失眠｜睡前玩手遊難入眠？研究：玩手機遊戲比看電視更影響睡眠

民眾普遍知道長時間看螢幕會影響睡眠，但最新研究發現不只如此，如果給朋友發訊息、玩手機遊戲，這類的互動式參與活動，會比過往單純看電視，更會減少睡眠時間。



甚至要多花更多時間才能入睡，且這樣現象在青少年及兒童身上更為明顯。

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使用互動式螢幕時間愈長！睡眠時間往後延

睡前免不了滑一下手機，但一滑就像中毒一樣停不下來，《Journal of Adolescent Health》（青少年健康雜誌）一項新發布的研究發現，15歲的青少年在睡前一小時使用電子產品，不論是傳訊息給朋友，或單純玩手機遊戲，這些使用電子產品的族群會比起沒有使用電子產品的青少年要多花30分鐘才能入睡。

別以為這樣的影響單純只有睡前滑手機，當孩子在白天時每多玩電子遊戲一個小時，睡眠就會往後延遲10分鐘，為了更清楚了解手機螢幕是如何影響青少年的睡眠品質。

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77%青少年族群睡前一小時都還在用電子產品

研究團隊一共找來475名青少年受試者，記錄他們每天使用電子產品的狀況，例如當天花了多少時間用回覆電子郵件、即時訊息、手機簡訊、以及社群媒體網站與朋友交流，也包括玩手機遊戲、上網、看電視及影片的時間。

同時也會紀錄青少年在睡前一小時做了哪些事情，接下來，研究小組也會利用監測的智慧裝置，測量青少年的一週的睡眠時間。根據此研究發現，這群青少年平均每天花2小時使用電子郵件、即時訊息、手機簡訊或社群媒體與朋友交流；玩手機遊戲的時間較少，每天約1.3小時；每天看電視或影片的時間約1.7小時。

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統計下發現，青少年每晚平均睡眠時間為7.8小時，但有77%的孩子在睡前一小時，仍利用手機、電腦或平板電腦與朋友互傳訊息交流、或是玩電動遊戲，69%時間看電視或電影。

單純看影片、電視對睡眠較無影響

藉由這些使用螢幕的數據，進一步與他們睡眠時間做分析，結果發現若一天中多用電子產品與朋友交流一小時，平均就會晚11分鐘左右入睡；多玩遊戲一個小時，就會在9分鐘後入睡。影響最大是哪些在睡前一個小時，還在與朋友互傳訊息、玩遊戲的人，入睡時間至少會延遲30分鐘。

出乎意料的是，研究作者David Reichenberger發現，如果是屬於被動式互動的螢幕，例如單純瀏覽網頁、看電視、看影片，對於睡眠時間較無影響。研究者之一Anne-Marie Chang教授推測：「這類較為被動的活動可能比發訊息和玩遊戲產生較少的刺激。

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面對孩子使用電子產品的行為，父母該怎麼做來幫助改善青少年睡眠問題？「這是一個棘手的情況」研究者坦言，「由於使用電子產品對每個人來說都很重要，也很難在真的加以限制，若為了考量青少年的健康狀況，則會建議睡前一小時減少玩遊戲、和朋友聊天的機會。」

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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