥的醫生推薦睡眠減肥法，只要每天睡覺遵守原則，即有效「瞓住減肥」，一個月內可以輕鬆減２２磅。



日本肥胖權威醫師左藤桂子，表示睡眠與肥胖有著極大關連。她解釋正確睡眠可消耗300卡路里，相等於慢１小時，睡眠促進生長激素，而生長激素因為促進蛋白質合成，幫助肌肉細胞增生、強化，是減肥的重要伙伴。

除此以外，生長激素抑制脂肪細胞繼續肥大，由於脂肪細胞上有生長激素的受體，兩者相互結合啟動脂肪細胞分解，有助更早減肥。

左藤醫師建議只要透過「３‧３‧７睡眠原則法」，掌握幾個要點，就能輕鬆邊睡邊瘦。

▼「３‧３‧７睡眠原則法」知多啲（按圖👇👇👇）

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前3小時進入深度睡眠



透過正確的睡眠來提高生長荷爾蒙分泌是睡眠瘦身一大要點。睡眠的前三小時要避免中途醒來，人體在開始睡覺後的3小時陷入深度熟睡，才會開始分泌生長荷爾蒙。

半夜3點一定要入睡



夜間分泌的生長激素是日間的3倍，生長荷爾蒙集中在晚上10時至凌晨2時分泌，加上誤差往後延1個小時，半夜3點一定要入睡。

一天睡滿7小時



如果真的沒辦法睡滿7小時，亦可以在搭巴士、地鐵及午飯時小睡，總計一天睡滿7小時就剛剛好，但不是睡越多就越好。

不少研究也證實缺乏睡眠與體重上升有關。《PLOS Medicine》於2004年發表了一項研究，發現睡眠時間會影響身體的瘦體素 (Leptin) 和類生長激素 (Ghrelin) 的水平。睡眠時間過短與瘦體素下降和類生長激素上升有關。而瘦體素下降，類生長激素上升會導致食慾上升，新陳代謝下降，增加進食過量卡路里的機會。

而《美國臨床營養學期刊》於2010發表的研究發現，缺乏睡眠的健康男性會更容易進食更多卡路里，而他們亦會傾向選擇高碳水化合物、高脂、高卡路里的食物。

安睡4貼士仲有效減肥

除了3大原則，左藤醫師亦表示可配合以下4大貼士有助更易入眠，同時刺激更多生長荷爾蒙分泌。

▼安睡4貼士是甚麼（按圖👇👇👇）

1. 睡前1小時要避免洗澡以及運動，以免交感神經太過亢奮而難以入睡



2. 睡前不要喝太多水及先上廁所，避免半夜起床如廁



3. 晚飯不要吃得太飽及避免刺激性食物，如咖啡、酒、茶等



4. 睡前可以靜坐、散步、看慢節奏的電視、聽柔和音樂等，使身體逐漸入靜，有助容易入睡



▼同場加映：助眠穴位，睡前按這個穴位有助身心放鬆，改善睡眠質素👇👇👇

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▼同場加映：助眠食物（點擊下圖看清！👇👇👇）