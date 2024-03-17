睡覺｜早睡及睡眠太長增加死亡風險？世衛數據公布長壽這樣睡才對

3/15是今年的世界睡眠日，過去提倡早睡早起身體好，不過台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，有研究發現「睡得愈早，會死得愈早」，而睡眠太長也可能會增加早死風險。



世界衛生組織發現，睡眠時間在6～7.25小時的人群，平均壽命最長。

7問題自我檢視、改善作息（按圖👇👇👇）

+ 9

相關文章：睡覺｜一躺下就秒睡竟是身體警號！7問題檢測「睡眠債」改善作息

流行病學調查發現 早睡增加死亡風險

黃軒表示，這篇研究在2021年4月，發表在權威期刊雜誌《Sleep Medicine》。該研究針對全球21個國家、112198名個案，隨訪時間長達9.2年的流行病學調查研究。研究者根據參與者作息時間不同，將其分成三組：

「早睡組」：晚上6點到10點睡覺

「正常組」：晚上10點至12點睡覺

「晚睡組」：晚上12點以後才睡覺



結果發現，與睡眠時間正常者（晚上10點至12點）相比，早睡和晚睡者都有較高的死亡或重大心血管事件的風險，早睡者風險增加29％、晚睡者風險增加11％。

相關文章：減肥｜沒睡飽小心1年胖26公斤！醫生揭睡眠不足帶來5大身體影響👇👇👇

+ 7

研究可能有陷阱 非洲國家多早睡造成結果恐偏頗

黃軒表示，這篇文章只是一個流行病學研究。這類研究只能表示，研究人員觀察到某種「相關性的現象」，並不能證明相關事件之間有明確的「因果關係」。此外，這個研究涉及21個國家，包括發達的北美及歐洲國家，以及非洲一些不發達國家。

在發達國家中，早睡和晚睡的人較少，只有28.5％和17.3％；但非洲國家則絕大部分都在早睡組，由於非洲國家的經濟水平和醫療資源缺乏，自然是死亡率上升的區域。也因為非洲人佔了早睡人群92.6％，連帶造成「早睡組」看起來死亡率增加。

睡太多也會早死？

黃軒指出，關於睡眠，睡得久也不一定對身體愈好。英國基爾大學醫學科技研究所聯合利茲大學、曼徹斯特大學和東安格利亞大學的研究人員，對300多萬人有關睡眠與健康的74項研究報告進行綜合性分析。結果發現，平均每晚睡眠時間超過10小時的人，與平均每晚睡眠8小時的人相比，早死的風險可能會增加。其中死於中風的危險增加56％、死於心血管疾病的危險增加49％。所以不能單純認為睡得愈多，就對身體愈好。

相關文章：睡眠不足｜熬夜4大壞處增事故風險！營養師教3招假日有效率補眠👇👇👇

+ 5

怎麼睡對身體好？想長壽這樣睡

其實，根據世界衛生組織（WHO）公布的數據顯示，每日平均「睡眠時間在6～7.25小時的人群，平均壽命最長」。

不過，不同人對睡眠的需求是不同的，對於有些人來說，如果睡6個小時就能保持整天精神抖擻，不會犯睏，那就是最適合的睡眠時間，沒必要一定睡夠8小時。而且睡眠是有節律的，睡太多或太少，對身體來說，就是一種不規律，當長期違反自然生理規律，死亡率就可能會上升。他建議，要有規律的作息，並維持睡眠時間在6～7.25小時，才是最好、最佳睡覺時間，壽命也最長。

延伸閲讀：

喝咖啡防肝癌、巴金森氏症！2族群不宜攝取咖啡因，喝茶竟比喝咖啡危險

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」