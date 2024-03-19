胰臟炎｜酒喝太多致肚痛竟是胰臟發炎？研究揭長期飲酒會變笨

49歲的蘇先生近來經常腹痛、腹瀉，還有食慾不振的情況，以為是腸胃出問題，醫師卻發現他是胰臟發炎。



經詢問下，蘇先生說他幾乎每天都會和朋友喝酒，但他以為自己並沒有喝醉或像新聞中說的會喝酒鬧事的那種酗酒程度，應該不是問題，沒想到醫師說他已經屬於「酒癮」程度了。為避免他胰臟炎再復發，為他設計停酒策略、使用戒酒藥物，至今停酒逾3個月，未再腹痛過。

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以為自己「適量飲酒」其實已經達酗酒程度

蘇先生說，他幾乎每天都會和朋友吃飯喝酒，維持這習慣已經超過20年，自認為未曾到醉到不省人事的酗酒程度，以為是「怡情小酌」，未料近來卻已經多次發生胰臟發炎，腹部劇烈疼痛並出現腹瀉及食慾不振等症狀。為他治療的台灣童綜合醫院肝膽腸胃科醫師為避免他胰臟炎復發，勸告他一定要戒酒，並將他轉到該院酒癮藥癮特別門診診治。

接手診治的台灣童醫心身科醫師林杰民表示，蘇先生以為的怡情小酌，其實已經達酒癮程度。他表示，據台灣衛生福利部推出「聰明酒杯記得量，不喝更好最健康」的宣導中指出，以啤酒為例，男性每日飲用不超過508毫升，也就是約330c.c.啤酒1.5罐，女性不超過254c.c.，超過就算是酗酒。

而根據2022年台灣研究顯示，台灣有害性酒精使用的盛行率為5.79%，其中女性過量飲酒盛行率5年內上升0.4%，而且部分族群喝酒已造成身心問題，甚至已達酒精成癮，需接受治療的程度。

林杰民表示，酒雖然是合法物質，超商超市都買得到，而且舉凡婚禮、應酬、朋友聚會，酒精都是最常見的助興物質。但是，喝酒過量對身體有害，除影響肝臟、胰臟功能外，慢性飲酒會增加癌症的風險，如口腔癌、咽喉癌、食道癌、肝癌和結腸癌，男性攝護腺癌風險提高，女性乳癌也和飲酒有關。

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長期飲酒會變笨！酒駕更可怕

林杰民提醒，近年來的研究發現，長期飲酒會導致大腦萎縮以及認知能力下降。而酒醉後的脫序行為，還會導致家庭關係緊張，以及酒後駕車更會面臨罰款與刑責，酒駕肇事更引起重大交通傷害。

林杰民指出，過去酒癮沒有特別的治療藥物，但近年來有特別有效的戒酒輔助藥物，目前台灣部分醫院已引進專案進口之戒酒藥物。例如「納霍利Notholic」和「戒酒妥Alglutol」，為研究與臨床上有效之戒酒藥物，經治療之後，可減少個案對於酒精的渴求，並且有效延長個案停酒的時間。

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戒酒有藥可醫 政府每人、每年補助4萬元台幣治療

戒酒治療的費用方面，台灣衛福部補助每人、每年4萬元台幣的費用，可部分補助酒癮治療看診費用與藥物費用，減輕酒癮者就醫負擔。林杰民強調，臨床上常看到個案因過量飲酒導致肝硬化，甚至需要換肝治療。酒癮者也常合併睡眠障礙、焦慮症與抑鬱症，需要同時治療。另外，酒癮如同煙癮，治療後容易復發，呼籲戒癮者與家屬不要氣餒，再次地接受治療，就有機會達到停酒的可能。

蘇先生在和醫師密切配合下，使用戒酒藥物輔助，目前已經超過3個月滴酒未沾，並且沒有再腹痛過，他表示未來仍會保持「不喝酒最好」，避免胰臟炎痛苦再度纏身！

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