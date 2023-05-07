胃潰瘍｜吃飽後上腹疼痛、腸胃易不適？認清胃潰瘍飲食原則、禁忌

每次吃飽飯就胃痛，上腹部像有針在裡頭翻攪，想說吃個止痛藥緩解不適，殊不知吃了恐讓病情惡化！原來是「胃潰瘍」在搞怪。到底胃潰瘍該怎麼緩解？有哪些食物吃了比較快好？



所謂的胃潰瘍就是胃部黏膜受到損傷，導致該區域發炎、產生糜爛的現象。正常情況下，胃酸是消化食物的助手，然而當胃的黏膜細胞長期受損，無法抵禦強酸的侵襲時，便會造成潰瘍，嚴重時還會讓胃部變薄，導致胃出血、胃穿孔。

胃潰瘍飲食原則與禁忌、3大顧胃營養素（按圖 👇👇👇）

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胃潰瘍的原因

為什麼胃會受傷呢？造成胃潰瘍的原因主要有這幾種：

1. 幽門螺旋桿菌感染：造成胃黏膜組織病變。

2. 非類固醇消炎藥物（NSAID）副作用：無法正常修復黏膜。

3. 不良飲食習慣：三餐不正、暴飲暴食、刺激性食物等

4. 壓力：黏膜保護機制受影響。



胃潰瘍的症狀

該如何判斷自己是不是胃潰瘍？提高自身警覺性，留意有無以下症狀：

典型症狀：上腹疼痛（通常發生在吃飽後，胃酸受刺激而分泌）、腸胃不適

不典型症狀：腹脹感、打嗝、消化不良、火燒心、噁心嘔吐、解黑便



惟要注意的是，腹痛的成因不一定是潰瘍，可能來自胃炎、胃酸倒流，因此在出現相關症狀後，最好就醫診斷釐清原因，才能夠對症下藥，若是感染幽門螺旋桿菌就接受滅菌治療，並透過飲食調整避免胃潰瘍反覆發生。

胃潰瘍有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）：

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胃潰瘍怎麼吃？飲食原則與禁忌

由於胃部處在受傷、脆弱的狀態，相對就不該給太刺激的食物，應清淡好消化，避開粗硬的堅果、高纖維的菜梗，選擇好咀嚼的軟質食物，像是蒸蛋、魚肉、嫩葉，每餐都細嚼慢嚥，充分咀嚼幫助消化。

此外，建議以清蒸、水煮、慢燉的烹調方式取代煎炒、油炸，避免過於油膩而加重胃部負擔，也要避開煙、酒、咖啡、濃茶、辛辣、太酸太甜等刺激性食物。過去認為牛奶有中和胃酸的效用，但其實會刺激胃酸分泌，加劇潰瘍症狀，應避免飲用或少量嘗試。

預防胃潰瘍！3大顧胃營養素

1. 維他命U

它的真實身分並非一種維他命，而是名為 S-甲基甲硫氨酸（S-methylmethionine）的物質，它能夠加速腸胃道黏膜的修復及再生，並抑制胃酸過量分泌。椰菜裡含有豐富的維他命U，因而有天然胃藥的美名，建議切碎後煮熟食用，裏頭的養分能更好釋放出來。

2. 有機硫化物

研究發現，有機硫化物中的蘿蔔硫素（Sulforaphane）能夠驅趕幽門螺旋桿菌，其效果更勝抗生素；而蒜素（Allicin）有抑制幽門螺旋桿菌生長之效，能預防胃潰瘍發生。可以吃些西蘭花、椰菜花、椰菜、抱子甘藍、大蒜等，攝取營養素。

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3. 黏蛋白

黏蛋白（Mucoprotein）是一種由黏多醣組成的糖蛋白，是黏膜修補不可少的成分，對胃壁具有保護的作用。吃起來滑溜溜的食物，像是秋葵、山藥，或是些含有黏多醣的海藻、木耳等都是很好的選擇。

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