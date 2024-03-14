致癌物｜台蘇丹紅問題愈演愈烈！醫生教4原則加速身體代謝

台灣蘇丹紅問題愈演愈烈，除了被添加在辣椒粉中，還被製造成胡椒粉、泡菜、咖喱粉等調味料，甚至連沙茶醬也被波及，讓熱愛火鍋的民眾們哀號！對此，就有醫師表示，若擔心不小心食用，則可以飲用足夠的開水、多吃天然蔬果，增加體內的代謝。



台灣衛生福利部南投醫院指出，蘇丹紅是一群親脂性的化合物，主要有蘇丹紅1號、蘇丹紅2號、蘇丹紅3號、蘇丹紅4號，顏色鮮艷又飽和，有著不易褪色的特性，為工業上常見的著色劑，國際訂定蘇丹紅為第三級致癌物，並將蘇丹紅禁止添加於食品中，而過去曾被發現非法將蘇丹紅使用在糖果、湯圓、鹹蛋黃等食品上以增加色澤之案例。

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台灣衛生福利部南投醫院洪弘昌院長也是肝膽腸胃科專家，他表示蘇丹紅被列為第三級致癌物的意思是對人體致癌性尚未歸類的物質或混合物，對人體致癌性的證據不充分，在動物實驗中致癌性證據不充分或有限。

不過由於蘇丹紅是脂溶性偶氮染劑，當進入身體後，可被肝臟的還原酶代謝後降解成可能致癌的苯胺，對健康沒有益處，洪弘昌也呼籲民眾不要過於恐慌，可維持均衡飲食、適度運動、多喝水及多攝取天然蔬果來增加身體代謝。

▼10個常見處理食物常犯錯誤（按圖👇👇👇）

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對於蘇丹紅食安事件延燒，對於火鍋的湯底或沾醬影響大，不過最近天氣溫差大，想吃熱呼呼的火鍋怎麼辦？台灣南投醫院營養師黃淑敏助理教授針對火鍋的部分提供專業建議，還是可以吃得美味又沒有負擔。例如調味料可以選擇白蘿蔔泥加入蔥花、稀釋的醬油、糖、檸檬汁，如果需要辣度，可以加入生辣椒。

另外，黃淑敏提醒，盡量不要喝火鍋湯，除了減少攝取到違法添加物的機會，還有原因是海鮮、肉類和內臟等食材在經過持續高溫烹煮後，會釋出大量的鉀離子及普林造成身體負擔。就算是大量煮蔬菜的火鍋湯，也可能在熬煮中將大量的鉀離子釋放於湯中，對慢性腎臟病患者健康不利。

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