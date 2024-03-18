胃潰瘍｜不吃辣不煙酒竟長胃瘜肉！醫揭1類人易患上這情況應切除

台灣資深媒體人王瀞文日前身體出狀況，嚴重胃痛、胸悶，就醫檢查發現除了胃潰瘍外，胃部還長了瘜肉。



胃也會長瘜肉？醫師表示，胃瘜肉通常是良性，但少數可能癌變，有研究指出，常使用氫離子幫浦制酸劑的人容易產生胃底腺瘜肉，一旦檢查出胃瘜肉應定期照胃鏡追蹤。

胃潰瘍飲食原則與禁忌、3大顧胃營養素（按圖 👇👇👇）

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台灣美女主播王瀞文曾擔任加拿大首位華語新聞主播，近年轉戰演藝圈成為通告藝人，不時會上節目大聊主播台宮鬥秘辛。不料她在年初發現身體出狀況，健康狀況亮紅燈，整個周末嚴重胃痛加上胸悶，嚴重影響睡眠，腰直不起來且吃成藥也無效，到醫院照胃鏡檢查，醫師告知有3個洞的胃潰瘍，還有瘜肉，她才知道不只腸子會長瘜肉，原來胃也可能有瘜肉。

不煙不酒、不吃辣和油膩 為何胃潰瘍、長瘜肉？

朋友們知道王瀞文身體出狀況，感到非常訝異，因為她重視養生，向來健康生活、無不良嗜好，她也說自己不吃辣、不煙酒、不咖啡、不茶、不吃油膩，只是年輕時吃太多西藥傷到胃，實在不解怎麼會有胃潰瘍和瘜肉。幸好瘜肉檢查結果為良性，讓她暫時下心中大石。

台灣東元醫院腸胃肝膽科主任鄧堯州醫師表示，胃瘜肉其實並不少見，這是一種起源於胃黏膜上皮細胞的隆起病變，常見為底腺性、增生性和腺瘤性3種，絕大多數是良性的底腺性與增生性瘜肉；至於較容易有癌變的腺瘤性瘜肉（胃腺瘤），約佔6%至10%。

胃潰瘍有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）：

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良性胃底腺瘜肉最常見 「這些情況」建議切除

鄧堯州主任表示，底腺性瘜肉是3種胃瘜肉當中最常見，大小約在0.1 至0.8公分，絕大部分沒症狀，極少數會因為瘜肉過大導致阻塞而產生腹痛或嘔吐，部分細胞可能會產生低度變異，但幾乎不會有癌變，如果有過大於1公分或形態特殊，例如有潰瘍等，會建議以手術切除。

胃瘜肉患者女性較男性多，除了遺傳因素外，使用俗稱「制酸劑」的氫離子幫浦阻斷劑超過1年，也可能誘發良性的胃底腺瘜肉出現。有研究發現，服用氫離子幫浦抑制劑超過5年，發生胃底腺瘜肉機率增為4倍。王瀞文說自己「年輕時吃太多西藥傷到胃」，可能與此有關。

胃底腺瘜肉通常不需要積極處理，除非瘜肉超過1公分以上、表面有潰瘍或位置在胃竇，才會考慮切除；如果停用氫離子幫浦抑制劑，部分胃底腺瘜肉也會自行消失；但如果是相對少見的腺瘤性瘜肉（胃腺瘤）就需要提高警覺了，臨床上胃腺瘤有較高的機會變成胃癌，所以一定要徹底切除，並且定期追蹤。

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瘜肉超過20顆、40歲以下 當心是家族性瘜肉症

鄧堯州主任提醒，胃底腺瘜肉經常是多發性的，但如果胃底腺瘜肉多於20顆、位置在竇部、年齡在40歲以下，或合併有十二指腸腺瘤，則要懷疑有家族性腺瘤瘜肉症的可能性，務必要接受大腸鏡檢查。

王瀞文自嘲「全身都是怪病」，加上本來就是壓力型體質，經歷這場大病，切除胃瘜肉後，目前輔以中醫針灸治療，接下來會依照醫囑規律服藥，希望能盡快康復。醫師則提醒，胃底腺瘜肉幾乎不會有惡性病變，但如果被確診有家族性的瘜肉症，則務必要定期照內視鏡追蹤檢查。

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